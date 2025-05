La larga y lenta historia del acelerador

Granada no está acostumbrada, pero estas cosas a veces ocurren. Alguien lanza una idea con entusiasmo y sin un duro. Otros la secundan (y no hay puñaladas). Una administración pública la apoya y –esto ya es casi un milagro– la del signo contrario se suma. Ocurrió hace 30 años con el Parque de las Ciencias y está ocurriendo ahora con el acelerador de partículas de Escúzar, a una escala mucho mayor. En la parcela de la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (Citai), que hace no mucho era un gigantesco erial en medio de la nada, hay ya tres edificios para acoger al equipo científico del futuro acelerador de partículas Ifmif Dones, con el respaldo financiero de tres países: España –al 50% entre el Gobierno y la Junta–, Croacia y Japón. Y un sueño compartido: crear una fuente de neutrones para probar los materiales con los que se construirán las futuras plantas de fusión, una fuente de energía limpia e inagotable.

Los principales hitos del acelerador Termina la construcción del edificio UGR Dones Acuerdo bilateral Abre en Granada una oficina para impulsar el ecosistema empresarial del acelerador, auspiciada por Cámara Granada y la Asociación Española de Industria de la Ciencia Ineustar La Junta compromete 16,6 millones y hasta 107 millones hasta 2027 Por primera vez, las instituciones dan por hecho que el acelerador de partículas se va a construir en Granada Primera piedra del edificio UGR-Dones en Escúzar, con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la rectora de la UGR, Pilar Aranda. En paralelo comienzan las obras en la parcela del acelerador de los tres primeros edificios de los 17 del complejo Ángel Ibarra, director interino del consorcio, insiste en una entrevista en IDEAL: «El acelerador necesitará un lobby político» La Junta reprograma fondos europeos para adelantar 100 millones de euros al acelerador El Consejo de Ministros autoriza un acuerdo marco por importe de 174 millones de euros para la construcción del edificio principal El proyecto se presenta ante los ministros de Ciencia europeos en una minicumnbre en Santander Nace Ifmif El Gobierno garantiza su parte para el acelerador hasta 2027, casi 22 millones de euros El Gobierno toma la iniciativa. Reúne a los granadinos en una comisión de trabajo y establece una cuenta atrás de tres meses para lograr la financiación Entra en la hoja de ruta de Esfri, el organismo que prioriza la inversión en infraestructuras científicas en Europa El acelerador consigue sus primeros 32 millones de euros. Los pone la Junta de Andalucía. Se formará una comisión mixta con el Gobierno. Todo se centra en crear lobby político, a la espera de atar la financiación El Gobierno autoriza la creación del consorcio Cinco ingenieros y quince investigadores serán los primeros contratados La Universidad de Granada levantará un laboratorio, UGR-Dones, en Escúzar, después de adquirir una parcela junto a los terrenos principales de Ifmif-Dones Gobierno y Junta aportan 32 millones para iniciar los tres primeros edificios del acelerador Junta y Gobierno ratifican su apuesta por el acelerador, con tres posibles ubicaciones: Motril, el polígono de Escúzar y Marchalhendín. Un grupo de trabajo multidisciplinar elige Escúzar como mejor ubicación. En Barcelona se dirimen las opciones de los países que han mostrado su predisposición a alojar la infraestructura: España, Croacia y Polonia Comienza la fase técnica de la confección de la candidatura. En teoría, diciembre debe ser el mes clave para que F4E tome una decisión Un comité técnico europeo visita los terrenos de Escúzar, en los que ya luce el cartel del acelerador de partículas El II Foro i+Dones reúne a 200 empresas interesadas en contratos con el acelerador. La Universidad e Ifmif-Dones celebran la segunda escuela Dones Xcitech La inversión del acelerador alcanza los 120 millones Gobierno y Junta han destinado 30 millones a los cuatro primeros edificios en la Citai y en 2025 se espera adjudicar por entre 250 y 350, el ‘contenedor’ principal Japón firma el memorándum de colaboración con España y se compromete a financiar el 5% del presupuesto de construcción y el 8% en la fase de operación. Primera piedra simbólica del acelerador con la presencia Europa y Japón sellan un acuerdo bilateral para el desarrollo conjunto de infraestructuras auxiliares Se inicia un proceso para desarrollar la ingeniería del proyecto Dones, dedicado a evaluar qué materiales son capaces de soportar la radiación de las reacciones de fusión Siglas en inglés de ‘instalación internacional de irradiación de materiales de fusión, un proyecto conjunto de investigación entre Japón, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia Un lobby surcoreano apoya la candidatura. Empieza a valorarse la posibilidad de hacer una candidatura compartida con Croacia. Fusion for Energy da su visto bueno: si el acelerador se construye, se construirá en Escúzar. Ahora falta voluntad política: Europa debe dar el paso UGR y empresarios toman contacto con el proyecto e inician las primeras reuniones para traer Dones a Granada Motril se postula como ciudad candidata para albergar el acelerador de partículas. Ofrece unos terrenos junto al Puerto Primer paso del acelerador: una estación meteorológica en los terrenos de Escúzar. Todo sigue a la espera de que Europa dé el ‘sí, quiero’ Con el edificio UGR-Dones en Escúzar terminado. El equipo del acelerador, 45 profesionales, se mudan al edificio Delegados de 17 países y la UE se reúnen para supervisar los avances del acelerador en el Palacio de Quinta Alegre y visitan las obras de los primeros edificios del proyecto en Escúzar Italia firma un memorándum de entendimiento con España y avanza su intención de sumarse como socio contribuyente. Ifmif-Dones España licita un contrato de ‘software’ por valor de más de 4 millones Los componentes de la comisión ejecutiva de la candidatura granadina

Comenta Reporta un error