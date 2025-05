Mamás granadinas en el 'Parto Tour'

Sara Bárcena Hernández Granada Viernes, 9 de mayo 2025, 00:32 Comenta Compartir

Futuras mamás: antes de dar a luz, pasear por el hospital es posible. En Granada, el Virgen de las Nieves oferta el 'Parto Tour'. Los padres también están invitados. Dos veces al mes, el Materno-Infantil recibe a granadinos a punto de formar o agrandar sus familias. Ayer, sin ir más lejos, veinticinco embarazadas y sus acompañantes visitaron por primera vez la que pronto también será su casa. Los cupos se organizan a través de un grupo de WhatsApp. El equipo está conectado con las matronas de atención primaria. Y no solo eso. «Hay muchos centros de salud que no tienen matronas en la provincia de Granada y aquí les damos apoyo».

Ampliar Las mamás y sus parejas participan en un taller de educación maternal concentrado en el último periodo del embarazo. Pepe Marín

El recorrido, en el que ha participado IDEAL, arranca con un taller de educación maternal concentrado en el último periodo del embarazo –a la mayoría, le queda poco más de un mes para dar a luz–. Una matrona explica cuándo acudir al hospital; los signos de alarma; cómo identificar contracciones, o qué llevar en la bolsa. Asimismo, una ginecóloga habla de la cesárea y la instrumental; las opciones de estar acompañada, y las complicaciones que puedan surgir. Y el anestesista referente cuenta cómo funciona la epidural, si se puede administrar teniendo tatuajes, si duele y cuánto dura el efecto, y desmiente mitos como el del «dolor en la espalda para toda la vida».

Se resuelven todo tipo de dudas y empieza el circuito en hospitalización prenatal–a donde son dirigidas las pacientes que rompen la bolsa pero aún no están de parto–. El equipo del Materno les abre las puertas del área de paritorio. Las mujeres, muchas agarradas a los brazos de sus acompañantes –la mayoría parejas, aunque también hay familiares–, entran con curiosidad en la sala de hidroterapia, la 9. Una gran bañera roja acapara todas las miradas. «Es una herramienta más que se usa, sobre todo, para aliviar el dolor y facilitar la dilatación. Lo ideal no es parir dentro. Hay criterios para usarla, que el embarazo sea de bajo riesgo, que no sea gemelar y que no haya epidural, por ejemplo», señala la directora de Enfermería, María Teresa Rivas.

Recorrido por el área de paritorio. Pepe Marín

Comodidades

El 'Parto Tour' continúa en un paritorio estándar. Todos tienen baño propio y ducha. La matrona López Sierra muestra la silla de partos, para quien no tiene epidural. «Si estáis mucho tiempo empujando, la tasa de desgarros es mayor. La cabeza tiene que salir muy despacito», advierte. Pelotas con forma de cacahuete ayudan a colocar el feto en posición adecuada. «Podemos hacer muchas posturas. Siempre vais a estar en movimiento. Hay que ver cómo empujáis mejor, si queréis de lado, si preferís sentadas... Vamos a consultaros. Eso sí, recién puesta la epidural, que es cuando más efecto hace, os dejamos descansar», les dice.

En la sala, donde hay un sistema de reanimación del bebé por si fuera necesario, las recién paridas hacen piel con piel, establecen lactancia si lo desean y se les controla sangrado y constantes. Dos horas después, son trasladadas a las habitaciones, que también se visitan en el 'Parto Tour'. La experiencia es casi inmersiva. «Conocer donde sucederá todo y las opciones que hay, como la bañera, relaja mucho», admite Leticia Prieto, embarazada de 36 semanas que ayer participó con su pareja, Juan José Medina. Según él, para alguien «que quiere tenerlo todo controlado y de esto no tiene ni idea, esta es una oportunidad estupenda».

No obstante, para Leticia, que dará a luz pronto, «lo que más se agradece es poner a cara a las personas que atenderán ese momento». «Clara va a ser nuestra primera niña. Tengo mucha curiosidad». Ahora, por lo menos, sabe que el hospital Materno de Granada será casa.

