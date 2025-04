El caso de los Jardines del Triunfo, la solución

No me gusta trabajar. Me gusta que parezca que lo hago. Intento disimular alargando el momento de tomar el primero de los cafés del día. El que sirve la máquina de la redacción es tan desolador como una luz de neón a medianoche: insípido, triste y funcional. Una venganza que tomo a sorbos como penitencia por tener a cómplices capaces de hurgar entre tipografías muertas y fotos grises encontrando aquello que yo ya no tengo la paciencia de buscar.

Me tomaría ese insulso café con los pies sobre mi escritorio, pero no lo hago, no porque me falten ganas, sino porque todavía conservo el pudor de quien finge estar ocupada. Mis soplones de hoy saben que les debo algo más que un favor. Quizá un bourbon. Aunque sea solo por mantener el pacto de fingir que esto sigue siendo investigación.

‘Padre no hay más que uno’ es uno de esos sabios sin título que se sientan en la barra, piden lo mismo que tú sin necesidad de preguntar qué estás tomando y, sin apenas mirarte, te revelan la pieza que faltaba del puzle. Señala con el vaso una línea blanca que corta la Vega como una frontera en el tiempo: el viejo Camino de Ronda. En su voz hay historias que no se escribieron nunca en los papeles del periódico.