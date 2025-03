Preguntas y respuestas sobre la zona de bajas emisiones de Granada

Las fechas cambian y algunos puntos del reglamento también. Granada pondrá en marcha su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del 1 de octubre de 2025 y no en abril, como estaba previsto en un principio. El objetivo es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Su implementación sigue un calendario progresivo, con una fase informativa iniciada en octubre de 2024 que iba a tener continuación con la entrada en vigor en abril y, finalmente, se retrasa a octubre.

¿Qué vehículos se ven afectados por las restricciones? ¿Dónde empieza y dónde acaba la zona de bajas emisiones? ¿Cuándo comenzarán a llegar las sanciones a los conductores que ingresen en los espacios restringidos con vehículos no habilitados? ¿Qué nuevas medidas se han introducido en la última modificación? Todas las respuestas, a continuación:

Calendario de implantación Septiembre 29 Antes del 1 de octubre de 2025 lunes No habrá sanciones, pero los conductores que accedan a la ZBE sin autorización recibirán notificaciones informativas Septiembre 30 martes Octubre Después del 1 de octubre de 2025 1 miercoles Aplicación de sanciones 2028 Europa analizará la calidad del aire y adecuarán las medidas, en el caso de que sea necesario Enero 1 sábado ¿Qué vehículos pueden entrar en la zona de bajas emisiones? Vehículos de motor con domicilio fiscal en Granada Vehículos de motor con domicilio fiscal en otro municipio Sin etiqueta o se desconoce Otros autorizados Vehículos con tarjeta autorizada de carga y descarga del Ayto. de Granada Transporte público en autobús/ microbús regular y discrecional Transporte adaptado y de personas con tarjeta de movilidad reducida Servicios públicos esenciales (Policía Local, Guardia Civil, Bomberos...) Auxilio en carretera Servicio público de viajeros como taxis y VTC Bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP) Podrán solictar autorizaciones anuales los vehículos de personas con rentas bajas que tengan que venir a trabajar a la ciudad Propietarios de un garaje en la ciudad Los propietarios de más de 67 años Autorizaciones puntuales por necesidades específicas Vehículos vinculados a la ejecución de obras dentro de la ZBE Vehículos oficiales de administraciones públicas y organismos dependientes Traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o tratamientos médicos de larga duración con justificación médica Vehículos históricos sin domicilio fiscal en Granada Vehículos que soliciten con antelación acceder a talleres de reparaciones Vehículos que accedan a farmacias de guardia en horario no comercial con justificación mediante factura En el caso de que el ciudadano tenga una citación judicial Vehículos que vayan a aparcamientos públicos, al margen de los considerados de bordes, y que estén estacionados como mínimo una hora Clasificación de vehículos por distintivo medioambiental Sin etiqueta Los más contaminante, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo Sin etiqueta o se desconoce Vehículos de combustión interna Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006 Vehículos de combustión interna Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Distintivos Ambientales DGT Se trata de una pegatina con forma circular que permite identificar rápidamente el potencial contaminante de un vehículo. Consta de varias partes: Número de Normativa europea sobre emisiones. Va desde EURO 1 hasta EURO 6, aunque la mínima permitida por estos distintivos es EURO 3 para vehículos de gasolina y EURO 4 para vehículos diésel Número de etiqueta y código de barras Código QR con la siguiente información: Año de matriculación Marca y modelo Combustible utilizado Categoría y autonomía eléctrica Nivel de emisiones EURO Potencia fiscal Número de matrícula y combustible que emplea el vehículo Logo de la DGT

La nueva ordenanza integral de movilidad y el proyecto de zona de bajas emisiones contempla que las sanciones se empiecen a imponer el 1 de octubre y, hasta entonces, se mantendrá el servicio de notificaciones meramente informativas, como viene sucediendo desde noviembre de 2024.

¿A qué vehículos afecta? Aquellos cuyo domicilio fiscal sea Granada capital quedan fuera, por lo que pueden circular libremente, con o sin etiqueta de la DGT, por toda la ciudad. Los que lo tenga en otro municipio se acogen a las restricciones. A partir de su entrada en vigor, no tendrán autorización para acceder a la ZBE aquellos vehículos que no dispongan del domicilio fiscal en el término municipal de Granada y que además no tengan distintivo medioambiental. Los vehículos sin etiqueta son aquellos vehículos de gasolina anteriores al 2001 y diésel anteriores al 2006. Cualquier vehículo que tenga distintivo B, C, ECO o Cero también podrá acceder a la ZBE independiente de dónde tenga su domicilio fiscal. Puede consultar su distintivo aquí.

Existen, además, algunas exenciones, como los vehículos de carga y descarga con tarjeta autorizada, el transporte público, servicios públicos esenciales, grúas, propietarios de garajes en Granada, mayores de 67 años, personas con rentas bajas o taxis y VTC.

