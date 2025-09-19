Luces de colores, lo pasaré bien Jean Piaget. El AMPA del Centro Público Específico de Educación Especial de Ogíjares inicia su campaña para recaudar fondos para lograr un aula inmersiva y multisensorial con realidad virtual

Javier F. Barrera Granada Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

Eli y Leo van en silla de ruedas adaptadas, ergonómicas y conectadas a lo largo de los pasillos del colegio Jean Piaget de Ogíjares. Leo tiene ocho años y padece lisencefalia. María José Domínguez es la madre de Leo y es también la tesorera del AMPA. Elisa Gil, es vicepresidenta del AMPA y mamá de Eli, de doce años de edad, que tiene parálisis cerebral. Las dos son profesoras, en Atarfe y en Cúllar Vega, respectivamente;y saben de sobra que la tecnología ha venido a ayudar a sus retoños.

Los casos de sus hijos, Eli y Leo, son paradigmáticos en sus sillas de ruedas adaptadas con comunicadores vía pantalla, que se denominan sistemas alternativos de comunicación. El de Leo es como una especie de milagro, ya que es un sistema tan avanzado que funciona con el movimiento de su pupila.

Por ejemplo, Leo es capaz de responder responde 'sí' cuando su mamá le pregunta si quiere agua. Y también expresa sus sentimientos. Por ejemplo, si se divierten o si están aburridos. Hay otros sistemas que son táctiles, todo depende de las capacidades del niño o la niña, y de su tiempo de atención.

Aquí es donde empieza la próxima pelea de la AMPA del Centro Público Específico de Educación Especial Jean Piaget de Ogíjares, para seguir en la lucha para conseguir más equipos, más tecnología, y que el alumnado siga perfectamente tratado.

Como de ciencia ficción

La nueva batalla de esta suerte de guerra se llama 'sala inmersiva' y, sí, es entrar de nuevo en un mundo como de ciencia ficción de la buena. Esta sala inmersiva que busca financiar la propia AMPA permite una oferta muy amplia y efectiva y estimulante para todos el alumnado.

Los responsables del CEEE Jean Piaget explican el proyecto de la nueva aula multisensorial. «Ahora trabajamos en un espacio dividido en distintos rincones, destinados a una estimulación de cada uno de los sentidos por separado del alumnado, según sus necesidades y características. No es un trabajo globalizado como el que ahora se quiere hacer con el nuevo espacio. Esto es, un aula multisensorial y lo que se busca es tener un aula inmersiva»

–¿Cómo es un aula inmersiva?

–Es un espacio capaz de llevarnos a cualquier contexto –paisaje o situaciones–. Es casi como una unidad de teletransportación que nos acerca el mundo exterior a lo que tenemos en el centro. A contextos que para muchos de nuestros chicos y chicas son inaccesibles».

El funcionamiento es similar a convertir un aula en una pantalla gigante mediante un sistema que es un espacio diáfano, en blanco, de 360 grados adaptado a un aula de las que ya existen, donde las paredes, el suelo y el techo serían pantallas, con un equipo audiovisual envolvente y si se puede, un sistema de aromaterapia.

Un aula inmersiva de este tipo contribuye al desarrollo completo del aprendizaje del alumnado, «porque se llena una parte de la enseñanza curricular porque como docentes también nos vemos limitados por las propias peculiaridades del centro». «Muchas veces, simplemente, nos vemos limitados para tener una enseñanza completa de todos los ámbitos, y esta nueva aula nos proporciona más oportunidades. Más a ellos que a nosotros».

La aplicación de esta futura aula inmersiva es más sencilla de comprender si se aplica a los distintos perfiles que hay en el Jean Piaget. «Por ejemplo, en los casos de Javi y Sandra, más autónomos que Leo y Eli, nos permite acercarlos a entornos laborales para que adquieran aprendizaje –en la oficina de turismo, un centro comercial, una oficina de información o de desempleo–. Y con los que tienen perfiles con más necesidades, nos posibilita darles entornos estimulantes y adaptados a sus características, a su forma de aprender y ver la vida».

Recaudación de fondos

Hay empresas que se encargan de desarrollar el software dependiendo de los objetivos de lo que se busca proyectar y además hacen una formación del personal y se encargan de la instalación. Te ofrecen el servicio completo y cuesta entre los doce y quince mil euros. Esta es la cantidad que la AMPAJean Piaget quiere conseguir.

Para ello, ha organizado mañana domingo 21 de septiembre una representación teatral para recaudar fondos, que donará íntegramente al colegio Jean Piaget que a su vez destinará a desarrollar este aula inmersiva.

La cita es este mismo domingo en el teatro Caja Granada, gracias a la generosidad de Caja Granada Fundación y a la compañía de teatro Fantabulosa, «que tan solo tardó dos días en aceptar la propuesta de la AMPA para representar la obra 'La vida resuelta'». La entrada cuesta diez euros y el objetivo es tan bonito como la sonrisa de Leo, la de Eli, la de Javi o la de Ana. Yla de todo el Jean Piaget.

Temas

ciencia

Ogíjares

Educación

Comenta Reporta un error