Un mar sin barreras en las playas de Torrenueva Costa

MJ Arrebola Granada Domingo, 24 de agosto 2025, 23:30

La imagen de usuarios con movilidad reducida disfrutando de un baño en el mar con ayuda de sillas anfibias y socorristas ya es habitual en Torrenueva Costa. Cada verano, cientos de personas, tanto particulares como miembros de residencias de mayores y asociaciones, acuden a la localidad para sentir el agua del mar de manera segura, cómoda y acompañada. Lo que para muchos puede parecer cotidiano, para otros supone un auténtico sueño hecho realidad.

«Para ellos esto es darle la vida», explica Gabriel López, trabajador del área social y socorrista en Torrenueva. López, que rota sus funciones según las necesidades del servicio, destaca la importancia de la cercanía y la empatía: «Se quedan encantados con la comodidad de la silla, pero sobre todo con el trato humano que les damos. Es gratificante ver cómo disfrutan, cómo se emocionan al volver a sentir el mar».

Es necesario solicitar cita previa y funciona con turnos de unos 30 minutos

El sistema se organiza a través de un número de teléfono habilitado por el Ayuntamiento para solicitar cita previa. Así se coordina el uso de las sillas anfibias, con turnos de unos 30 minutos. Actualmente cuentan con una silla para adultos y otra pediátrica —esta última menos utilizada—, aunque una segunda de adultos se encuentra en reparación. A pesar de esta limitación, el equipo de socorristas logra atender una alta demanda diaria, con una media de cinco baños por la mañana y otros tantos por la tarde.

Andrea Montes, coordinadora del servicio de socorrismo, destaca que el trabajo va mucho más allá de vigilar la playa: «Abrimos de 11 a 20 horas, todos los días. Además del rescate, gestionamos los baños asistidos y los baños públicos accesibles. Es un servicio integral que requiere mucha coordinación».

El equipo cuenta con 21 socorristas, además de patrones y tres embarcaciones, una de ellas de rescate y otra destinada a la recogida de residuos. Este año, además, se ha incorporado una moto de agua que facilita la rapidez en emergencias.

«Estamos sacando el trabajo de dos con una sola silla. Es un esfuerzo enorme, pero lo hacemos porque creemos en el valor de este servicio»

La profesional subraya que, pese a la rotura de una de las sillas, el equipo ha sabido adaptarse: «Estamos sacando el trabajo de dos con una sola silla. Es un esfuerzo enorme, pero lo hacemos porque creemos en el valor de este servicio». Desde el Ayuntamiento, la apuesta es clara. Ángela Bonet, concejal de Juventud, explica: «Cada vez recibimos más afluencia, tanto de residencias como de usuarios individuales. Queremos superar las estadísticas de años anteriores y vamos por buen camino. Sabemos que aún hay que renovar materiales, pero cada año invertimos un poco más para mejorar la experiencia».

Satisfacción de los visitantes

La edil pone en valor la satisfacción de los visitantes: «Hay personas mayores que nunca habían visto el mar o que llevaban años sin poder meterse en el agua. Poder darles ese momento es de lo más gratificante del verano».

Según Ángela Martín, concejala de Turismo, este servicio no solo beneficia a los usuarios, sino que está situando al municipio como referente en accesibilidad: «Torrenueva ha sido elegida para acoger jornadas de turismo accesible e inclusivo organizadas por la Delegación de Turismo de Granada y la agencia Accessitravel, dirigida por Carmen Ángel, Premio Andalucía de Turismo 2023. Esto nos posiciona a nivel regional como un destino inclusivo de futuro». Además, el municipio, con apenas 3.000 habitantes, cuenta con más de 80 plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida.

Los lunes, miércoles y viernes son días dedicados principalmente a residencias de distintas provincias andaluzas

Los lunes, miércoles y viernes son días dedicados principalmente a residencias de distintas provincias andaluzas —desde Jaén hasta Granada—, mientras que el resto de la semana se atienden citas individuales.

En unos meses, Torrenueva dará un paso más en su camino hacia la inclusión y acogerá un evento de turismo accesible, organizado por Carmen Ángel y patrocinado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Un reconocimiento que pondrá aún más en valor el esfuerzo realizado por el municipio

Torrenueva demuestra que el mar no entiende de barreras. Con servicios como este, reafirma que todos, sin importar edad o condición, tienen derecho a disfrutar de la playa, sentir la brisa y sumergirse en el agua.

