La juventud baila, en su barrio

Atardece en la barriada de la Juventud que ya ha crecido poderosamente y se llama barrio de la Rosaleda, perteneciente al distrito Ronda de la ciudad de Granada, que incluye el bario del Camino de Ronda y Fígares. Es un distrito más largo que un día sin pan y va desde ElCorte Inglés y el Genil hasta lo hondo del Oeste de la ciudad, donde el gimnasio que cambia de nombre cada dos por tres pero que en Graná le llaman el 'Güí'.

Paco Rodríguez, desde la asociación de vecinos, cuenta que este barrio empezó llamándose barriada de la Juventud por el estadio. «Pero ahora ha crecido y ya llevo un tiempo que en el PGOU le ponen Rosaleda». También es un lugar que crece. De los pocos de Granada que lo hacen, de hecho. «Es un barrio que va a sumar unas 25.000 personas cuando terminen los bloques nuevos en la Rosaleda desde la avenida de Pampaneira hasta el edificio Apache. Es de los pocos lugares donde queda suelo para construir». Precisamente, en la avenida de Pampaneira del barrio de Rosaleda, es el lugar donde se reúnen los vecinos cuando cae la fresca estas tardes de verano. De hecho, la fila de bancos está completamente ocupada. Mientras, el cielo se ha vuelto panza de burro, grisáceo y sopla una brisa suave y casi casi fresca.

«Tenemos cinco grados menos que en el resto de la ciudad porque el noventa por cien de la Vega está sembrada de maizales y los riegan a diario, de ahí este fresquito que nos llega», explica otro de los vecinos congregados.

Cuenta que la renovada asociación de vecinos es una piña y que esta unión les permite exigir al Ayuntamiento de Granada que les vuelvan a plantar los árboles que quitaron para que se pudieran construir los nuevos bloques. Esos árboles, precisamente, que junto a la Vega reúne a los vecinos en esta amplia avenida de nombre de localidad alpujarreña. «Por eso queremos que nos planten los árboles prometidos. Son exactamente 120 árboles que en su día los talaron porque molestaban para las obras de los bloques. Queremos ser un barrio verde. Crecer en verde. Yseguir manteniendo los cinco grados menos».

Muchas piscinas privadas

Mientras, la avenida Pampaneira se llena. Hay aparatos de gimnasia para practicar calistenia que están ocupados por una panda de jóvenes y parques infantiles para los pequeños.

Ahora, se ponen criticones. Uno de los vecinos pide un bar grande con terraza, tapas gigantes y cerveza gratis. Todos se ríen de buena gana. «Solo tenemos dos bares, La Alpujarra y el Destino con terrazas. Pero queremos un kiosco aquí en la avenida». También dicen que en los bajos de los bloques nuevos aparecerán establecimientos nuevos, como ha ocurrido en Albayda. Como curiosidad, prácticamente todas los bloques nuevos tienen piscinas, «y con el aire acondicionado se lleva mejor». Por supuesto, terminan, «queremos que el barrio tenga una verbena por las noches para que la juventud baile en su barrio».

