Los consejos de nueve exconcejales de Granada para el nuevo gobierno local

Fue concejala de Medio Ambiente entre 2007 y 2011 con José Torres Hurtado (PP). Antes trabajaba en la Obra Social de CajaGranada. «Solo estuve cuatro años y volví a la Fundación». Con el tiempo recuerda que «enfrentarme a la política fue un reto. Dudé mucho al principio, pero pensé que era una oportunidad que me daba la vida para servir a mi cuidad y me lancé. Y no me he arrepentido». Hoy, está «muy orgullosa de los mil árboles que pudimos rescatar de la obra del Metro. Fue un empeño y unas negociaciones duras con la Junta de Andalucía. Pero ese pequeño bosque lleva mi huella». «A nivel de licencias creo que el equipo hizo una muy buena labor». Respecto a los consejos, «hay que liberarse de toda presión política y trabajar por Granada. Granada lo necesita. Hay que alejarse de influencias y pensar en el ciudadano. Granada se lo va a agradecer».