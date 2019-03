Alquife, una salud de hierro

La imagen del fotógrafo Torcuato Fandila resume la tragedia minera de Alquife. Una hilera desvalida de mineros recorre la vía férrea hacia Guadix mientras Sierra Nevada y el gran cielo del sur es testigo de su impotencia.

Es un 31 de marzo de 1998 y las movilizaciones, protestas, asambleas, reuniones y huelgas se suceden después de que un 29 de octubre de 1996 el periódico abría en portada a cuatro columnas con un titular que decía: «Minas de Alquife presenta un expediente de regulación de empleo para 208 trabajadores».

En el texto principal se explicaba que «los propietarios de la Compañía Andaluza de Minas (CAM) presentaron ayer expediente de regulación de empleo ante las Direcciones Generales de Trabajo e Industria de Granada y Almería, que afecta a 208 trabajadores de los 233 que hay en los centros productivos de ambas provincias.

La dirección de la CAM aduce «como causa de fuerza mayor» el corte de suministro eléctrico que mantiene paralizada la explotación de hiero en Alquife». Y para terminar, se señalaba que «la Compañía Andaluza de Minas de Alquife entró en suspensión de pagos en abril de 1995 después de haber acumulado una deuda de más dos mil millones de pesetas (1,2 millones de euros)«.

«Ante la, situación generada por el expediente de regulación de empleo, la corporación de Alquife decidió ayer tarde encerrarse en el Ayuntamiento ante la grave situación que atraviesa la Compañía Andaluza de Minas», remataba.

Un escalofrío de paro y pena

La noticia recorrió la piel de Alquife, el Marquesado, la comarca de Guadix y la provincia de Granada entera como un escalofrío de paro y pena. Comenzaron las movilizaciones, los encierros, las protestas, las negociaciones. Y con ellos, las promesas, las mentiras y los engaños. Lo recuerda perfectamente Benito Ruiz, entonces concejal del Partido Popular en Alquife y desde 199 hasta el día de hoy su alcalde.

Benito Ruiz, alcalde de Alquife en 2002 y (a la derecha) en 2019. / Torcuato Fandila

Benito Ruiz, 60 años, no llegaba a los cuarenta en 1996, cuando las minas cerraron en 1996. Recuerda que «estaba aquí en el pueblo, echando jornales, y también era concejal del Partido Popular. Luego, en 1999, me presenté a alcalde, salí y así he seguido hasta ahora».

Pese al tiempo transcurrido, sus recuerdos de aquellos años del cierre de las minas lo mantiene fresco. «Fue muy duro, hubo muchas manifestaciones, mucha guerra y mucho sacrificio. También hubo mucha pena»; remarca. «Íbamos a muchas manifestaciones, a muchas asambleas. Yo era de los que iba por delante, de los primeros. Nunca iba en la cola, siempre de los primeros, luchando por el pueblo y por la comarca».

La dureza del momento se resume en su frase de ayer: «Nos veíamos abocados a la miseria. Ese es mi recuerdo». Y, entonces, insiste:«No me escondí en mi casa, estaba al pie del cañón, la gente tenía mucha pena. Y la gente estábamos todos a una».

Una de las protestas por el cierre de las minas en el año 1996. / Juan Ortiz

Tan terrible o más que el cierre de las minas y la posterior lucha fue el resultado:«Al final, no sirvió para nada. Nos dieron muchos paños calientes y al final no nos dieron nada de lo que pedíamos. Fue una gran lucha que tuvimos durante tres años y al final se cerró y hasta hoy, que parece que hay alguna esperanza».

–¿Quién fue el culpable de que se cerraran las minas en 1996?

–Qué pregunta más dura. La culpa es que el dólar estaba muy bajo y había un desorden en la mina que no había quien lo arreglara. El precio del mineral estaba por los suelos.

La reflexión desde el recuerdo de Benito Ruiz, alcalde de Alquife, suena por teléfono acompañada del chasquido de quien se está mordiendo la lengua fuerte. Muy fuerte. Y añade:«Y hoy, que haya trabajo para todos». Alquife busca su revancha, silente y quieto. Espera su momento con salud y moral de hierro.

Una portada que devuelve al esperanza a toda la comarca

La portada del periódico IDEAL del pasado martes 26 de marzo devolvió la esperanza a toda la comarca del Marquesado y de Guadix. Con el título «La mina de Alquife vuelve a la vida», se mostraba una fotografía a toda página de dos manos que muestran una piedra, todo envuelto en una atmósfera rojiza que todos los que conocen Alquife saben que es el color de su tierra.

La información, firmada por Quico Chirino, explicaba los pormenores de los primeros trabajos, recalcaba la importancia de que las pruebas que ahora se realizarán sean positivas, y abundaba en la necesidad de trabajar de forma sostenible con el medio ambiente para recuperar la economía de la zona y evitar la creciente despoblación.