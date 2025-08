«El refugio Elorrieta ha salvado vidas»

Inés Gallastegui Granada Martes, 5 de agosto 2025, 23:41 Comenta Compartir

Destacados montañeros implicados desde hace años en la campaña de reivindicación del refugio Elorrieta aplauden la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de iniciar las obras de recuperación del emblemático albergue de Sierra Nevada, construido en 1933 a 3.187 metros de altitud. Las obras comenzaron este martes con el transporte en helicóptero de los materiales de obra a las inmediaciones del edificio, en el marco de un proyecto más amplio de restauración de quince refugios-vivac de Sierra Nevada en el que la Junta de Andalucía va a invertir 700.000 euros este verano.

Jesús Labajo, coordinador de la plataforma Acción Sierra Nevada, que inició en 2011 la campaña de movilización por el Elorrieta, asegura que se trata de «una buena noticia», porque muestra la receptividad de la actual dirección del Parque Natural hacia la conservación de la red de refugios del macizo, en un estado «lamentable» si se compara con los de Pirineos y otras cordilleras de la Península.

Advirtió, sin embargo, que habrá que esperar a ver en qué consisten las obras y se mostró cauto sobre el uso futuro del refugio: el director del Espacio Natural Sierra Nevada, Francisco Muñoz, aseguró el lunes a esta redacción que el inmueble mantendrá su uso actual «científico» o de «salvamento» como refugio-vivac con una docenta de plazas, abierto a cualquier montañero que necesite resguardarse del mal tiempo o descansar.

«El Elorrieta ha salvado y sigue salvando vidas», recuerda Labajo, quien subraya que no podría cumplir esa función si continuara su deterioro de décadas. «La anterior dirección del Parque no lo tiraba porque no podía, pero su intención era que se cayera», afirma.

Profesor, montañero «de toda la vida», divulgador y arriero –tiene una empresa de acarreo de material de montaña en Güéjar Sierra–, Labajo recuerda que la campaña logró reunir 18.000 firmas online y 11.000 euros en donativos que él custodia a la espera de encontrarles destino en la mejora del Elorrieta, ya que el Parque Natural no puede gestionarlos.

También aplaude la iniciativa el empresario Pablo Ruiz de Almirón, al frente de Mamut Sierra Nevada –empresa organizadora de eventos deportivos y actividades en la montaña para particulares y empresas–, que se implicó desde el principio en la campaña de movilización de hace unos años. A su juicio, Sierra Nevada «debe mirar al modelo de los Alpes», donde no solo no se destruyen refugios históricos –como se hizo en Granada con el Félix Méndez en Río Seco– o se abandonan a su suerte –como ha estado ocurriendo con el Elorrieta–, sino que «se restauran y se convierten en espacios funcionales y educativos». Pone el ejemplo de la Capanna Reginna Margherita, construido en 1893 en el Monte Rosa, en Italia, a 4.550 metros de altitud.

Ruiz de Almirón insiste en que la restauración del Elorrieta y otros refugios «tiene un impacto directo en la seguridad, la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible de la alta montaña».

Seguridad sin comodidades

El hidrogeólogo y montañero Antonio Castillo, que también participó en su día en la movilización, cree que la iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente «responde al sentir de la mayoría de los montañeros»: por un lado, evita el deterioro irreversible de un patrimonio protegido que, además, cumple una función vital de resguardo para montañeros en riesgo y, por otro, mantiene la filosofía del refugio-vivac –seguridad sin grandes comodidades– sin favorecer la masificación de las altas cumbres que temen algunos.

«Hay quien prefiere que los refugios estén más abajo, que haya que hacer un esfuerzo para ir a la montaña. Pero también hay montañeros que quieren aficionar a sus niños, o gente mayor, y necesitan asegurarse de que, si aparece una granizada o una tormenta, van a tener un lugar donde guarecerse –reflexiona Castillo, recién nombrado presidente de la junta rectora del Parque de la Sierra de Huétor–. Sierra Nevada ya tenía refugios antes de que apareciera esa nueva cultura. Hay que consolidar y conservar lo que queda. Y en 80 kilómetros de cadena montañosa, apenas queda nada. Muchos montañeros de fuera se sorprenden del estado de dejadez del Elorrieta. La rehabilitación va a mejorar la imagen de Sierra Nevada».

IDEAL ha pedido su opinión sobre esta iniciativa a la Federación Andaluza de Montaña, que en 1993 renunció después de 30 años a la cesión del Elorrieta y se mostró partidaria de su desaparición, pero no ha obtenido respuesta.

Ampliar Excursionistas junto al refugio, en una foto de archivo. Alejandro Molina Un proyecto que inspira a los arquitectos El Colegio de Arquitectos de Granada fue, en su día, una de las entidades que se sumaron a la reivindicación para la recuperación del refugio Elorrieta. Además, el emblemático albergue ha sido objeto de varias propuestas por parte de arquitectos interesados en su recuperación. La empresa Pladur le dedicó el año pasado la 34 edición de sus premios anuales y más de 900 estudiantes de Arquitectura de 36 universidades participaron con interesantes ideas para rehabilitarlo. La propia plataforma Acción Sierra Nevada cuenta con un proyecto arquitectónico, realizado por uno de sus miembros, para su completa restauración y aprovechamiento como museo, centro científico y base para rescates en montaña, además de refugio. Prueba del interés que despierta es también el trabajo de fin de grado presentado por un estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid el año pasado.

