El maestro del sushi que encontró su hogar en Granada

Alberto Flores Granada Jueves, 26 de junio 2025, 23:52 Comenta Compartir

Aunque nació en Venezuela hace ya 40 años y ha recorrido medio mundo cocinando, Rafael Rodríguez ha encontrado su hogar en Granada. Uno en el que, además de a nivel personal, se siente plenamente satisfecho a nivel profesional gracias a su restaurante, Origami Fusion Kitchen, todo un templo para los amantes del sushi ubicado en Albolote.

A Rafael siempre le llamó la atención la cocina, en parte por su abuela Lea, que era muy buena cocinera. Sin embargo, entró en el mundo de la hostelería y la restauración de manera fortuita. «Me fui de mi ciudad con 17 años y tenía que ganarme la vida, así que empecé a lavar platos en un restaurante», cuenta a IDEAL. Su trabajo era dejar los platos limpios, pero eso no le impedía aprender de lo que veía en cocina y, de vez en cuando, preparar algún plato, lo que haría que finalmente acabaran dándole una oportunidad como cocinero.

«Cuando empecé me di cuenta de que esto era lo mío, así que me puse a estudiar». El restaurante era de comida japonesa, así que poco a poco comenzó a especializarse y el trabajo duro acabó dando sus frutos: «Todos se iban a las 12 pero yo me quedaba hasta les tres». Y así acabó convirtiéndose en el chef responsable de la empresa, que contaba con diferentes restaurantes por toda Sudamérica.

Después de recorrer varios países le surgió una oportunidad que le cambiaría la vida: irse a Japón a seguir especializándose. «Solo había dos plazas disponibles y pude hacer con una de ellas. Lo que empezó siendo un trabajo de seis meses acabo convirtiéndose en una etapa de dos años».

Tras Japón volvió a Venezuela y poco después decidió venir a Europa con el objetivo de construir algo que representara su pasión por la cocina nipona. Y tras pasar por Ibiza, Sevilla y Marbella, pudo hacer realidad su sueño en Granada, donde conoció a su mujer Melania, con la que tuvo «un flechazo» y con la que posteriormente haría realidad Origami Fusion Kitchen, su restaurante en Albolote, un lugar en el que disfrutar de los mejores sabores de Japón con el sushi como principal protagonista.

Desde que abrió sus puertas en enero de 2024, Origami no ha parado de crecer y hay quienes les consideran ya como el mejor japonés de Granada. «Es algo que me hace sentir orgulloso y que me motiva para seguir adelante. Pongo todo el alma y el corazón aquí para darle a la gente una experiencia redonda e inolvidable», comenta Rafael, que reconoce que, después de muchos años recorriendo el mundo, por fin ha encontrado su lugar en Granada. «Este es mi hogar y conseguir que los comensales se vayan contentos y quieran repetir es un premio para mi. La verdad es que es algo que me hace feliz y que no tiene precio», finaliza.

Ampliar Una experiencia de cinco estrellas Gracias al buen hacer de Rafael Rodríguez y Melania Ureña, aunque Origami Fusion Kitchen lleva abierto solo poco más de un año, ya se ha establecido como uno de los mejor valorados de toda la provincia de Granada. De hecho, su puntuación en Google es inmejorable: 488 reseñas con una puntuación de 5 estrellas, la máxima que se puede conseguir. «Es algo muy satisfactorio porque llega por la comida y el trato que ofrecemos a nuestros clientes, estamos encantados de que sea así», reconoce Rafael, que tiene claro que quiere seguir creciendo hasta convertirse en «un punto de referencia» en Granada.