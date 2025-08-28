Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad

Rebeca Alcántara Granada Jueves, 28 de agosto 2025, 23:43 Comenta Compartir

Nuevos viales y espacios verdes abrirán la zona del antiguo cuartel de Mondragones a la ciudad en un futuro cada vez más próximo. Alrededor de veinte años ha tardado este proyecto en empezar a tomar forma. Las calles ya están proyectadas. Los edificios de viviendas se están levantando. Y comienza a vislumbrarse cómo quedará la zona una vez que todas las vías estén abiertas. La unión entre los barrios de Doctores y la Cruz será por fin una realidad. En los terrenos se creará un gran parque de más de 12.700 metros cuadrados. El proyecto básico de este espacio verde está en proceso de aprobación municipal para que pueda salir después el proyecto de ejecución y licitación.

El suelo residencial del antiguo cuartel tiene una superficie de más de 90.000 metros cuadrados y cuenta con una capacidad estimada para construir 519 viviendas, de las que 202 serán libres y 317 protegidas. De momento, se están levantando dos fases de una promoción de la empresa Metrovacesa, que adquirió casi el 49% del territorio a Patrimonio Andaluz. En total, son 193 pisos, que una vez terminados, ya darán una nueva imagen a este espacio que se abrirá al resto de la ciudad.

La urbanización de las calles ya está en marcha. Y las obras para dotación de suministro eléctrico están prácticamente acabadas, al 98,68%. Ambas actuaciones están en ejecución, con una inversión de 3,5 millones de euros en urbanización y de algo más de 645.000 euros en electricidad.

Colaboración público-privada

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, destacó en declaraciones a IDEAL que los terrenos de Mondragones son «patrimonio de todos los andaluces desde que fueran cedidos por el Ministerio de Defensa» hace muchos años y consideró que era «responsabilidad de todos superar los escollos, que no han sido pocos, para darle un buen uso». Díaz afirmó que esto es una muestra de la importancia de la colaboración institucional y público privada, que a su juicio ha sido clave para sacar adelante este proyecto «prioritario para Granada, que se suma a otros muchos llevados a cabo por este Gobierno andaluz para facilitar el acceso a la vivienda».

Hay que remontarse a principios de los 2000, para recordar cuando los vecinos de los barrios que colindan con los antiguos cuarteles ya pedían el derribo del muro que permitiera la unión. Fue en 2007, cuando el Ayuntamiento de Granada presentó el proyecto del complejo administrativo de Mondragones, en el que ya se incluía la futura construcción de viviendas, así como la apertura de un gimnasio, nuevos viales y varias zonas verdes.

Un año después, en 2008, los funcionarios comenzaron a llegar a Mondragones, que se convirtió en el centro administrativo de la ciudad, dando una nueva vida a parte de este espacio. También se construyó la rotonda a la altura del hospital de Traumatología para facilitar el tráfico. Pero gran parte de las parcelas se quedaron vacías y algunos de los edificios militares siguieron en pie.

Más tarde, en 2014, abría un supermercado frente a lo que todavía son terrenos vallados, y un gimnasio, pero el resto del proyecto no terminaba de hacerse realidad. No fue hasta abril de 2018 cuando por fin se derribaron los últimos edificios del antiguo cuartel y comenzó a verse luz para conseguir que esa gran manzana se transformara en un terreno de expansión para un gran eje de Granada.

2023, vía libre a las obras

En aquellos terrenos también aparecieron restos romanos, que ahora el Consistorio musealizará. Y no fue hasta 2023 cuando se dio vía libre a la construcción de viviendas, libres y protegidas, que llevaría aparejada la urbanización de este espacio. Para ello fue necesaria la creación de la junta de compensación entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Metrovacesa, empresa constructora propietaria de parte de estas parcelas. Por fin se ponía fecha al inicio de las obras para levantar edificios: 2024. Y las más de 500 viviendas para las que había espacio en estos terrenos se acercaban más a ser una realidad.

Fue el penúltimo paso antes de que hace poco más de un año comenzaran a construirse estos primeros edificios que ya se levantan en los terrenos. Una primera fase con 59 casas y una segunda con 134. Y hace un mes y medio, el Consistorio granadino anunciaba una nueva promoción en una parcela de estos terrenos que era de propiedad municipal y en la que la empresa Solpriga S.L. hará 22 viviendas de protección oficial. Junto a ello, también se musealizarán los restos romanos hallados en este espacio.

Es el penúltimo paso para que estos más de 90.000 metros cuadrados que fueron propiedad del Ministerio Defensa se convierta en espacio para la ciudad. Aún quedan un par de parcelas dentro de la zona, todavía vallada, en las que está prevista la construcción de pisos.

Dos décadas después de que ese proyecto se presentara en el Consistorio granadino, cada vez parece que está más cerca el momento en el que aquellos cuarteles de Defensa pasen a ser sólo un recuerdo y la vida se abra paso en las nuevas calles que cambiarán por completo la imagen del barrio.

A vista de pájaro, desde la azotea de las viviendas que hay frente a los terrenos, se observa perfectamente el avance de unas obras que permitirán que Granada gane una manzana. Queda por saber, eso sí, cuándo comenzarán a urbanizarse las dos parcelas que pertenecen a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Pero gran parte del espacio se convertirá en un parque que será un pulmón para estos barrios y en cuanto las viviendas que se están levantando ya, se entreguen a sus propietarios, las calles aún inexistentes pasarán a ser transitables.

En la web de Metrovecesa, la promotora que cosntruye los primeros inmuebles, se define esta urbanización, como «sinónimo de conexión». Y destaca que estos dos barrios hasta ahora separados, se conectarán a través de las nuevas vías y espacios libres y convertirá esta manzana en «un nuevo punto neurálgico de Granada».

