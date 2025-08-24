Las 45 empresas que cimentan la Citai El parque de Escúzar alberga una inversión privada de más de 300 millones que crecerá con los 35 del gran centro que construye la granadina HSN

Mercedes Navarrete Granada Domingo, 24 de agosto 2025, 00:49 Comenta Compartir

Los 85 empresarios granadinos que en el año 2004 pusieron la primera piedra de Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Escúzar –rebautizado en 2022 como la Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación (Citai)– tenían claro que no querían ser un almacén de almacenes. Siempre se alejaron de la idea de un polígono industrial al uso para soñar a lo grande con un espacio que atrajera grandes proyectos empresariales que sumaran al futuro de Granada. Hasta tal punto se tomaban a pecho desterrar el concepto de naves industriales apelotonadas que suelen recordar como anécdota que en las primeras reuniones del consejo promotor del parque se instauró una multa de 50 euros para todo consejero que pronunciara la palabra polígono. Veinte años después, y tras superar una crisis que estuvo a punto de llevar a pique el proyecto, la Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación, tiene un presente y un futuro que supera las expectativas que pusieron en ella sus fundadores.

Tras la etapa de incertidumbre y paralización absoluta, la ciudad industrial y tecnológica inició en el año 2019 una reactivación, con la llegada de multinacionales y punteras empresas locales, que ha ido transformando la imagen de la inmensa ciudad de calles perfectamente urbanizadas pero con sus inmensas parcelas vacías. A día de hoy, son 45 las empresas instaladas que ocupan el 35% del suelo de la Citai, un porcentaje que dobla la superficie construida que había hasta 2019 en el parque. La Citai, con sus grandes pabellones dispersos, sigue teniendo libres el 65% de sus tres millones de metros cuadrados de parcelas, pero el gigante se va metamorfoseando. Va sumando árboles –en el parque se han propuesto sembrar mil nuevos al año–, suma vida y actividad económica –ya son 1.823 los trabajadores que entran y salen diariamente– y suma nuevos edificios singulares y obras.

El acelerador

En el vial principal de la gran ciudad de las empresas, que se levanta junto al pueblo granadino de apenas mil vecinos, se encuentra la propia sede de la Citai y junto a ella, los primeros edificios vinculados al mayor proyecto científico del país, el acelerador de partículas. Entre el centro de investigación UGR Dones de la Universidad de Granada que está ya terminado –el primero que ha salido de Granada– y los tres primeros edificios del complejo Dones-prime muy avanzados (un almacén, el control de accesos, el edificio de administración y la urbanización de la parcela), suman una inversión pública ya ejecutada de 32 millones de euros aportados entre la Junta y la UGR (16) y el Gobierno con el CIEMAT (16).

Gracias al proyecto del acelerador en el participan 16 países más la Unión Europea y Japón de la Citai de Escúzar –visitada recurrentemente por ministras y el presidente de la Junta de Andalucía– se habla a nivel internacional, pero desde el parque empresarial granadino reivindican que son los proyectos privados los que han cimentado el presente de la Citai. Según los datos recabados por la Citai, la inversión 100% privada movilizada por las empresas instaladas hasta el momento supera los 304 millones de euros.

La expansión

Las primeras en abrir camino, cuando concluyó la urbanización del parque, fueron las granadinas Aceites Maeva y Megasur, que desafiaron la crisis de 2008 en el parque, rodeadas de poco más de una decena de empresas locales más pequeñas.

Pasaron años sin nuevos vecinos hasta que en 2019, comenzó la resurrección del parque con la llegada de otras plantas señeras marca Granada. Industrias Espadafor, la Caña Nature, Jumadi, Cuerva o Interbread se fueron sumando otros proyectos locales mientras que el hito lo marcó la llegada de las multinacionales que encontraron en Escúzar suelo de calidad y económico –adquirido a precio de saldo tras desplomarse con la crisis– para sus planes de ampliación. La multinacional del sector alimentario IFFCO, con sede en los Emiratos Árabes Unidos y nueva planta de heparinas de la farmacéutica Rovi fueron la punta de lanza de la etapa de florecimiento junto a 'Lidl'. De hecho en las Citai les gusta hablar, más que 'efecto acelerador', del 'efecto Lidl', porque consideran a la multinacional alemán de la alimentación, que estrenó en 2024 su gran plataforma logística para Andalucía Oriental, con 88 millones de inversión, como la gran locomotora que ha generado confianza y ha hecho que otras grandes firmas quieran estar a su lado.

«Estamos seguros de que Amazon compró porque ya estaba aquí Lidl», apunta el gerente de la Citai. Desde septiembre de 2024 la multinacional de la logística concentra el reparto para las provincias de Granada y Jaén desde su almacén de última milla de Escúzar, en nueve mil metros cuadrados de extensión. Los aterrizajes de la empresa navarra Agotzaina y la multinacional alemana Förch pusieron guinda al pasado año.

La estrella de 2025

Y en este 2025 el proyecto estrella que se mueve en la Citai es el que la marca líder de nutrición deportiva, HSN, está construyendo en una parcela de más de 70.000 metros cuadrados. La compañía granadina, líder nacional de su sector, levanta en Escúzar unas ambiciosas instalaciones, con una inversión de unos 35 millones de euros, que le permitirán concentrar y automatizar toda gestión logística relacionada con la venta online, así como sus oficinas principales desde donde se dirigirá la expansión del negocio a Europa. La previsión que barajan desde HSN es culminar las obras a finales de 2026.

La inmensa parcela de 70.000 metros cuadrados en los que la empresa granadina HSN está construyendo sus nuevas instalaciones logísticas. IDEAL

Con la cotización del suelo revalorizada y las cuentas del parque no solo saneadas sino boyantes, la Citai vive como sociedad una etapa dulce, en la que no hay prisa por vender suelo. «Por primera vez no queda ni un metro de parcelas industriales en manos de los bancos», señala el gerente de Citai, Sergio González.

Otro de los nuevos fenómenos que se está dando en la Citai es el interés de empresas ya instaladas por construir instalaciones para ofrecerlas en alquiler a otras compañías, tras detectar la demanda. Es el caso de Industrias Espadafor que está levantando naves en sus terrenos, para arrendarlas a otras empresas.

Las cifras 1.823 profesionales acuden diariamente a la Citai, según la encuesta a todas las empresas. 35% La Citai tiene una ocupación del 35%, tiene 1,7 millones de metros cuadrados libres.

Por su parte, desde el parque empresarial, están enfocados en hacer una Citai cada vez más verde y sostenible y en dotarla de servicios esenciales. Acaba de cerrarse la línea de autobús directa que conectará la capital granadina con la Citai a partir de octubre y también tienen fe en que salga adelante pronto el proyecto de una empresa que prevé construir una gasolinera y un restaurante en una de las parcelas centrales del parque.

La necesidad más inminente pasa, no obstante, por construir una rotonda dará más movilidad a la entrada del parque y beneficiará especialmente a los trailers de Lidl, que evitarán hacer el recorrido actual por dentro de la urbanización de más de cuatro kilómetros. El proyecto de construcción de la glorieta y el vial tiene un presupuesto de más de 600.000 euros. Pero la infraestructura pendiente que daría un giro de 180 grados a la comunicación de la Citai es el acceso directo hasta la Segunda Circunvalación (A-44) con una nueva conexión que también actuará como variante de la travesía de la A-338 por La Malahá y que está en estudio por parte de la Junta, que adjudicó en 2024 la redacción del proyecto, para barajar las alternativas.

«Toda la inversión privada del parque ha originado una importante cantidad económica en impuestos mientras que solo en los últimos cuatro años hemos visto un pequeño retorno por parte de las administraciones en infraestructuras viarias. Esperamos contar en un futuro cercano con las inversiones necesarias para el futuro Ciudad Industrial y Tecnológica, situada en el término municipal de Escúzar».

Comenta Reporta un error