El primer AVE madrugador de Granada: «Llegar una hora antes a Madrid merece la pena»

José E. Cabrero Granada Miércoles, 23 de abril 2025, 12:11 | Actualizado 12:41h.

El AVE madrugador de Granada a Madrid arrancó puntual, a las 6 y 12 minutos de la mañana. Ya en la estación de Andaluces, con la duda razonable de dar los buenos días o las buenas noches, la fila para pasar el equipaje daba una pista sobre el número de pasajeros. Había muchos. Muchísimos. Tantos que al atravesar los vagones no quedaba prácticamente ni un asiento libre.

Aunque había estudiantes y jóvenes a los que este tren les ayudaba a combinar con otros destinos, la inmensa mayoría de pasajeros viajaban a Madrid por trabajo: reuniones, sesiones formativas, citas comerciales... El AVE madrugador va cargado de portátiles, tabletas, hojas de Excel y móviles a pleno rendimiento.

Es el caso de José Espadafor, gerente de Industrias Espadafor, que tenía una cita a las once de la mañana en el centro de la capital. «Es una suerte que los granadinos podamos conectar con Madrid un poquito más temprano». Alfonso trabaja en la aseguradora Aegon y realiza este viaje una vez por semana. «Llegar una hora antes a Madrid merece la pena, me cunde más y a las cuatro de la tarde me vuelvo a Granada».

Aunque, claro, lo de levantarse a las cinco de la mañana para llegar a la estación a tiempo también tiene su aquel. «La solución no era adelantar la hora de salida, sino que el trayecto fuera más corto, que hubiera menos paradas», reflexionó Francisco Martínez Cañavate, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, que viajaba con el presidente de la institución, Juan de Dios Molinero, para asistir a una feria de construcción. «En cualquier caso, nos viene bien ganar tiempo», terminó.

A las 9.44 sonó el anuncio: «Bienvenidos a la Estación Puerta de Atocha, Almudena Grandes». A trabajar.

