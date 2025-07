«Estamos hartos»: Granada clama contra las incidencias

Javier Blanco (Director General de Ebone): Tuve la lucidez de venirme en coche, no me he arriesgado y he perdido el billete. Pero más allá de lo de hoy esta situación es muy bestia, terrible la incertidumbre.

Marcelo Vázquez (Presidente del Círculo Tecnológico): Esto ya es un cachondeo, directamente. ¿De verdad no tenemos forma de presionar al Gobierno? ¿Cómo sancionamos la falta de inversión en las vías? Tenemos la sensación de que nadie hace nada. Granada tiene ya que movilizarse, me dan igual los colores políticos. Trenes parados, cables que se rompen, gente tirada en las vías... Ya está bien, tenemos que salir en avalancha en defensa de Andalucía.

Victoria Eugenia Pineda (Presidenta de CSIF Granada): Estas situaciones tan dantescas, como la sucedida ayer, son un grito para que el Gobierno Central tome medidas urgentes. Debemos tomar nota ya, implementando medidas urgentes, no solo para dotar a Granada y a Andalucía de la red ferroviaria que merece, sino de más conexiones que permitan no tener que vivir una aventura cada vez que tomemos un tren.

Luis Miguel Gutiérrez (Secretario general de UGT en Granada): Los trenes no deberían averiarse, pero ya que lo hacen con relativa frecuencia, habría que tratar a las personas que hay en el tren con dignidad. Eso no depende de la avería del tren, sino de que existan mecanismos para este tipo de situaciones, y por supuesto el ministerio debe explicar por qué ha ocurrido.

Javier de Teresa (Presidente del Consejo Social de Granada): Ahora, cuando tienes que ir a Madrid, te planteas mucho cómo ir y el tren no siempre es lo más seguro. Es necesario que tengamos una conexión buena y que funcione bien. Lo ocurrido es un palo gordísimo para Andalucía y para Granada. ADIF tiene que ver qué inversiones son necesarias, no puede ser que una persona pase horas en un tren parado.

Germán Morales (Delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Granada): Noto que la frecuencia de estas incidencias es mayor últimamente. Por eso, cuando puedo salir de Granada en avión, lo hago. El AVE tiene un hándicap tremendo cuando pasa por Loja, donde se alarga sobremanera el trayecto. Mientras no se solvente, no hacemos nada.

Cultura

José Manuel Zapata (Tenor): Nunca me he quedado bloqueado ni han tenido que rescatarme, pero sí me pasa con frecuencia sufrir retrasos de dos o tres horas. Esto cansa porque somos de cuarta división, tiene un efecto disuasorio a la hora de coger este medio de transporte. Esto no es un AVE, esto es una gallina.

Pablo Martos (Violinista): De las cuatro veces que lo he cogido en los dos últimos meses, tan solo uno ha llegado puntual. Esto es una condena al ostracismo frente a otras provincias que no tienen este problema. Ante la posibilidad de llegar tarde a una reunión o un ensayo, yo he tomado por norma salir el día anterior.

Paolo Pinamonti (Director del Festival de Música y Danza): Es tercermundista que todavía ocurran situaciones como estas. Cuando me lo han contado, no me lo podía creer. Hay muchas personas que necesitan del tren para poder hacer no sólo su actividad profesional, sino su vida privada, y no se puede permitir algo así.

Laura García-Lorca (Presidenta de la Fundación García Lorca): No sé los motivos ni lo que hay que hacer en el futuro, pero lo que sí tengo claro es que esto no funciona.

Tusti de las Heras (Actriz): A veces me tengo que ir a Málaga en coche y dejar el coche en la estación, lo cual tiene un coste extra. No sé qué ocurre con Granada. Somos la ciudad de la Alhambra y un foco turístico y cultural.

Juan Alfonso Contreras (Gestor cultural y coleccionista de arte): La poca fiabilidad de nuestras infraestructuras está haciendo que perdamos la oportunidad de traer exposiciones muy importantes, y tener la repercusión que merecemos.