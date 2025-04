Ministerio y Ayuntamiento negocian cinco puntos clave para licitar la integración del AVE

Pablo Rodríguez Granada Domingo, 13 de abril 2025, 23:38 Comenta Compartir

El pasado mes de septiembre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó una propuesta de integración del ferrocarril para poner fin a los problemas de conectividad de Rosaleda, Chana y Pajaritos. El planteamiento descartaba el soterramiento y apostaba por una fórmula que mezclaba la cobertura de las vías con la construcción de viaductos para la entrada y salida de trenes desde Andaluces.

El tramo entre Andaluces y Pampaneira encierra buena parte de las cuestiones que debaten ahora el ministerio y la ciudad de cara a la cita del próximo 30 de abril

Tras un debate que implicó a los colegios profesionales y a las asociaciones de vecinos de los barrios afectados, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, aceptó la iniciativa. El acuerdo, considerado histórico para la ciudad por poner fin a décadas de bloqueo, logró también la adhesión de la consejera de Fomento, Rocío Díaz. El objetivo era seguir el modelo de Almería, que en el mandato anterior cerró la renovación de todo el eje ferroviario con una fórmula de colaboración similar a tres bandas.

Desde octubre, cuando los tres responsables se citaron en la capital nazarí para evidenciar la alianza, las reuniones técnicas se han sucedido para cerrar los detalles en un ambiente que todas las partes describen como «positivo». El buen entendimiento, como también señalan las fuentes consultadas, no quita que haya aún cuestiones relevantes por atar, con posturas que deben acercarse para que el proyecto definitivo pueda cobrar forma.

Aunque son varios los detalles por pulir, muchos de ellos confluyen en un tramo que ahora mismo parece clave. Son los 500 metros que hay entre la entrada de la estación y el cruce de la avenida de Pampaneira, en el límite entre Rosaleda y la zona de expansión Oeste.

Intercambiador

Como confirman fuentes cercanas a las negociaciones, una de las cuestiones por resolver es la salida del intercambiador que Transportes plantea en un lateral de la estación, el que está junto a los Paseíllos. La propuesta original contempla que los autobuses entren y salgan por las calles que existen en la actualidad hasta Camino de Ronda. En la capital, sin embargo, se pide que se desarrollen dos viales subterráneos que eviten saturar aún más una de las arterias de la ciudad. El primero de los carriles conectaría con Severo Ochoa y el segundo con la zona de expansión Oeste.

La propuesta, planteada por el Ayuntamiento, no se ha encontrado con la oposición del ministerio hasta el momento. Las fuentes consultadas coinciden en que Transportes entiende la situación que puede generar la propuesta original en Camino de Ronda si se tienen en cuenta los más de 150 movimientos de autobuses que irán aparejados al intercambiador. No obstante, el ministerio argumenta que ADIF administrativamente no puede afrontar una operación así, un problema que en Granada consideran que se puede resolver mediante un convenio especial, como se ha hecho en otros puntos.

Remonte de Jesse Owens

Otro de los asuntos que atañen al mismo tramo es la cubierta de las vías entre Andaluces y Pampaneira. La propuesta original del ministerio prevé un remonte que cubrirá casi todo el tramo y se configure como un mirador a la Alhambra y Sierra Nevada con zonas verdes y sendas peatonales.

En las reuniones anteriores ya se vio que todas las partes celebraban una solución que mejora notablemente el erial que ahora hay. Queda, sin embargo, por ver cómo se resuelve al final. El temor en Granada es que la cubierta quede demasiado cerca de las viviendas de Jesse Owens, motivo por el que solicitan que las vías se hundan lo máximo que técnicamente sea posible para tratar de reducir la altura final. Fuentes conocedoras de las conversaciones confirman que el Consistorio también está pidiendo extender la cubierta lo máximo posible en dirección a la estación, más allá del puente de Camino de Ronda.

En el ministerio, como señalan las fuentes consultadas, no se oponen a priori a las mejoras, aunque son conscientes del impacto económico que la adecuación puede tener en el coste final.

Conexión de Pampaneira

La conectividad entre Chana, Rosaleda y Las Alquerías está prevista gracias a los viales previstos bajo los viaductos previstos por Transportes. Queda, no obstante, ver si es posible incluir uno más que comunique Pampaneira con el cruce de las calles Trucha, Carpa y Barbo. Es una de las demandas del Ayuntamiento.

En este caso, la dificultad es cómo abordar la obra con el resto de elementos que confluyen justo en ese punto. Es, en la propuesta original del ministerio, el lugar al que salen las vías al aire libre tras el tramo cubierto que arranca en Camino de Ronda y donde empiezan a tomar altura para convertirse en los viaductos que llegan hasta Bobadilla. Es, además, el lugar al que, según la demanda del Consistorio, llegaría el vial de salida del nuevo intercambiador de autobuses de Andaluces.

Fuentes consultadas por este periódico apuntan que la postura actual es que los ingenieros valoren la situación y planteen una solución factible que trate de incluir todos los factores. Una vez analizada, tomar una decisión en uno u otro sentido, pero que sea trabajada y no se descarte de primeras.

Ramal a Moreda

Ver cómo se resuelve el futuro del ramal a Moreda, el trozo de línea ferroviaria que parte de este tramo de 500 metros y se dirige, junto al barrio de los Periodistas y Cerrillo Maracena, en dirección a Almería, es otra de las cuestiones clave.

La propuesta del ministerio no refería nada sobre este asunto. Fue el Ayuntamiento el que puso sobre la mesa, en octubre, la oportunidad que suponía la eliminación del ramal y la construcción de una variante exterior que permitiese que los trenes que vienen de Antequera pudiesen parar en el entorno de MercaGranada y continuar hacia Almería sin entrar en la capital.

La próxima reunión, prevista en Madrid el 30 de abril, es clave para la culminación de los primeros pliegos

La eliminación del ramal de Moreda difícilmente podrá efectuarse en paralelo a la integración del ferrocarril

Sin tráfico de mercancías en la actualidad, pero con un Corredor Mediterráneo en ciernes que recuperará previsiblemente este servicio, las tres administraciones involucradas son conscientes de que la idea es buena. La dificultad, en este caso, está en el tiempo. La capital quería que ambos proyectos, la integración ferroviaria y la creación de la variante de Moreda, fueran de la mano. Transportes, sin embargo, explicó que la situación actual no lo permite, lo que no implica un rechazo a su ejecución.

En el ministerio entienden la oportunidad que supone para la capital y consideran, además, que no tiene sentido que los futuros convoyes accedan a Andaluces, una estación que está configurada como un fondo de saco.

Extensión El Ayuntamiento ha pedido que se extienda hasta Andaluces la cobertura de las vías prevista tras pasar Camino de Ronda.

Conectividad Una de las cuestiones a resolver es cómo se puede encajar el vial de salida del intercambiador de autobuses que debe derivar los movimientos a Rosaleda y la posible conexión entre Pampaneira y Trucha.

Entre las cuestiones que obstaculizan la eliminación en este momento del ramal está que las vías siguen en servicio con transporte de viajeros desde la puesta en marcha del cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena en diciembre pasado. A eso se añade que la línea forma parte del recorrido del tren Al Andalus, una de las joyas de la corona de Renfe.

A esto se suma la falta de un proyecto de variante. Transportes sacó a licitación a finales del año pasado un estudio que debe determinar la mejor solución para llevar a cabo el enlace. Sin ese documento, que está pendiente de redactar, es imposible tramitar proyecto alguno y, por tanto, inviable acompasarlo todo, como desea Granada.

