La fiebre de la hamburguesa llega a Granada con 150 locales

Decir que las hamburguesas están de moda en Granada posiblemente sería quedarse corto. Y por mucho. Desde hace ya algunos años cada vez hay más negocios dedicados a su elaboración, con nuevas aperturas prácticamente cada semana. De hecho, solo en la capital hay más de 150 establecimientos dedicados a las hamburguesas entre negocios locales y cadenas nacionales e internacionales.

Prácticamente en cada calle hay una hamburguesería. Y si caminamos por el centro de la ciudad no es raro encontrase con dos o tres negocios de este tipo en unos pocos metros. Una situación que roza la saturación y que deja un panorama bastante complicado en el que solo las que realmente ofrecen un producto de alta calidad y un buen servicio logran sobrevivir y crecer.

Una de las que lo ha logrado es también una de las pioneras en lo relativo a las 'burger premium' en Granada: Sancho Casual Burger. Este negocio tiene origen en 1981 con Sancho Original pero cuando entró la segunda generación familiar decidieron abrir un nuevo camino en 2008 apostando por las hamburguesas, algo que por entonces no era tan popular como ahora. Desde entonces su buen hacer les ha permitido crecer y ya cuentan con tres establecimientos (C/ Mesones, C/ Alhamar y en el Centro Comercial Serrallo Plaza).

«En ese momento era difícil encontrar buenas hamburguesas así que conseguimos despertar curiosidad en la gente y nos fue bien desde el principio. Aún así, muchos clientes nos preguntaban que por qué solo ofrecíamos hamburguesas», cuenta a IDEAL Serafín Jiménez, gerente de Sancho Casual Burger. Y ahora, casi 20 años después desde el inicio de su aventura, asegura que el público «sigue respondiendo como el primer día» pese a que ahora la ciudad esté «saturada de hamburgueserías».

Según detalla Serafín, en septiembre de 2024 hicieron un estudio de mercado para comprobar cuál era la situación de Granada en lo relativo a las hamburguesas y ver «por dónde podíamos seguir creciendo». Y los resultados le dejaron con la boca abierta. Entre negocios locales, cadenas andaluzas, nacionales e internacionales, la ciudad cuenta con un total de 165 establecimientos dedicados a esta elaboración, una situación «de saturación total» que está provocando que «todo se ralentice».

«Se están abriendo muchas hamburgueserías pero la mayoría no tienen nada de gourmet. Sin recetas propias y picadas de baja calidad. Es un modelo que no es sostenible y posiblemente ahora pasaremos unos años de criba tras los que solo se quedarán quienes realmente ofrezcan calidad». Y precisamente eso, ofrecer una alta calidad, es una de las principales señas de identidad de Sancho Casual Burger, con un proyecto global que cuida absolutamente todo: interiorismo, iluminación, vajilla, mobiliario… Y, por supuesto, las hamburguesas, que son las protagonistas.

Serafín tiene claro que «no todo vale» a la hora de hacer una hamburguesa y asegura que «se está rizando el rizo» con elaboraciones que mezclan salsas sin sentido o que solo buscan llamar la atención. «Una buena receta clásica y un buen corte de carne siempre será un acierto». De hecho, su hamburguesa favorita en su restaurante es la clásica que lleva doble carne, queso y pan, una hamburguesa que «no tiene más ciencia» pero que permite distinguir la mantequilla del pan, la untuosidad del queso y con la que no se pierde el sabor de la carne.

Otro caso de éxito 100% local es Mostaza Green Burger, una hamburguesería que abrió su primer establecimiento en 2019 en la calle Jáudenes y que ya cuenta con tres locales más ubicados en la Zona Norte, el PTS y La Zubia. «Posicionar la marca fue difícil porque no todo el mundo estaba dispuesto a pagar por aquel entonces 11 o 12 euros por una hamburguesa», reconoce Nicolás Sánchez, gerente y jefe de cocina de Mostaza Green Burger. Pese a ello, la jugada no les pudo salir mejor gracias a que no solo ofrecían buenas hamburguesas, sino «una experiencia completa» con el servicio de un restaurante en el que todo está cuidado al detalle.

Sobre la saturación de hamburgueserías que hay en la ciudad, Nicolás reconoce que es algo que «al final tendrá que explotar». «Cada vez abren más hamburgueserías pero también cada vez cierran más. La gente no es tonta y sabe qué sitios ofrecen buena calidad y servicio y cuáles no porque al final es mucho más que un pan, una carne y una salsa». En este sentido, tiene claro que hay dos caras: por un lado marcas consolidadas como Sancho Casual Burger, Mumama o ellos mismos que «cada vez crecemos más» y por otro hamburgueserías que «duran lo que duran».

A parte del 'boom' de la hamburguesa que vive la ciudad, Nicolás también habla sobre otros aspectos que también están de moda como los panes de colores y las hamburguesas con mezclas extrañas: «Nosotros no apostamos por ese tipo de hamburguesas porque luego las pruebas y no están buenas. Lo respetamos pero nosotros preferimos una burger que sea lo más natural posible, con la carne como ingrediente principal, un buen pan y una salsa que no enmascare el resto de sabores».

En este sentido, tiene claro cuál es su hamburguesa preferida de Mostaza Green Burger: la americana. «Es una hamburguesa clásica con salsa burger, beicon, pepinillo, cebolla y queso cheddar fundido. Es mi favorita pero también la de muchísimos clientes», asegura. Y para quienes busquen algo diferente, Nicolás recomienda probar la Cecina Royale, una de las novedades de este año en la hamburguesería que elaboran con carne de vaca madurada, queso cheddar madurado, mermelada de cecina, salsa de tomate especiada, cebolla pochado y pan brioche.

Ampliar Los secretos para alcanzar la perfección Hacer una hamburguesa gourmet en casa también es posible. Sin embargo, para que el resultado sea de restaurante hay que tener varias cosas en cuenta. «Lo ideal es pedir una picada de calidad con entre un 20% y un 25% de grasa. Así la carne se caramelizará por fuera y quedará jugosa y en su punto por dentro», detalla Nicolás Sánchez, gerente de Mostaza Green. Serafín Jiménez, gerente de Sancho Casual Burger, añade otra recomendación: «Para que se atempere bien es aconsejable marcarla a fuego fuerte durante un minuto y dejarla reposar un poco para que el calor se infiltre antes de cocinarla por el otro lado». Además, asegura que una buena carne «solo necesita sal» y no en la mezcla, sino al final, cunado ya se está haciendo en la plancha.

