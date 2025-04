Javier F. Barrera Granada Lunes, 7 de abril 2025, 00:26 | Actualizado 00:49h. Comenta Compartir

Esperanza y alegría son las dos palabras que mejor resumen el sentimiento de la comunidad gitana en Granada al conocer que el Gobierno español ha declarado 2025 como Año del pueblo Gitano, con motivo de los seis siglos de su llegada a la Península Ibérica. «Son seiscientos años de una historia compartida en la que la comunidad gitana se ha llevado la peor parte», explican desde la Fundación Secretariado Gitano en la ciudad de la Alhambra. «Pero se toma con esperanza y alegría, se toma como un punto de inflexión para abordar las cuestiones pendientes».

Es la lucha perenne de los gitanos contra los prejuicios, los lugares comunes, el desprecio. El contexto, de hecho, es brutal.«Después de sufrir la injusticia de doscientas leyes antigitanas en la Constitución de 1978 se nos reconoce como ciudadanos españoles. A raíz de la Constitución se ha avanzado mucho, pero no en la misma medida que el resto de la ciudadanía. Hay grandes brechas en elementos esenciales. Por ejemplo, el diferencial respecto al empleo es esencial».

El Secretariado Gitano va a desarrollar este año 2025 con motivo del Año del Pueblo Gitano una agenda para replantear la situación, de forma que dentro de las grandes políticas del Estado, las autonomías y los municipios, haya medidas positivas específicas para eliminar esta gran brecha que todavía existe.

Aquí en Granada, Juan Reyes Campos, director autonómico del Secretariado Gitano en Andalucía; Francisca Cortés Bermúdez, responsable de Empleo de la Fundación Secretariado Gitano en Granada; y Miriam Fernández Fernández, técnica de Igualdad de Trato de Andalucía, resumen la esperanza y la alegría en un decálogo para el Año del Pueblo Gitano en 2025.

1 Reconocimiento institucional Aportación gitana a España

«Buscamos el reconocimiento institucional hacia la comunidad. Presentaremos propuestas para lograrlo». La declaración de 2025 como Año del pueblo Gitano tiene un matiz de reconocimiento, que se incluye en la declaración, hacia todo lo positivo que se ha aportado a España. «Por otro lado, también, dentro de la declaración, queda reflejado el maltrato histórico sufrido por los gitanos, en una gran desigualdad respecto al resto de ciudadanos».

2 Compensación Fin de las desigualdades

Se pretende compensar las desigualdades. «Abordaremos las grandes bolsas de pobreza y pediremos planes de choque contra la pobreza».

3 Mayor compromiso Antigitanismo

Se va a solicitar un mayor compromiso frente al antigitanismo, una de las cuestiones que frenan la plena integración social de los gitanos.

4 Sensibilización en los medios Evitar los estereotipos

La Fundación Secretariado Gitano trabaja en la sensibilización de los medios para que haya una mejor imagen que evite la discriminación y se dé una imagen real. Sin estereotipos

5 El reto del empleo La gran prioridad

El 47% de la población gitana se dedica a la venta ambulante, que sufre hoy en día una crisis importante. Hace 30 años era el 90%. «Cuando los gitanos sufren discriminación no se pone en marcha medidas. Hay muy pocos mecanismos y herramientas para que se puedan defender. Así que se habla de una figura independiente para mediar en estos casos, acompañada de una fuerte inversión en capacitación para el empleo, para poder avanzar».

6 La cuestión de la educación Un mejor futuro

Sostienen que en la LOMCE, hay dos cuestiones que no se han trasladado. La primera es sobre la historia del pueblo gitano dentro de los currículos escolares. «Para el próximo curso las editoriales la van a incluir». El segundo punto es abordar la segregación escolar. «En España y en Andalucía hay centros con alta concentración de población gitana que hacen que los niveles educativos sean bajos. Esto impide seguir una buena trayectoria educativa. Esto es básicamente lo que queremos en 2025».

7 La infravivienda Erradicar el chabolismo

En las ciudades españolas hay grandes bolsas de infravivienda, cuando hoy ya no debería existir el tema del chabolismo porque hay suficientes recursos para ofrecer soluciones. En los próximos años el chabolismo debería desaparecer.

8 Discriminación Empoderamiento gitano

El reto es lograr el empoderamiento del pueblo gitano y no normalizar la discrimación. «Casi nunca somos conscientes cuando somos discriminados. Nuestro trabajo es reunirnos con gitanos y siempre preguntamos al principio si han sido discriminados, y siempre dicen que no. Pero tras finalizar los cursos todos se dan cuenta de que sí. Queremos que sean conscientes de sus derechos». También quiere que se utilice en los delitos de odio el artículo 510, que nunca se ha aplicado. «Es el agravante de antigitanismo. Queremos conseguir que se aplique».

9 La igualdad Garantizar los derechos

El Estado tiene que garantizar estos derechos a un millón de españoles que son gitanos. Y apoyar a la mujer gitana, que está sometida a una doble discriminación por ser mujer y por ser gitana. «Los gitanos son tan machistas como el resto de la sociedad. Los estereotipos y prejuicios han cambiado a lo largo de la historia, pero no con los gitanos».

10 La invisibilidad Orgullo gitano

«Son los que no parecen gitanos, los que no cumplen el estereotipo. Y cuando te dicen que no pareces gitano, te duele. No nos damos cuenta de lo racistas que somos porque el prejuicio nos ha atravesado hasta el interior».

