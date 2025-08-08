Noches de «cosecha estelar» en Granada con vino y astronomía La Bodega Señorío de Nevada organiza unas «sesiones cósmicas» durante el verano en las que ofrecen una cata de sus vinos al atardecer y observación astronómica nocturna

Para disfrutar lo máximo posible de un buen vino no hay mejor estrategia que ofrecer un buen maridaje. Y para ello lo más frecuente es combinar alimentos y vino seleccionando los productos que mejor se ajusten en base a sus características organolépticas para potenciar la máximo todos sus matices.

Sin embargo, existen otras maneras de maridar un buen vino que van más allá de la comida. Formas de convertir el vino en una auténtica experiencia que sea diferente, única e inolvidable. Y eso precisamente es lo que están haciendo desde la Bodega Señorío de Nevada con su proyecto 'Nébula, noches de cosecha estelar'. Una propuesta que combina vino y astronomía en su hacienda, que se ubica en el Valle de Lecrín, con la que ofrecen noches para observar las estrellas bajo los cielos puros de Sierra Nevada y disfrutar de sus vinos en un entorno sin contaminación lumínica que resulta inmejorable.

«Queríamos ampliar la carta de experiencias que teníamos y como a todo el mundo le gusta ver las estrellas en verano decidimos unir dos experiencias sensoriales: el placer del vino y el cielo nocturno», explica a IDEAL Irene Padial, una de las personas que han impulsado este proyecto de sesiones cósmicas en la hacienda del Señorío de Nevada. Estas sesiones de vino y astronomía se realizan en sus instalaciones, que son «un escenario ideal» para este tipo de actividades que sirve para conectar «naturaleza, cultura del vino y ciencia».

Y como querían que estas noches de vino y astronomía tuvieran el máximo rigor científico posible, contactaron con todo un experto en la materia para que las dirigiera: el astrónomo Leo Fernández. Las sesiones, que comenzaron el 3 de julio, dan inicio a las 21:30 horas con una bienvenida en la viña del Señorío de Nevada, donde explican a los asistentes cómo es esta bodega y su hacienda. Después se realiza una cata de vinos con aperitivo, aunque también es posible acudir con antelación a sus instalaciones y cenar en su restaurante. «Durante la cata la gente puede probar nuestros vinos y conocer más sobre nosotros. Y al terminar es cuando toma las riendas Leo», detalla Irene.

«Después de la cata la idea es ver todo lo que hay en el cielo esa noche», cuenta Leo, que explica que para ello instalan varios telescopios que permiten a los asistentes ver todo al detalle. «La parte más especial para mi es la presentación de las constelaciones, que en verano suelen ser siempre las mismas hasta que el cielo de otoño se empieza a alzar». Y a parte de eso, también observan la Luna y planetas como Saturno, que en la recta final de verano es más visible. «La Luna y los planetas varían cada noche, aunque hay algunos objetos que son más o menos fijos durante el verano y que vemos en todas las citas».

Los asistentes pueden disfrutar de todo esto en las cómodas tumbonas de la hacienda, en ocasiones tapados con mantas debido a que en la zona suele refrescar por la zona, mientras Leo les muestra todo con su linterna. Según detalla el astrónomo, lo que más suele gustar a la gente es «la historia» que hay detrás de cada constelación. «Son cosas que enganchan mucho porque cuando mezclas divulgación científica con una parte más lúdica a la gente le encanta. Con estas sesiones de astronomía la gente se da cuenta de lo grande que es el universo y en esos momentos te sientes muy pequeño».

Además de ver las estrellas, Leo también da explicación a todos los fenómenos físicos que los asistentes observan. E incluso a veces hace preguntas «a modo de concurso» para que la gente esté implicada y atenta a las explicaciones que realiza y los datos que expone, llegando a dar un pequeño premio para el que acierte más preguntas. «Con una linterna pintamos las constelaciones en el cielo y la forma clásica de líneas que la compone. Pero, a parte del dibujo clásico de la constelación, también hacemos una recreación artística». Por ejemplo, con Hércules dibujan sobre el cielo un héroe con una porra en la mano, algo que «se ve súper chulo» y que gusta mucho a la gente, siendo una de las partes más especiales de la actividad.

En cuanto a lo que suelen ver con los telescopios, Leo comenta que hay un protagonista que deja a todos con la boca abierta: Saturno. «La Luna impresiona mucho pero lo que deja flipando a la gente es Saturno, no importa si se ve bien o mal, todos se quedan alucinados», asegura. Y para poder inmortalizar el momento cuentan con un telescopio específico que permite hacer fotografías durante la sesión, pudiendo guardar un recuerdo de lo que se está viendo para siempre. «Lo más especial es que la gente, que suele venir desde Granada capital, no sabe que desde tan cerca de Granada se puede ver el cielo de esta forma, casi sin contaminación lumínica y de una forma tan limpia. La verdad es que el entorno es realmente acogedor durante las noches de verano y muy bueno para la astronomía», reconoce.

Tras la primera sesión de julio no dudaron en extender la programación hasta finales de agosto. «Cada sesión la hemos relacionado con el cielo. La primera iba sobre Mercurio, el mensajero de los dioses y lo enlazamos todo con el vino», detalla Irene. Más tarde llegaría el turno del viaje al corazón de la Vía Láctea. Y ahora en agosto ofrecen la cita 'Lágrimas de San Lorenzo' el día 10, 'Perseidas, lágrimas de un cometa' los días 14 y 17, y 'El retorno de Saturno' el 28 de agosto para cerrar el mes. «A mediados de agosto es la época de perseidas y las sesiones serán más oscuras porque la Luna sale más tarde, así que van a ser citas magníficas», apunta Leo.

«La gente se queda encantada y hay quienes incluso aprovechan para pasar la noche en el hotel de la hacienda y hacer todavía más completa la velada. Es una experiencia totalmente diferente», explica Irene, que reconoce que el balance que hacen de las sesiones que han realizado hasta la fecha no pueden ser mejores. «Tenemos lista de espera para todas las sesiones. A la gente le parece increíble la posibilidad de estar en la viña, degustar el vino y tumbarse con la paz que hay aquí, con la naturaleza en estado puro, para disfrutar de las estrellas». Un formato que, es «original, de calidad y muy cómodo» y al que le queda mucha vida más allá del verano, ya que están trabajando para añadir nuevas sesiones astronómicas para disfrutar también en otras épocas del año.

Ampliar Más sesiones de astronomía El éxito de las sesiones de vino y astronomía del Señorío de Nevada es tal, que todas las citas de agosto tienen sus plazas agotadas y cuentan con lista de espera por si se cancela alguna reserva. Por ello, la idea que tienen es diseñar nuevas ediciones y experiencias similares en el futuro. «Nos gustaría añadir dos sesiones nuevas más que ya estamos organizando para después de verano y que estarán relacionadas con la vendimia», detalla Irene Padial.

