Repunte de sífilis en los mayores de 55 años en Granada La sífilis crece un 10% en los mayores de 55, perfiles que tradicionalmente no han sido considerados población de riesgo

Cristina Ramos Granada Domingo, 22 de junio 2025, 00:14 Comenta Compartir

El imaginario colectivo todavía asocia las infecciones de transmisión sexual (ITS) a la juventud, como si la vida sexual tuviera fecha de caducidad. Pero los datos más recientes extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía rompen por completo con esa idea. El 10,42% de las personas mayores de 55 años que se han realizado pruebas han dado positivo en sífilis, lo que supone un incremento significativo respecto al año anterior. Una alerta silenciosa que crece entre perfiles que tradicionalmente no han sido considerados población de riesgo.

A la sífilis le siguen otras infecciones con cifras también destacables en este grupo de edad.

Es al desglosar estos datos por sexo donde emergen nuevos matices que exigen atención: las mujeres mayores de 55 años superan en un 4% a los hombres de su misma edad (13,64% frente a 9,89%). Y también les superan en la prevalencia del herpes genital. Por el contrario, la clamidia y la gonorrea afectan más a hombres, aunque en proporciones bastante menores.

Un crecimiento a nivel nacional

Este repunte regional no es un caso aislado. Según el último informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España, la sífilis ha alcanzado su mayor tasa en España en casi tres décadas, con 10.879 casos notificados y una tasa nacional de 22,62 por cada 100.000 habitantes. Solo en Andalucía se registraron 1.978 casos, lo que supone una tasa de 23,04. La evolución desde 2016 de la sífilis se ha duplicado con un porcentaje anual de cambio del 9,7%.

También la clamidia y la gonorrea continúan su escalada en todo el país. Andalucía notificó en este último informe un total de 5.034 casos de gonorrea y 4.717 de clamidia, duplicando y triplicando respectivamente los casos de años anteriores. En ambos casos, los grupos de edad más afectados se sitúan entre los 20 y 34 años. Pero el segmento de mayores de 55 años no queda exento, representando en este caso el 11,9% de los casos de sífilis a nivel nacional.

Maribel Casado Triviño Las ITS no distinguen de edades Coordinadora del Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS) y de la Liga Española de la Educación

Maribel Casado Triviño, Coordinadora del Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS) y de la Liga Española de la Educación, conoce bien el panorama. Aunque su centro actúa principalmente en el ámbito universitario, desde hace años atienden también a personas fuera del entorno académico.

«La educación sexual integral brilla por su ausencia. Todavía hay mucho estigma en torno a las ITS. Que alguien reconozca que tiene una infección de transmisión sexual es como ponerse una etiqueta de 'apestada'».

«Hay muchísima desinformación cuando hablamos de vínculos sexuales que compartimos con otras personas»

Según Casado, los cambios sociales también están detrás del fenómeno. La hipersexualización, el auge de aplicaciones de citas y el aumento de los divorcios están reconfigurando las relaciones afectivo-sexuales de los mayores. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el segundo trimestre de 2024 ha registrado un aumento del 20% en las demandas de divorcio en la región, incluyendo Granada.

«Muchas personas que han salido de relaciones largas se reencuentran con su sexualidad y, con mayor poder adquisitivo y autonomía, tienen prácticas que antes no se planteaban. Pero lo hacen sin miedo al embarazo y sin cultura de la prevención».

Más pruebas, más casos, más consciencia

Uno de los argumentos que se repite es que las cifras están aumentando porque se hacen más pruebas. Y es cierto, pero también son insuficientes. En el CEJOS se realizan entre 280 y 300 pruebas anuales para detectar ITS como el VIH y la sífilis. Si se tiene en cuenta que la comunidad universitaria de Granada suma unas 60.000 personas, es decir, el 0,5% de los universitarios se hacen pruebas de ITS.

«Cada vez hay más conciencia, sí, pero también más miedo. Los mayores no tienen interiorizado el uso del preservativo. Para ellos, eso era para no dejar embarazada a la pareja, no para protegerse de infecciones», añade Maribel.

Una salud pública enfocada en los jóvenes

La vigilancia epidemiológica, tanto en recursos como en campañas, sigue mayoritariamente centrada en la población joven. Mientras tanto, los mayores de 55 años, que siguen teniendo relaciones sexuales activas, se enfrentan a barreras de acceso, desinformación y estigma. Muchos casos se diagnostican tarde o se confunden con otras patologías, especialmente cuando los síntomas no son evidentes. La educación sexual integral para todas las edades es una asignatura pendiente.

El informe del Instituto de Salud Carlos III recomienda reforzar los sistemas de vigilancia, ampliar las campañas a todos los grupos de edad y combatir el estigma. Aquí puedes encontrar una lista de sitios donde puedes hacerte las pruebas de ITS en Granada:

Centros de información y pruebas de ITS Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS): Consulta general, prueba de ITS, prueba de embarazo, asesoramiento y talleres.

Organización Médicos del Mundo: Prueba rápida de detección del VIH y asesoramiento personalizado

SAS

Mientras tanto, los datos hablan por sí solos: las ITS no entienden de edad. U si no se empieza a mirar también a los mayores, el repunte actual puede ser solo el principio de un problema más amplio.

Comenta Reporta un error