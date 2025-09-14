Granada pinta a las mil maravillas La 17 edición del Certamen de Pintura Rápida al aire libre llena de color la ciudad

Algunos participantes en el concurso, pintando en vivo y en directo en la Plaza del Campillo.

José E. Cabrero Granada Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:10

El domingo granadino lo ha puesto fácil. Ha sido un día bonito, azul y limpio, con buena temperatura para pintar al aire libre. El mismo domingo en el que medio centenar de artistas de toda España han competido por crear la mejor obra dentro de la 17 edición del Certamen de Pintura Rápida al aire libre de la Fundación Caja Rural Granada.

Uno de los puntos más coloridos fue la Fuente de las Batallas y la Plaza del Campillo, donde una decena de artistas conformaron una suerte de estudio sin puertas. Claro, no pasaron desapercibidos y los paseantes granadinos pudieron disfrutar, en vivo, de cómo iban naciendo, pincelada a pincelada, lienzos auténticamente hermosos.

Artistas en Plaza del Campillo. J. E. C.

El certamen cuenta, como en ediciones pasadas, con dos modalidades: adultos e infantil. Este año, el reto incluye importantes novedades. Fundación Caja Rural Granada ha incrementado la cuantía de los tres primeros premios hasta los 3.500, 2.800 y 2.000 euros respectivamente en metálico. Además, ha aumentado los premios hasta los 19, siendo cuatro de ellos los correspondientes al Local, por valor de 700 euros, Joven, dotado con 500 euros y dos Urban Sketchers, (primero y segundo), con 350 y 200 euros.

Los niños también serán reconocidos por su talento. Todos los participantes recibirán un diploma. Además, se seleccionará a tres ganadores a quienes se entregará material de pintura y dibujo para que puedan seguir mejorando su técnica.

