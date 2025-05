Los granadinos que se van de misión a Kenia

Sara Bárcena Hernández Granada Miércoles, 28 de mayo 2025, 00:01 Comenta Compartir

Cuando el deber llama, poco más se puede hacer. Y si es en Kenia... ¿qué son 8.000 kilómetros? Un viaje de 24 horas por tierra, mar y aire. Casi nada. Pero para quienes tienen clara su misión esto importa más bien poco. Lo único que ocupa su mente es llegar a su destino lo más y mejor preparados que puedan. Y eso, a veces, requiere el compromiso de toda una comunidad. Es, precisamente, lo que en este momento piden desde la asociación granadina Salud sin Horizontes. El próximo mes de julio, nueve voluntarios se embarcarán en la aventura de conocer el pequeño pueblo de Lokichar, en el Valle del Rift, y necesitan material de 'combate'.

Los voluntarios ordenan el material donado para Kenia. Pepe Marín

Detrás de esta iniciativa está Cristina Sánchez. Estudió fisioterapia en la UGR y después, montó su propia clínica en el PTS, Advanced Health. Aquí se ubica también, por el momento, la sede de Salud sin Horizontes, una asociación joven que cuenta con unos 25 socios en la capital y de la que es la directora. Con este respaldo, ella y otros cuatros granadinos, junto con una de Úbeda, dos de Pozoblanco y otro de Leganés, partirán el próximo 11 de julio a una de las zonas más empobrecidas de Kenia, «donde la ayuda, normalmente, no suele llegar».

El primer paso será ir de Granada al aeropuerto de Málaga, donde cogerán un avión que hará escala en Turquía para después volar hasta la capital del país africano, Nairobi. Una vez allí, tendrán que cambiar de aeropuerto para llegar a Lodwar. La travesía seguirá durante una hora y media entre el autobús y el coche hasta que, por fin, hayan alcanzado su destino: Lokichar. Allí estarán hasta el 29 de julio. Serán 18 los días que invertirán en esta misión humanitaria. Son médicos, enfermeros, fisioterapeutas, profesores... y están dispuestos a entregarse en cuerpo y alma a esta causa.

«Vamos a ir a un centro con 90 niños con diversidad funcional. Los consideran desechos sociales»

«Vamos a ir a un centro con 90 niños con diversidad funcional. Tienen parálisis cerebral, espina bífida y otras enfermedades neurólogicas. Allí, los niños así están todos internos. Los consideran desechos sociales», cuenta Cristina. Para ellos, en la sede de Salud sin Horizontes, estarán recogiendo hasta finales de junio balones, cuerdas de saltar y otros juegos. «Muchas veces, como no tienen nada, juegan al fútbol con una chancleta cinco números más grande». También hace falta material escolar como cuadernos, lapiceros y pinturas, y deportivo. Camisetas, pantalones, zapatillas. Todo es bien recibido.

Unidad médica móvil

Para la granadina Cristina Sánchez esto no es nada nuevo. Su primera experiencia en cooperación internacional fue en Tanzania. Desde que volvió, el gusanillo por llevar la solidaridad a los lugares más recónditos no ha parado de crecer. De hecho, cuando ella y los otros voluntarios vayan a Kenia este verano, no atenderán solo a los niños discapacitados de Lokichar. El plan es aprovechar la estancia para recorrer también zonas de alrededor con una unidad médica móvil.

«Tenemos que enseñarles lo más básico para que, cuando no estemos, puedan seguir teniendo un mínimo de atención sanitaria»

«Vamos a visitar cuatro pueblos cercanos, siempre acompañados de locales, y a levantar hospitales de campaña. Decidimos ir allí porque no llega tanto la ayuda así que tenemos que intentar curar y cuidar al mayor número de personas posible, pero, sobre todo, enseñarles lo más básico para que, cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan seguir teniendo un mínimo de atención sanitaria», explica la directora de la asociación.

Por todo esto, hace hincapié en que se necesita material sanitario. La lista de Cristina es larga. Leche materna, pañales, biberones, chupetes y también medicación de todo tipo. «Sabemos que alguna es difícil de conseguir porque requiere receta, pero todo lo que sobre en una casa, que esté a punto de caducar o sea de alguien que haya fallecido se va a aprovechar en una buena causa», asegura.

Ampliar Salud sin Horizontes llevará alrededor de 400 kilos en material sanitario, escolar y deportivo a Lokichar. Pepe Marín

Todos aquellos que quieran aportar su granito de arena pueden hacerlo en la propia sede de Salud sin Horizontes, en la clínica Advanced Health, en el PTS, o a través del crowdfunding iniciado en la plataforma Go Fund Me, donde por el momento llevan poco más de 1.200 euros recaudados. En material, por suerte, rondan los 400 kilos. Son nueve voluntarios y cada uno llevará dos maletas facturadas de 23 kilos. La expedición granadina está prácticamente lista para cumplir su misión en Kenia.

