La joven amante del deporte con expediente de 14 que será médica

Este 2025 los 14 (la máxima nota) en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) han estado muy caros en todo el territorio nacional. En Granada no ha habido ninguno. Eso no significa que en septiembre no haya estudiantes que comiencen sus estudios en la Universidad de Granada (UGR) con una nota perfecta. Ana Bravo Navarro (Jaén, 14 de mayo de 2005) es una de esas jóvenes que el día 15 de septiembre llegará al campus del PTS para estudiar Medicina. En el bachillerato y en la selectividad su nota fue la máxima. El otro es Félix Denk, que se ha matriculado en Física.

Ana Bravo hizo la selectividad en 2023. Desde entonces ha vivido varias experiencias formativas, concretamente en dos países. En el curso 2024-2025 cursó el primer año de Medicina en la Universidad Masaryk, en Brno en la República Checa. Antes de eso, estudió, en el 2023-2024, Biología en Estados Unidos con una beca deportiva, pero sufrió una lesión que le llevó a «replantearme mi relación con el deporte». Eso no fue todo. Confiesa que «no me sentía feliz ni con mi vida allí ni con la carrera que estaba cursando. Por eso, decidí volver a España para estudiar Medicina. Sin embargo, los plazos de solicitud ya habían finalizado, así que opté por trasladarme temporalmente a la República Checa hasta poder volver a solicitar plaza en una universidad española».

Tras este periplo, la joven jienense ha escogido la UGR porque «sé que es una institución de gran prestigio, especialmente en Medicina e investigación». Además, confiesa que todos sus conocidos que viven en Granada le hablan maravillas de la ciudad. «Personalmente, valoro mucho estar cerca tanto de Sierra Nevada como de mi casa en Jaén, algo especialmente importante para mí después de haber pasado dos años viviendo fuera de España. Me incorporaré al primer curso del grado en Medicina y, en cuanto a las convalidaciones, las solicitaré dentro del plazo correspondiente en septiembre», añade.

Bravo Navarro admite que nunca tuvo claro qué quería estudiar. «Siempre me han apasionado la Biología, el deporte y la investigación. Inicialmente, pensé en dedicarme a un ámbito más vinculado a la ciencia básica, por eso empecé con Biología, pero con el tiempo me di cuenta de que necesitaba el componente humano que me ofrecía la Medicina. Al principio tuve dudas, pero tras un año en Brno, por primera vez siento que estoy en el camino correcto. Aún no tengo claro qué especialidad escogeré, pero sí me gustaría que estuviera relacionada con el deporte. Algunas de las que más llaman mi atención son Endocrinología y Traumatología, quizá porque he tenido bastantes problemas de salud en ambos campos», describe esta joven que relata que se fue a EEUU principalmente por el deporte, y además porque pensaba que allí tendría mejores oportunidades y más recursos para dedicarse a la investigación en Biología.

El running y las lesiones

En España practicaba trail running y después atletismo y campo a través para obtener la beca en EE UU. Participó en competiciones a nivel autonómico y nacional. Fue subcampeona sub18 de España de trail en 2022. La trayectoria deportiva no ha estado exenta de contratiempos, tuvo una fractura de estrés en la tibia que encadenó con otras lesiones. Además, llevaba años con amenorrea hipotalámica y «mi salud estaba mal, física y mentalmente». Ahora está en un parón deportivo, replanteándose qué le gusta y qué le sienta bien a su cuerpo. «Voy al gimnasio muy a menudo y me gustaría empezar a correr trail de nuevo, pero desde una perspectiva totalmente diferente, simplemente por disfrutar del deporte y la montaña», asume.

Le gusta aprender idiomas, leer, la música, el senderismo, y últimamente el crochet también –esto merece una explicación más amplia–. Es una persona muy perfeccionista, a veces quizá en exceso, pero «gracias a ello he tenido la disciplina necesaria para estudiar todo lo que hiciera falta». Y, en este punto, no se olvida de sus progenitores. «Además, tengo la suerte de tener unos padres que, además de ser médicos, son las personas más inteligentes, honestas y bondadosas que conozco. Nunca dejaron de alimentar mi curiosidad desde pequeña, así que para mí estudiar nunca fue un sufrimiento, sino un disfrute», agradece.

El curso 2025-2026 será su primer año en Medicina en Granada, pero no el primero en la carrera. En la República Checa obtuvo notas excelentes, salvo en una asignatura. «El sistema de evaluación de aquella universidad era extremadamente estricto y no conseguí llegar lo suficientemente preparada al examen (de esa asignatura). Al principio lo pasé muy mal, fue un golpe duro para alguien que siempre había tenido un expediente académico perfecto, pero creo que era una piedra en el camino que necesitaba. Me ayudó a aprender que también soy humana y que tengo derecho a fallar», asume ahora. De todo se aprende, se dice coloquialmente, y Ana aprendió.

Una llamativa afición

En esta nueva trayectoria seguirá apostando por la perfección, como siempre, y explorando porque es una persona «muy curiosa» y así poder «disfrutar de esta etapa de estudio e ir descubriendo poco a poco dónde están mis dones».

Por cierto, lo del crochet: «Siempre me ha dado mucha envidia la gente que lo hacía por la cantidad de cosas chulas que puedes crear, y siempre he tenido un poquito de afición artística, también estuve en el conservatorio y tocaba el piano de pequeña. Me encanta el trabajo manual y es una forma muy bonita de relajarse y desconectar de todo lo demás», concluye divertida la joven que es una apasionada de los viajes y de conocer culturas nuevas para seguir enriqueciendo su formación y saciar sus ganas de aprender.

