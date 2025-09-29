Una infancia entre las paredes de un hospital Candela Santiago, presidenta de la asociación, recuerda su historia personal para producir cambios para los niños con cáncer en los hospitales

Tenía nueve años cuando comprendió que el mundo podía quebrarse sin aviso. Como una taza que se desliza de la mesa y estalla contra el suelo. Un instante basta: lo que era infancia se vuelve otra cosa. En la habitación del Materno había paredes blancas, un frigorífico diminuto, unos muebles tristes. Nada de colores, nada de juegos. Nada que pudiera engañar a un niño. El hospital no pretendía disfrazarse. Era lo que era: un lugar para resistir. Y Candela Santiago lo supo enseguida.

Corría el año 2005. Un bulto indoloro en la espalda que parecía una contractura terminó siendo un diagnóstico feroz: rabdomiosarcoma embrionario, un cáncer que suele cebarse en los cuerpos pequeños. A los nueve años, Candela se instaló en un mundo de agujas, bolsas transparentes y pasillos interminables. Allí descubrió que los hospitales no estaban pensados para ella, que no había espacio para las risas, que la infancia podía ser clausurada con una bata blanca y un gotero. Pero Candela no se dejó clausurar.

«Yo siempre digo que la asociación nació en ese primer momento», recuerda. Sus padres fueron sombra y reflejo. Estaban ahí para sostenerla, aunque el corazón se les rompiera en silencio. «Son los que más lucharon y los que más valientes fueron», dice ella. Y en esas cuatro paredes «sin humanizar», los tres entendieron que la niñez no podía detenerse. Que una niña no debía limitarse a arrastrar un gotero como si fuese una condena.

Candela buscó la fuga. Plantó tomates en un arriate. Inventó carreras con Milagros, la limpiadora, que empujaba su carro mientras ella corría con la percha de la quimio. Reía con Pili, la enfermera que se volvió familia. Y en cada gesto había una insurrección contra el gris del hospital. «Había mucha calidad humana en aquella planta», dice Basilio, su padre, que la miraba sonreír mientras el tiempo, implacable, se le escurría entre los dedos.

Una recaída sin lágrimas

Los días eran iguales, repetidos, con el olor persistente del desinfectante y el pitido rítmico de las máquinas. Pero esos pequeños inventos cambiaban el paisaje. Como si cada carcajada abriera una grieta en el muro blanco. «Me he llevado más de una regañina», cuenta Candela Santiago riendo todavía.

Cuando parecía que el camino se enderezaba, llegó la recaída. En cuarto de ESO, otra revisión, otras noticias: manchas en el pulmón y en el fémur. Metástasis. Aquella mañana fue al colegio y, frente a sus compañeros, anunció lo que pasaba. Y puso condiciones: «No quiero ninguna lágrima». La enfermedad era fuerte, pero no la dueña de su ánimo.

De esa manera nació 'Sonriendo se puede ganar'. No como lema vacío, sino como modo de estar en el mundo. Una filosofía que le permitió hacer de cada día un campo de resistencia. «Se tomó la enfermedad con psicología positiva desde el principio», dice Basilio Santiago.

Él fue el arquitecto: le dio nombre, escribió un himno, levantó la estructura. Ella puso la risa, la energía y la certeza.

La asociación comenzó a transformar espacios. Llegaron muebles nuevos, frigoríficos que aliviaban las largas estancias, dibujos que cubrían las bolsas de quimio, cartillas de puntos que convertían el dolor en juego. Además, una de las puertas pesadas del PTS, imposibles de empujar con un gotero, también se ha cambiado en base a la experiencia de su madre, que ha sufrido la enfermedad. «Ahora es automática. Los pacientes están muy contentos», añaden. En los hospitales de Guadix y Motril también cambiaron cosas. Todo desde la mirada de una niña que se negaba a renunciar a su niñez.

Candela habla de esas transformaciones como quien recuerda un jardín: lo que no estaba, lo que floreció. «Mi hija saltaba al arriate para plantar tomates», dice Basilio. Y en esa imagen está todo: la obstinación de un cuerpo pequeño que se aferra a la tierra, que siembra vida en el lugar menos pensado.

Muro lleno de color

Hoy miran hacia otro proyecto: pintar el muro blanco que se ve desde las habitaciones de los niños. El artista Raúl Ruiz, El Niño de las Pinturas, llenará de color esa pared ciega. Lo financiarán, como siempre, con la zambomba de Navidad: una fiesta donde el dinero se recauda a base de risas, bailes y palmas. «Buenos ratos», como llaman ellos a la verdadera riqueza.

Candela Santiago espera ahora su pasaporte de superviviente. Ese documento con el que cierra la etapa de revisiones y miedos clínicos. Una frontera invisible: dejar atrás la enfermedad, sin abandonar la misión. Porque hay heridas que no se borran, pero se transforman.

En su imaginación mira el muro que pronto se llenará de colores, escucha el murmullo de los niños que corren por los pasillos y sabe algo que nadie puede quitarle: que incluso en el lugar más frío, la alegría puede brotar. Que cada risa sembrada, cada puerta automática, cada dibujo pegado en la pared, es un acto de resistencia, un testimonio silencioso de que la infancia no se pierde.

