El «influencer de Dios» con un monumento en Granada

Álvaro de la Torre Araus Granada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:21 | Actualizado 14:48h.

El viral 7 de septiembre lo será aún más con una ceremonia que será seguida de una manera especial por cualquier dispositivo digital. EL acto resonará no solo en Roma, sino en todo el mundo cristiano, y especialmente en Granada, donde se celebrará con fervor la canonización de Carlo Acutis. Este joven italiano, conocido como «el influencer de Dios» y «el ciberapóstol de la Eucaristía», dejó una huella indeleble en el corazón de quienes han conocido su historia. Su vida, marcada por la pasión por la fe y la informática, se ha convertido en un faro de esperanza y ejemplo para jóvenes y adultos por igual.

Carlo, quien falleció a los 15 años debido a una leucemia mieloide aguda, fue beatificado en 2020 por el Papa Francisco, y ahora, su elevación a los altares es motivo de celebración y reflexión. En la iglesia de los Capuchinos de Granada, se llevará a cabo una misa central a las 12:30 horas, donde se bendecirá un monumento en honor al nuevo santo. Este monumento, que incluirá una reliquia de primer grado, específicamente un cabello del beato, simboliza el legado espiritual de Carlo en la comunidad.

La tecnología digital al servicio de las personas

Sebastián Sánchez, artista plástico colombiano radicado en España, ha sido el encargado de materializar la imagen de Carlo en su féretro. Su propuesta viene acompañada de un concepto profundo: alejarse de las representaciones tradicionales que suelen ser sombrías. En su visión, Carlo se muestra en una expresión de cotidianidad, sentado en su cama, descalzo, trabajando en su portátil, rodeado de libros y oraciones. Esta representación busca mostrar al joven como alguien cercano y accesible, un modelo a seguir en la búsqueda de la santidad en la vida diaria.

A través de su arte, Sebastián ha logrado reflejar la esencia de Carlo, incluyendo detalles clave como la pantalla del computador donde se visualiza su página web sobre los milagros eucarísticos. Este diseño no solo es una muestra de su creatividad, sino que también invita a quienes contemplen la obra a reflexionar sobre su propia relación con la fe. El cáliz y la hostia, elementos sagrados, se integran en el fondo del monumento, recordando la centralidad de la Eucaristía en la vida del nuevo santo.

Una de las frases más impactantes de Carlo, «No soy yo, sino Dios», se posiciona estratégicamente en la obra, simbolizando la humildad y el poder divino que transformó su corta vida en un ejemplo de luces y sombras. «Su mensaje resuena profundamente en un mundo donde muchos tienen acceso a la tecnología y los recursos digitales, planteando la pregunta: ¿Cómo podemos utilizar estos medios para fortalecer nuestra fe?»

Carlo como una fuente de inspiración personal.

La cercanía de Carlo con la juventud moderna es evidente; él es un reflejo de la realidad que muchos enfrentan hoy. Con su computadora, su rosario y su Biblia, invita a los jóvenes a poner en práctica su fe de manera activa y entusiasta. La canonización de Carlo no se presenta solo como un evento religioso, sino como una invitación a vivir la santidad en lo cotidiano, a ver en los momentos sencillos de la vida la posibilidad de alcanzar la grandeza espiritual.

Sebastián, quien ha dedicado más de quince años a crear arte sacro, ha encontrado en Carlo una fuente de inspiración personal. Al igual que él, ha recorrido el camino de la vida parroquial, experimentando el gozo del servicio y la entrega. «La perseverancia de Carlo frente a las adversidades, su capacidad de convertir la debilidad en fortaleza, es un recordatorio poderoso para todos nosotros. En un mundo donde la duda y la incertidumbre pueden consumirnos, la historia de Carlo nos anima a buscar siempre el camino de la fe» afirma el artista para IDEAL.

La creación de este monumento ha sido un proceso laborioso y lleno de significado, desde la concepción inicial hasta su realización final. Un viaje que sirvió no solo para honrar la memoria de un joven santo, sino para profundizar en la espiritualidad de quienes colaboraron en su construcción. La obra de Sebastián no es solo una representación artística, «quiero que sea un testimonio de que la santidad puede vivirse en lo ordinario, un mensaje que resuena con fuerza en cada rincón de Granada y más allá» asegura.

Atarfe y Roma estarán unidas

Gracias a una conexión on line, los fieles de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en Atarfe podrán participar en directo en la celebración de canonización. «Vamos a convocar a la gente para vivir ese momento juntos y para rezar», explica el párroco D. Ignacio Martínez Garzón, que también se prepara estos días para su traslado de parroquia desde Atarfe a Motril. A esta conexión, acompañará la exposición del Santísimo y la bendición.

La vinculación de la parroquia de Atarfe con el próximo santo es estrecha, ya que hay gran devoción hacia el joven italiano entre sus fieles, que cuentan con capillas domiciliarias del beato. Estas capillas son pequeñas hornacinas con una reliquia o la imagen del beato que periódicamente recorre los hogares del pueblo, ante el que rezar y pedir su intercesión. Además, la parroquia cuenta con un pequeño retablo dedicado al beato, que durante su vida testimonió su profundo amor a la Eucaristía. «Surgió un grupo de oración en torno al beato y por su intercesión. El cariño hacia el niño -Carlo Acutis- ha sido durante mucho tiempo, antes de ser beatificado y después», señala el párroco Ignacio Martínez Garzón que también recuerda que un grupo de fieles de la parroquia y él mismo se trasladaron a Roma en el mes de abril, cuando estaba prevista la canonización del joven. Pero el fallecimiento del Papa Francisco llevó al cambio de fecha a la actual del 7 de septiembre.

