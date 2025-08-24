Un paseo por la ciudad que crece junto al acelerador

Mercedes Navarrete Granada Domingo, 24 de agosto 2025, 10:17 | Actualizado 10:32h. Comenta Compartir

Los 85 empresarios granadinos que en el año 2004 pusieron la primera piedra de Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Escúzar –rebautizado en 2022 como la Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación (Citai)– tenían claro que no querían ser un almacén de almacenes. Siempre se alejaron de la idea de un polígono industrial al uso para soñar a lo grande con un espacio que atrajera grandes proyectos empresariales que sumaran al futuro de Granada.

Hasta tal punto se tomaban a pecho desterrar el concepto de naves industriales apelotonadas que suelen recordar como anécdota que en las primeras reuniones del consejo promotor del parque se instauró una multa de 50 euros para todo consejero que pronunciara la palabra polígono. Veinte años después, y tras superar una crisis que a punto de llevar a pique el proyecto, la Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación, tiene un presente y un futuro que supera las expectativas que pusieron en ella sus fundadores.

El paseo por la Citai empieza en unos terrenos que en el año 2004 solo eran un erial entre Escúzar y La Malahá.

En el vial principal de la gran ciudad de las empresas, que se levanta junto al pueblo granadino de apenas mil vecinos, se encuentra la propia sede de la Citai y junto a ella, los primeros edificios vinculados al mayor proyecto científico del país, el acelerador de partículas. Entre el centro de investigación UGR Dones de la Universidad de Granada que está ya terminado –el primero que ha salido de Granada– y los tres primeros edificios del complejo Dones-prime muy avanzados (un almacén, el control de accesos, el edificio de administración y la urbanización de la parcela), suman una inversión pública ya ejecutada de 32 millones de euros aportados entre la Junta y la UGR (16) y el Gobierno con el CIEMAT (16).

Se encuentra a 18 kilómetros de Granada y tiene acceso por la A-338 y se encuentra próxima a la A-92 Lidl Abrió en junio de 2023. Ocupa una superficie de 68.00 metros cuadrados. Inversión de 88 millones de euros. 250 trabajadores Amazon Abrió en septiembre de 2024. Ocupa 9.000 metros cuadrados. 40 empleos Förch Abrió en 2024 y ocupa una parcela de más de 20.000 metros cuadrados. 60 trabajadores. Inversión de 7 millones de euros Maeva Se instaló en 2008 y ocupa una parcela de más de casi 58.000 metros cuadrados. Tiene 180 trabajadores. Rovi Comenzarón con la actividad productiva en Citai en 2023. Su parcela ocupa aproximadamente unos 50.000 metros cuadrados. Tiene 54 trabajadores en nómina. Jumadi Esta empresa líder en productos de higiene personal y equipamiento de hostelería y lavandería. Se mudaron en 2019. Tiene 50 trabajadores. Espadafor Se instalaron en 2019. Su parcela tien más de 37.000 metros cuadrados y da empleo a más de 60 trabajadores. AUX STEP FOR JS

Gracias al proyecto del acelerador, en el que participan 16 países más la Unión Europea y Japón de la Citai de Escúzar –visitada recurrentemente por ministras y el presidente de la Junta de Andalucía– se habla a nivel internacional, pero desde el parque empresarial granadino reivindican que son los proyectos privados los que han cimentado el presente de la Citai. Así es a día de hoy el parque metropolitano.

Las primeras en abrir camino, cuando concluyó la urbanización del parque, fueron las granadinas Aceites Maeva y Megasur, que desafiaron la crisis de 2008 en el parque, rodeadas de poco más de una decena de empresas locales más pequeñas.

Pasaron años sin nuevos vecinos hasta que en 2019, comenzó la resurrección del parque con la llegada de otras plantas señeras marca Granada. Industrias Espadafor, la Caña Nature, Jumadi, Cuerva o Interbread se fueron sumando otros proyectos locales mientras que el hito lo marcó la llegada de las multinacionales que encontraron en Escúzar suelo de calidad y económico –adquirido a precio de saldo tras desplomarse con la crisis– para sus planes de ampliación.

La multinacional del sector alimentario IFFCO, con sede en los Emiratos Árabes Unidos y nueva planta de heparinas de la farmacéutica Rovi fueron la punta de lanza de la etapa de florecimiento junto a 'Lidl'. De hecho en la Citai les gusta hablar, más que de 'efecto acelerador', del 'efecto Lidl', porque consideran a la multinacional alemana de la alimentación, que estrenó en 2024 su gran plataforma logística para Andalucía Oriental, con 88 millones de inversión, como la gran locomotora que ha generado confianza y ha hecho que otras grandes firmas quieran estar a su lado.

304 millones Según los datos recabados por la Citai, la inversión 100% privada movilizada por las empresas instaladas hasta el momento supera los 304 millones de euros. 35% La Citai tiene una ocupación del 35%, tiene 1,7 millones de metros cuadrados libres. 2005 El proyecto estrella que se mueve en la Citai es el que la marca líder de nutrición deportiva, HSN.

«Estamos seguros de que Amazon compró porque ya estaba aquí Lidl», apunta el gerente de la Citai. Desde septiembre de 2024 la multinacional de la logística concentra el reparto para las provincias de Granada y Jaén desde su almacén de última milla de Escúzar, en nueve mil metros cuadrados de extensión. Los aterrizajes de la empresa navarra Agotzaina y la multinacional alemana Förch pusieron guinda al pasado año. Estas son algunas de las naves que rompen el esquema habitual de polígono, con diseños coloridos y modernos.

HSN La gran estrella para 2025

Y en este 2025 el proyecto estrella que se mueve en la Citai es el que la marca líder de nutrición deportiva, HSN, está construyendo en una parcela de más de 70.000 metros cuadrados. La compañía granadina, líder nacional de su sector, levanta en Escúzar unas ambiciosas instalaciones, con una inversión de unos 35 millones de euros, que le permitirán concentrar y automatizar toda gestión logística relacionada con la venta online, así como sus oficinas principales desde donde se dirigirá la expansión del negocio a Europa. La previsión que barajan es culminar las obras a finales de 2026.

Con la cotización del suelo revalorizada y las cuentas del parque no solo saneadas sino boyantes, la Citai vive como sociedad una etapa dulce, en la que no hay prisa por vender suelo, señala el gerente de Citai, Sergio González.

«Por primera vez no queda ni un metro de parcelas industriales en manos de los bancos» Sergio González Gerente de la Citai

Otro de los nuevos fenómenos que se está dando en la Citai es el interés de empresas ya instaladas, como Industrias Espadafor, por construir naves para ofrecerlas en alquiler a otras compañías, tras detectar la demanda.

Por su parte, desde el parque empresarial, están enfocados en hacer una Citai cada vez más verde y sostenible y en dotarla de servicios esenciales. Acaba de cerrarse la línea de autobús directa que conectará la capital granadina con la Citai a partir de octubre y también tienen fe en que salga adelante pronto el proyecto de una empresa que prevé construir una gasolinera y un restaurante en una de las parcelas centrales del parque.

La necesidad más inminente pasa, no obstante, por construir una rotonda que dará más movilidad a la entrada y beneficiará especialmente a los trailers de Lidl, que evitarán hacer el recorrido actual de más de cuatro kilómetros dentro de la urbanización. El proyecto de construcción de la glorieta y el vial tiene un presupuesto de más de 600.000 euros.

Pero la infraestructura pendiente que daría un giro de 180 grados a la comunicación de la Citai es el acceso directo hasta la Segunda Circunvalación (A-44) con una nueva conexión que también actuará como variante de la travesía de la A-338 por La Malahá y que está en estudio por parte de la Junta. «Toda la inversión privada del parque ha originado una importante cantidad económica en impuestos mientras que solo en los últimos cuatro años hemos visto un pequeño retorno en infraestructuras viarias. Esperamos las inversiones para el futuro», concluye el gerente.

