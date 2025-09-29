La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada La pista forestal entre el Barrio de Monachil y La Cortijuela es clave para el tránsito de los vehículos contra incendios y muy frecuentada por deportistas

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía inició en agosto una actuación de modernización a lo largo de unos 14 kilómetros entre el Barrio de Monachil y el Jardín Botánico de La Cortijuela, uno de los accesos más populares al Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. La reparación de este camino es clave para facilitar el paso de los servicios de extinción en una zona de alto riesgo de incendios y era una reivindicación del Ayuntamiento de Monachil, que lo reclamaba desde hacia tiempo para permitir el paso de los ganaderos de la localidad a los pastos en los montes públicos municipales. Las obras en el primer tramo de la pista, el que transcurre entre la parte alta del Barrio de Monachil y el cortijo de la Fuente del Hervidero, facilitan el tráfico de vehículos en un camino hasta ahora frecuentado sobre todo por senderistas y ciclistas.

Según informaron a IDEAL fuentes de la Consejería, este proyecto forma parte de los expedientes 2023/044 y 2024/053, destinados a la mejora de firmes e infraestructuras en caminos forestales andaluces, y cuenta con una inversión de 133.000 euros.

«El camino de La Cortijuela constituye uno de los accesos más importantes del parque nacional, muy transitado por deportistas y senderistas, ya que conecta con rutas emblemáticas como la subida al Trevenque –conocido como el rey de la media montaña– y otros itinerarios como el sendero del cerro Huenes», indica la Consejería.

Las obras, que realiza la empresa Tragsa, han obligado a cortes puntuales en varios tramos de la pista en las últimas semanas, si bien el camino de La Cortijuela ya está habitualmente cerrado al tráfico a la altura del aparcamiento del Canal de la Espartera –hay una cadena en la carretera– y solo es accesible para vecinos, agricultores, ganaderos y trabajadores del Espacio Natural.

En concreto, el tránsito ha estado cortado a la altura del Puente de los Siete Ojos varios días en las últimas dos semanas. Estos cortes intermitentes son necesarios para garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos, indicó Medio Ambiente.

Las actuaciones incluyen la mejora del firme mediante escarificado, triturado de roca, refino, planeo y compactación. Además, se están instalando cuatro losas de hormigón en puntos localizados para favorecer la evacuación de agua de lluvia y evitar el arrastre de materiales. El proyecto prevé también acondicionar cunetas mediante limpieza y reapertura, ejecutar obras de escollera en taludes inestables y eliminar vegetación adyacente para mejorar la seguridad del tránsito.

El proyecto contempla también la construcción y reconstrucción de hitos quitamiedos en mampostería, contribuyendo a reforzar la estabilidad y accesibilidad del camino, clave para el acceso a zonas de alto riesgo de incendios forestales. «Esta actuación responde al objetivo de mejorar la transitabilidad de los caminos forestales y la seguridad de los medios humanos y materiales que operan en zonas sensibles, especialmente en periodos de alto riesgo de incendios. La intervención se realiza al amparo de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, que permite actuaciones con carácter de excepcional o urgente interés público», indicó la Consejería.

Las reparaciones afectan a tres tramos del camino. El primero de ellos, de unos 3 kilómetros, transcurre entre la parte alta del barrio de Monachil, en la urbanización Cerro del Laúd, y el cruce con la pista forestal de Cumbres Verdes, pasando por el Área Recreativa Los Llanos. Este es el que se encontraba en peor estado y, de hecho, apenas soportaba tráfico rodado –todoterrenos de la Agencia de Medio Ambiente y propietarios de terrenos de la zona–, debido a los numerosos baches y la fuerte pendiente.

Tras dos días de corte, la mejora del camino se ha notado ya los últimos fines de semana, en los que junto a los habituales senderistas, corredores y ciclistas ha aumentado la presencia de automóviles de excursionistas con destino al aparcamiento del Canal de la Espartera –donde comienza la ascensión al Trevenque– y al restaurante de la Fuente del Hervidero.

Los otros dos tramos forman parte de la pista forestral GR-3010. El primero arranca en el cruce con el anterior (km 6,175), y termina en la cadena del Canal de la Espartera (km 8,900), y el segundo, a partir de ahí, llega hasta La Cortijuela (km 17).

Ampliar Una mejora necesaria para los ganaderos y sus «cabras bomberas» El arreglo del camino de La Cortijuela era una reivindicación del Ayuntamiento de Monachil y una petición antigua de los ganaderos que llevan sus rebaños a pastar a los montes municipales –Los Llanos y el cerro Huenes–, conveniados con la Junta para su aprovechamiento forestal. El concejal de Agricultura y Ganadería, Mariano Sevilla, explicó que estos accesos desde las zonas urbanas hasta el corazón del Parque de Sierra Nevada son clave además en la prevención y extinción de incendios. Por un lado, porque permiten la actuación de las «cabras bomberas», que mientras se alimentan limpian la vegetación seca de zonas clave para evitar la propagación de las llamas. Por otro, porque mejoran la accesibilidad de los vehículos de los servicios de extinción una vez que el fuego se ha producido. «Es una vía muy importante de defensa forestal», subrayó el edil. Mariano Sevilla reconoció que la mejora del primer tramo del camino, entre el Área Recreativa Los Llanos y la zona de Cumbres Verdes, supondrá un aumento del tráfico de vehículos.

