El ecosistema tecnológico de Granada

«Hace una década nadie se podía imaginar que la tecnología sería uno de los tres pilares económicos de Andalucía». Así lo afirmaba esta semana el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, durante la presentación del centro de tecnologías exponenciales que se pone en marcha en la ciudad. Y sí, quizás si se echa la vista atrás, era difícil imaginar el impacto que tendría la tecnología en el desarrollo de la autonomía, pero ahora ya es una realidad, y Granada es punta de lanza en este camino. Quiere ser la capital (y la provincia) de la Inteligencia Artificial y para ello lleva años poniendo los cimientos de una estructura que cada vez es más extensa. Lo penúltimo ha sido este centro que llega de la mano de IBM. Y hace poco más de una semana, Telefónica abría las puertas de su nuevo espacio de talento y tecnología, especializado en ciberseguridad y que es único en España. Ayer mismo, el Ayuntamiento anunció que el centro iQuatum, el del antiguo cuartel de automovilismo de los Pajaritos, será sede nacional de un Data Lake pionero. Son días felices para Granada. Vendrán más.

Si hace un tiempo se indicaba que la ciudad quería subirse a la ola de la Inteligencia Artificial, ya se puede afirmar que la está surfeando. Basta con hacer un recorrido por todos los proyectos iniciados o ya en funcionamiento. La ciudad de la Alhambra es ya un referente en IA. El trabajo conjunto de administraciones y empresas está siendo clave para tejer una red público-privada en torno al negocio de la inteligencia artificial y la tecnología que generará empleo TIC, cambiará el modelo económico y supondrá, o está suponiendo ya, un desarrollo para Granada desde todos los ámbitos. Quedan cosas por hacer, eso siempre es así (y es bueno que lo sea), pero los pilares son ya sólidos.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR, Enrique Herrera, está convencido de que la ciudad va a convertirse en el epicentro de la IA gracias al esfuerzo común. Advierte, eso sí, que tendrá que adecuarse Granada en todos los sentidos, empezando por infraestructuras y pasando por mejora de las comunicaciones o el parque de vivienda. En una línea también optimista se pronuncia Marcelo Vázquez, del Círculo Tecnológico, que afirma que desde la perspectiva empresarial es muy positivo que se estén haciendo realidad estos grandes proyectos. Asegura que esto convierte a Granada en un lugar atractivo para la llegada de nuevos negocios que antes podían dudar. Recalcó, eso sí, que es necesario que el avance sea rápido, porque la tecnología es cambiante y llegados a este punto no se puede permitir que la ciudad se quede atrás, o lo que es peor, parada, cuando está a punto de pasar la meta.

Centro de IAy UGR AI

El último ejemplo de esta evolución, aún por inaugurar, es el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía que abrirá sus puertas en noviembre, en el edificio del cortijo, sede de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud y del consorcio Fernández de los Ríos, que se encuentra junto al inmueble de la UGR-AI. En estas instalaciones pioneras se ubicará el centro de IBM en el que se trabajará en computación cuántica, una tecnología llamada a ser clave en el futuro, y que ofrecerá soluciones a problemas que hasta ahora eran inabarcables. El Centro de IA se pondrá en marcha coincidiendo con el Congreso de IA de Andalucía, que se celebra del 10 al 12 de noviembre y cuya antesala será el evento divulgativo Talking About Artificial Intelligence que organiza IDEAL.

El resurgir del Bueno Crespo

Otro de los grandes proyectos es el Polo de Empresas que se ubicará en el antiguo instituto Luis Bueno Crespo de Ogíjares. La Diputación anunció en su momento la inversión de 5 millones de euros para esta infraestructura que se convertirá en un centro de empresas tecnológicas similar al Digital Business Hub, que la Cámara de Comercio tiene en Camino de Ronda. Una veintena de empresas han presentado sus ofertas para optar a la obra. Este mismo lunes se hará la propuesta de adjudicación, por lo que el inicio de los trabajos está ya a las puertas. Las instalaciones contarán con al menos seis módulos de en torno a cien metros cuadrados, diez módulos de sesenta metros, un aula de formación y un salón de actos.

El Campus de la Azucarera

En este camino tendrá un papel clave el Campus de la Azucarera de San Isidro, uno de los proyectos más ambiciosos, con el que se creará un campus universitario único en Europa con la tecnología como protagonista. El paso no es tan rápido, pero avanza. Ya hay investigadores trabajando en una de las naves y este mismo mes de septiembre IDEAL anunció que está previsto que este año se desarrolle la primera gran obra, con la adaptación de la nave de enseres de la destilería. Se convertirá en un espacio de trabajo para grupos de investigación y la inversión correrá a cargo del Gobierno central.

iQuantum

El antiguo cuartel de automovilismo, donde se ubicará el centro iQuantum, es otro de esos edificios que está tomando una nueva vida. Será el primer espacio demostrador de inteligencia artificial urbana de Europa, que cuentan ya con un proyecto y una partida de medio millón de euros para el inicio de las obras. Hay grandes compañías como Endesa, T-Systems, Orange, Cívica o Huawei que se han sumado.

Centro tecnológico Telefónica

A todo esto se han unido ahora las nuevas instalaciones de Telefónica. Un espacio pionero donde un equipo de un centenar de profesionales certificados trabaja las 24 horas para detectar, prevenir, monitorizar y combatir ciberataques y que será también referente en formación.

El hub de Cetarsa

Hub de Cetarsa y Adia Lab

Hay otros dos proyectos que están algo más en ciernes, pero que también van en esa misma línea de que Granada sea la capital de la tecnología. El primero es el hub de Cetarsa. La idea inicial era crear un espacio con cabida para una veintena de empresas del sector y un millar de trabajadores. De momento, la fábrica que acogía en su día la tabacalera de la ciudad sigue vacía. Las últimas noticias sobre esta actuación, que ha provocado críticas cruzadas entre PP y PSOE, es de abril de este año cuando Ayuntamiento, empresarios y propietaria se abrieron a acoger empresas de otros sectores para desbloquear la situación.

Tampoco termina de arrancar la Adia Lab, que ubicaría en lo que era el hospital de La Salud la sede europea del laboratorio de IA de Abu Dabi. Fue un anuncio del Gobierno para compensar la polémica pérdida de la Aesia, pero aunque se iniciaron los trámites, la ubicación física se descartó y de momento sólo hay colaboraciones con la UGR.

El camino está marcado y leyendo entre líneas en las palabras del consejero de Presidencia en su visita de este jueves a la ciudad, da la sensación de que pronto habrá nuevos anuncios para avanzar en el desarrollo tecnológico de Granada.

Con un grado universitario en IA, que tras muchas idas y venidas, ha sido aprobado y podrá ponerse en marcha el próximo curso, millones de euros de inversión previstos en estas iniciativas y una unión sólida entre Universidad, administraciones y empresas para convertir Granada en punta de lanza tecnológica, parece que lo que hasta hace muy poco era futuro, ya ha llegado a la ciudad y va a seguir creciendo. El ecosistema tecnológico de la capital, y también de su provincia, es cada vez más sólido. Y eso plantea una proyección económica y profesional llamada a hacer un cambio sustancial. La Granada del futuro es ahora.

Comenta Reporta un error