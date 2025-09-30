Programa del cultur_ALH, el encuentro que transforma la Alhambra en un escenario vivo de creación
Conferencias, talleres, música y actividades que invitan a redescubrir el monumento más allá de sus muros
Granada
Martes, 30 de septiembre 2025, 00:34
El Patronato de la Alhambra y Generalife presenta cultur_ALH, un ambicioso encuentro cultural que transforma la Alhambra en un escenario vivo de creación y participación. Durante el próximo fin de semana, el programa ofrecerá una cuidada selección de conferencias, talleres, espectáculos y experiencias inmersivas pensadas para diversos públicos. Más que una agenda cultural, cultur_ALH propone una nueva mirada hacia el patrimonio, conectando historia, contemporaneidad y ciudadanía.
Aquí puedes encontrar su programación:
17:00 - 19:00
Corral del carbón
Buenos Aires. Documental dirigido por Jorge Carrión. Acto en colaboración con CaixaForum+
17:00 - 20:00
Casas de la mimbre
Elaboración de un mural en vivo a cargo de Verónica Soto y Pablo Nake
19:00 - 20:00
Palacio de Carlos V
Besar los libros. Salman Rushdie en conversación con Andrés Neuman
20:30 - 21:30
Palacio de Carlos V
Cristina Rivera Garza en conversación con Fernando Iwasaki
21:00 - 22:00
Carmen del aljibe del Rey
Recital de poesía a cargo de la asociación El Diente de Oro. Acto en colaboración con Fundación Agua Granada
08:00 - 09:00
Mirador de San Nicolás
Jarchas poéticas y música a cargo de Luis Melgarejo, Erika Martínez, Munir Hachemi y David Montañés
11:00 - 14:00
Casas de la mimbre
Elaboración de un mural en vivo a cargo de Verónica Soto y Pablo Nake
12:00 - 14:00
La mimbre
Taller de poesía digital a cargo de Alex Saum-Pascual
12:30 - 14:00
Corral del carbón
Cristina Morales, David Uclés, Isabel Mellado y Munir Hachemi. Acto en colaboración con Fundación Sierra Elvira
16:30 - 20:30
Casas de la mimbre
Elaboración de un mural en vivo a cargo de Verónica Soto y Pablo Nake
17:00 - 19:00
Corral del carbón
BookLovers. Madrid. Documental dirigido por Jorge Carrión. Acto en colaboración con CaixaForum+
17:30 - 18:30
Palacio de Carlos V
Escribir en francés. Dibujar en árabe. Zeina Abirached en conversación con Bárbara Boloix. Acto en colaboración con Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
19:00 - 20:00
Palacio de Carlos V
Mujeres sin fin. Camila Sosa Villada en conversación con Erika Martínez
20:30 - 21:30
Plaza de los aljibes
Vanguardia hoy. Conversación entre Chus Pato y Yung Beef. Conduce: Ana Gallego Cuiñas
20:30 - 21:30
Paseo de los nogales
Traceroutes Poems, segundo viaje a cargo de Alex Saum-Pascual y Mario Santamaría
12:00 - 14:00
La mimbre
Taller de edición independiente a cargo de Malcolm Otero Barral
12:30 - 14:00
Corral del carbón
Nuevas líneas: escribir poesía en los años 20 del siglo 21. Juan Gallego Benot, Elisa Fernández, Paula Melchor. Conduce: Juan Carlos Abril. Acto en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras
17:00 - 19:00
Corral del carbón
Palabra de Nobel: Le Clézio. Documental dirigido por Marc Roma. Acto en colaboración con CaixaForum+
17:30 - 18:30
Palacio de Carlos V
Cultura capital. Luis García Montero en conversación con Pilar Aranda
17:00 - 20:00
Palacio de Carlos V
Filosofía anómala. Hervé Le Tellier en conversación con José Luis Moreno Pestaña
19:00 - 20:00
Plaza de los aljibes
Poéticas del cuerpo. Rachel Eliza Griffiths y Elena Medel en conversación con Rosa Morillas
20:30 - 21:30
Palacio de Carlos V
La noche es nuestra. Mariana Enríquez en conversación con Gracia Morales
