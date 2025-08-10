El 'deja-vu' de las obras en los barrios Las propuestas de actuaciones de los vecinos se repiten un año más y el Consistorio recuerda que la mayoría de los trabajos están ya planificados y arrancarán próximamente

Todos los años, las entidades vecinales remiten al equipo de gobierno un listado con las necesidades más imperantes de sus barrios. Se trata de un mecanismo previsto en el reglamento orgánico municipal que pretende propiciar la participación de los ciudadanos en la elaboración de los presupuestos. El objetivo es que estas sugerencias, una especie de 'carta a los Reyes Magos', sean tenidas en cuentas en las inversiones de áreas como Urbanismo, Medio Ambiente o Mantenimiento.

Las peticiones no suelen ser descabelladas. Reformas integrales de calles, cambios en la pavimentación de las aceras, acondicionamiento de espacios públicos, mejora del alumbrado o implantación de mobiliario urbano en las vías son propuestas que suelen formar parte de los listados remitidos por las asociaciones. El problema está en lo que ocurre después. Un repaso a las últimas aportaciones realizadas por las entidades revela que las iniciativas se repiten ejercicio tras ejercicio y convierte en un 'deja-vu' lo que debería ser una experiencia para acercar la administración a los vecinos.

Es lo que salta a la luz cuando se analizan las propuestas enviadas por los colectivos en junio pasado, cuando fueron recabadas por el gobierno municipal a través de las juntas de distritos. En siete de los ocho grandes barrios en los que se divide Granada la inmensa mayoría de las peticiones se repetían en los mismos términos que en los años anteriores. Peticiones como el parque infantil de Rey Chico, la entrada del parque de la calle Alondra, la ampliación de imbornales en Almona de San Juan de Dios o la urbanización de Hermanos Obreros siguen estando sobre la mesa como en los dos ejercicios previos. Solo en Norte no se da este fenómeno. El distrito es el único en el que la inmensa mayoría de las sugerencias son nuevas.

Consultado por esta cuestión, en el equipo de gobierno reconocen que «ciertamente muchas de las propuestas se repiten y hay casos en los que ocurre desde hace 10 años». No obstante, como recuerda el portavoz, Jorge Saavedra, el actual ejercicio y el del año próximo son relevantes porque suponen los primeros en los que el Ayuntamiento está acometiendo inversiones propias para realizar obras en la ciudad, un programa de acciones que se ha planificado «a partir de las aportaciones de los colectivos» y que recoge medidas largo tiempo esperadas, como la renovación integral de las calles Santiago, Fontiveros y Don Bosco o la nueva zona de juegos de la glorieta de Arabial.

«Nuestro plan de obras municipales, que ya está en marcha, o el programa de embellecimiento de plazas, que anunció la alcaldesa hace pocos meses, se nutren precisamente de estas medidas, que están ya planificadas y serán una realidad en poco tiempo», insiste el dirigente, que destaca la fuerte inversión prevista, de unos 40 millones en total, de cara a lo que queda de mandato.

Así las cosas, en IDEAL repasamos las medidas que reclaman los vecinos distrito a distrito.

1 Albaicín

En el Albaicín se repiten actuaciones reclamadas como la creación de una red de aseos públicos o la mejora en la pavimentación de las calles Aljibe del Trillo, Cuesta de Granados, Aljibe de la Gitana, Mentidero, Cruz de Quirós, Bocanegra y Cobertizo. También aparece registrada de nuevo la construcción de un parque infantil frente a Rey Chico. En el Fargue se mantienen demandas como la renovación de Federica Montseny, una actuación que, según recuerda la asociación en su escrito, se viene reclamando desde 2009, cuando la vía quedó cortada e inutilizada por una riada.

Ampliar Una de las demandas del distrito Albaicín es una zona de juegos frente al Rey Chico. Pepe Marín

Aparecen otra vez mejoras como la ampliación del acerado entre los dos núcleos del barrio, desde el Angelito hasta Retiro, además de la configuración de una zona de recreo en la parte alta. El colectivo hace constar su reiterada petición de priorizar el sendero del Darro además de la limpieza de los barrancos, los cauces y los cruces de ribera. También recuerdan que es imprescindible el aumento de las inspecciones de Urbanismo para evitar la ocupación ilegal de cuevas en lugares como Vereda de Enmedio, la ladera de la Fuente del Avellano y los barrancos de los Naranjos, los Negros y Puente Quebrada. Piden también el reasfaltado urgente del Carril de los Coches y la restauración de la hornacina del Señor en el Camino del Sacromonte, que también demandaban años atrás.

La única novedad es la mejora de la pavimentación reclamada para la Cuesta de San Agustín, que no aparecía en los listados previos.

2 Beiro

Uno de los clásicos de Beiro es la demanda de la construcción de una nueva entrada en el parque de la calle Alondra. Aparece repetida desde hace años. Lo mismo ocurre con la solicitud de una biblioteca pública en el solar de la plaza Pintor Isidro Marín y la mejora del sistema público de alumbrado en las calles Pedro Temboury, Fernán Caballero y Pedro de Castro, que aparecen otra vez. Las asociaciones del barrio piden de nuevo el reasfaltado de Ismail e Iznájar, el nuevo parque infantil en la mediana de Joaquina Eguaras y el espacio biosaludable de Casería del Cerro.

Ampliar En Beiro es recurrente también la petición de un parque para niños en la mediana de Joaquina Eguaras y el espacio biosaludable de Casería del Cerro. Pepe Marín

En la parte de Albayda y Doctores se repiten la demanda del cierre con vegetación del bulevar de Luis Miranda Dávalos, la peatonalización de la rotonda elíptica del barrio y la remodelación completa de López Neyra, San Pantaleón, Mesa Moles y Pareja Yébenes, además del estudio de iluminación solar en la misma López Neyra. En San Ildefonso reaparecen las reformas de la placeta Aljúcer y la mejora de de Cercado Bajo de Cartuja. También está de nuevo la habilitación como parking del solar ubicado entre Tendido y Andanda.

La novedad es la ampliación del parque infantil de la plaza donde está el parking de Traumatología, para el que se piden más aparatos.

3 Centro

La ampliación de imbornales y el acondicionamiento de la calle Almona de San Juan de Dios reaparece en el listado del distrito. Lo mismo ocurre con la pavimentación de Trabuco, el parque infantil en la plaza del Boquerón y el soterramiento de todos los cables y la eliminación de los grafitis en las calles aledañas a la Gran Vía. En el Realejo aparece de nuevo la solicitud de intervención en Comendadoras y Somosierra, Cementerio de Santa Escolástico y Cuesta de Santa Catalina, además de actuaciones en plaza de los Campos, Placeta del Agua o Santiago, esta ya prevista en el plan municipal de obras anunciado por Carazo.

Ampliar En la plaza del Boquerón también se pide un área infantil. P. Marín

La única novedad es el arreglo de baches en la calzada de la rotonda de la Constitución que está frente a la delegación de la Agencia Tributaria, junto a la parada de taxis.

4 La Chana

En Bobadilla las peticiones vuelven a estar dirigidas a la urbanización de la calle Hermanos Obreros y la remodelación de la plaza del Tabaco. También solicitan la cobertura de la Acequia Gorda y una acera para el Camino de Purchil. En Cerrillo Maracena, los colectivos piden acondicionar el parque de los Olivos y que se cambie su denominación a parque de la Terrona.

Ampliar En Bobadilla, en Chana, solicitan la cobertura de la Acequia Gorda. P. Marín

En Chana se vuelve a reclamar un plan especial para las viviendas de calles como Manuel Mateos, Machado, Moreno Torroba, Zagal, Hispanidad, Guadix, Veleta o Huéscar, además de la recuperación del parque de la Encina con un jardín vertical. Esta intervención, no obstante, está prevista en el plan de ornato anunciado por el equipo de gobierno y que afecta directamente a esta calle.

5 Genil

La renovación integral de la avenida Cervantes vuelve a ser un año más la principal medida solicitada del distrito Genil. Aunque aparece en el listado, puede ser que este sea el año para la arteria pues está incluida entre las obras a realizar por el Ayuntamiento en los próximos meses, como ha contado este periódico desde septiembre pasado.

Más allá de Cervantes, se repite la reforma de Quinta Alegre y la adaptación del monumento para hacerlo más accesible. En el Camino de los Neveros, la asociación de vecinos pide de nuevo el arreglo urgente de las aceras de calles como Aixa la Horra, Kadiga o Zorahaida. Además, reclaman otra vez que se actúe sobre el muro de contención de Camino de Caicena.

Ampliar En Genil piden la reforma del Quinta Alegre. P. Marín

En Bola de Oro, los vecinos piden un año más la revisión de la antigua fábrica de San Patricio, aunque esta intervención ya está prevista y confirmada por el Consistorio, que prevé la creación de un 'hub' cultural en el inmueble.

En Lanchas de Genil, los colectivos piden otra vez que se actúe sobre el muro de la calle Ordesa y que se amplíe Las Palmas. En Castaño Mirasierra se reclama que se reformen Juan de Echevarria y Rodrigo Lopera y que se reasfalten las vías Mira de Amezcua y la mencionada Rodrigo Lopera. También que se coloque acerado hasta la rotonda de Huétor Vega.

Como novedades en el listado de los vecinos están el asfaltado de la carretera que va bajo la rotonda del Hotel Palacio de Comares y la reparación de las arquetas de Carretera de la Sierra.

6 Norte

El distrito es el que menos medidas repite. Solo una de ellas, propuesta por la asociación de Campo Verde, reaparece. Es la actuación de mejora en la calle Víctor Hugo.

Ampliar En Casería de Montijo quieren una de senda peatonal que enlace las facultades. R. L. P

El resto son novedades. Ocurre, por ejemplo, con la petición de Casería de Montijo de que se mantenga el proyecto de la senda peatonal hacia las facultades, que no estaba en años anteriores. Tampoco aparecía la solicitud de Nueva Cartuja de reforma del acerado y los saneamientos de la calle Sor Barranco ni la solicitud de mejora del pavimento peatonal entre los bloques 42 y 45 del barrio. Igualmente es nueva la solicitud de reforma de la calle Arquitecto José Contreras en Almanjáyar, así como la puesta en funcionamiento de la fuente que hay en el cruce de Pedro Machuca. La Paz también se estrena con la petición de una pista en el parque hay en el barrio y un centro social entre las calles Linares y Tánger.

7 Ronda

El distrito vuelve a poner el acento en la remodelación del último tramo de Camino de Ronda, el que va de Méndez Núñez a Villarejo. Se pide de nuevo la ampliación de acerado de Valle Inclán, el parque infantil en la glorieta de Arabial –que ya anunció hace meses el Ayuntamiento y recabó los fondos para acometerlo en los próximos meses– y las intervenciones en Sol y López Mezquita.

Ampliar Ronda pone el acento en la remodelación del tramo entre Méndez Núñez y Villarejo. P. Marín

En Fígares es costumbre la solicitud de la nivelación de bordillos y la supresión de barreras en calles como Alhamar, Mulhacén y Camino de Ronda. Continúan también las peticiones de remodelación de Demetrio Espínola y la creación de una zona verde en Ramón y Cajal.

Como novedad, están las renovaciones integrales de de Nazaríes, Ziríes y José Ayala, además de la supresión de las aceras de San José Baja a Tejeiro.

8 Zaidín

Todas las peticiones del Zaidín son repetidas. Ocurre así, por ejemplo, con la remodelación integral de Don Bosco y Avenida de Dílar, que son dos clásicos del distrito. No obstante, de acuerdo a la planificación municipal, podrían desaparecer del listado el año que viene. Los proyectos de reforma de las dos arterias están avanzados y el Ayuntamiento espera acometerlos muy pronto.

Ampliar Un clásico del Zaidín es la remodelación de la avenida Dílar. P. M.

Reaparecen también solicitudes como la finalización de las obras de Casillas Bajas o la realización de un complejo deportivo en el solar de La Malahá, junto al Tico Medina, al igual que el centro de usos múltiples de Santa Juliana en la zona Campus. Como curiosidad, la petición este año viene urgida por los colectivos a pesar de ser conscientes de la situación económica municipal y aducen que es una propuesta que sería «muy importante» para el distrito.

