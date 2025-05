Cruz en familia y brindis en jarras de planchar

ARIEL C. ROJAS

Acodados en la barra, los dos amigos recuerdan con penumbra el lunes del gran apagón. «Fue terrible», dice uno. «Terrible», repite el otro. Luego dan un largo trago a sus cervezas y, con aire renovado, el primero plantea la pregunta: «¿Qué será lo siguiente?». Los dos valoran la posibilidad del meteorito, el tsunami y el megaterremoto mientras de fondo bailan la primera. «En mi casa –prosigue el primero– nos hemos organizado por si pasa otra vez: un punto de encuentro, unos se encargan de comida, otros de bebida, otros de pilas…». «Los zombies –suelta el segundo–. Lo próximo será un ataque zombie». Ambos asienten y, poco a poco, otros colegas y padres de familia se unen a la conversación para imaginar cómo empezaría un ataque zombie hoy mismo, Día de la Cruz, en Granada. «Al estar en un colegio, cerraríamos las puertas y sería como una fortaleza... ¡Y tendríamos cerveza para rato!».

Este sábado, más allá de las conversaciones de 'preppers' (ya saben, los 'preparacionistas', esa gente a los que esta semana es difícil llevarles la contraria), reinó un ambiente familiar muy agradable en las cruces de Granada, principalmente en los colegios donde padres e hijos se dieron cita. «Parece que hay menos gente que otros años», dijo Miguel, en Regina Mundi. «Luego por la noche se pone llenísimo, así que vamos a disfrutar», respondió Laura. Y lo cierto es que los patios de los colegios fueron un plan maravilloso para mayores y pequeños, sin agobios.

Ambiente en Regina Mundi y Asunción. A. C. R.

Muchas familias siguieron la misma ruta. El viernes, aprovechando el puente –los que lo tuvieron–, hicieron una escapada a la playa para regresar el sábado a las cruces. «Hemos quedado con los amigos de clase. Ellos se llevan bien, pero a veces creo que los padres nos llevamos mejor. Hemos montado una pandilla estupenda», reía Javier. Aunque todos coincidieron en que alguien podría haberse traído en el coche el sol radiante de la playa, porque las nubes dieron poca tregua. «¿Es usted periodista? –preguntó Antonio Jesús– Hable de los bulanicos, que para los alérgicos eso es el Día de la Cruz. ¡La alergia!».

Martín tiene siete meses y es el más elegante del patio de Regina Mundi. En la mesa hay una buena tropa de amigos de Primero de Primaria: Borja, Alberto, Javi, Alejandro y Juan. Aunque más que tropa, parecen los mosqueteros de la tortilla. ¡Todos para una y una para todos! Un par de calles más arriba, en la Asunción, Pilar, Leo, Javier y Félix repiten una escena parecida, con tortilla y todo. «Aquí, aprovechando el día», sonríe Pilar, una de las madres. En el castillo hinchable, los gemelos Pablo y Rafa suben y bajan sin parar, a ritmo de sevillanas.

Brindis con jarras, despedida de soltero y paseo por San Jerónimo. ARIEL C. ROJAS

En la Presentación, una cuadrilla de camisetas blancas llaman la atención como una gota de Fairy en la sartén. Vienen desde Ciudad Real para celebrar la despedida de soltero de Andrés 'El mangas'. «Nos dijeron que había buen ambiente en Granada y vinimos». A su alrededor, Samu, Miriam, Lara, Leo y David juegan una épica partida al escondite. «¡Pillado!». Aunque para sorpresa la que se llevaron las familias que se acercaron al colegio Sagrada Familia, que no abrió. «¿Pero cómo no abre el Día de la Cruz si la cruz tiene un premio?», se preguntó Magda, parada en la cancela de entrada.

Por lo demás, el ambiente festivo fue in crescendo, igual que el viernes. ¿Saben cuál ha sido la moda de este año en las cruces 'jóvenes'? Beberse las sangrías y las cervezas en jarras de plástico. Pero no jarras que son vasos grandes, no: jarras con pitorro, como las de la plancha. «Se parecen a las que uso para hacer crepes», rieron en San Jerónimo. Jorge, Adrián, Celia, Sergio y Mariano, universitarios de 19 años, brindaron con sus jarras. «Es Cruzcampo –lamentó Mariano–, pero está fresquita y con sed… Ya sabes, hay que sobrevivir». Los 'preppers' están por todas partes.

Ampliar Concierto de Pirata &Makarena, el sábado por la tarde en el Hotel Palacio de Santa Paula. A. C. R. Rumba y flamenco en el patio del Hotel Santa Paula El Día de la Cruz también inundó el precioso patio del Hotel Palacio de Santa Paula, en pleno corazón de la Gran Vía granadina. A lo largo de todo el sábado, los visitantes pudieron disfrutar de cuatro espectáculos que dieron luz a la jornada y ayudaron a ignorar las nubes que dieron poca tregua. Al mediodía, primero la Academia Flamenco Granada, dirigida por Kika Quesada;y después, la Escuela de Flamenco Fanitas, dirigida por Macarena Castilla. Tras la comida, que sucedió en un ambiente formidable –con una coctelería abierta para los invitados–, fue el turno de Pirata &Makarena que, junto a su banda, llenaron el patio de rumba, flamenquito, bailes en grupo y mucha alegría. Los encargados de cerrar el Día de la Cruz fueron los artistas de la Escuela de Flamenco Violeta Ruiz.

