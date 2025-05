Comida gourmet en gasolineras a pie de carretera en Granada

Alberto Flores Granada Viernes, 9 de mayo 2025, 00:27 Comenta Compartir

Encontrar un restaurante de carretera que ofrezca una combinación de buen servicio, rapidez, calidad y buen precio no es sencillo. Históricamente los establecimientos ubicados pegados a la autovía, junto a gasolineras o en medio de polígonos industriales han sido opciones a las que se recurría cuando no quedaba otra, ya que su propuesta generalmente no estaba a la altura de la de los negocios gastronómicos ubicados en la ciudad. Sin embargo, esto es algo que ha cambiado mucho durante los últimos tiempos en Granada.

Desde hace años este tipo de establecimientos no han parado de mejorar hasta convertirse en la opción perfecta para cientos y cientos de trabajadores y viajeros que encuentran en ellos la mejor parada posible en su día. Lugares que ofrecen precios económicos, un trato cercano y, sobre todo, buena comida. Ahora sí, sin nada que envidiar a los restaurantes ubicados en los principales núcleos de población.

Un ejemplo es El Bar de ASC, un restaurante especializado en desayunos y comidas ubicado en una estación de servicio de ASC, concretamente en la que se ubica junto a MercaGranada. El negocio abrió sus puertas hace cuatro años con la idea de ser un servicio extra para los clientes de la gasolinera. Sin embargo, desde hace un año ha dado un giro radical a su propuesta hasta el punto de que es una de las opciones más destacadas para comer de la zona.

«Cuando compramos la estación de servicio había una cafetería en ella y, aunque nunca nos habíamos dedicado a la gastronomía, decidimos probar y dar un servicio más a parte de repostar», cuenta a IDEAL Sofía Quesada Aguilar, propietaria de ASC junto a sus hermanos Manolo e Iván. Al principio mantuvieron la misma línea que tenía la cafetería cuando la adquirieron, pero con el paso del tiempo decidieron ir más lejos. «Nos dimos cuenta de que había muchos trabajadores alrededor que necesitan un lugar para comer bien y de forma económica, así que empezamos a mejorar nuestra carta y a dar menús».

Viendo las posibilidades del negocio, tenían claro que no querían ser «el típico bar de estación de servicio con menú y cuatro bocadillos». Querían más, así que renovaron tanto la fachada del restaurante como el interior del mismo y todo su menú. «Compramos un horno Josper y empezamos a cocinar al carbón de encina. Ahora tenemos una carta con todo tipo de carnes a precios competitivos y gracias a Dios estamos siempre llenos», asegura Sofía. De hecho, cuando empezaron solo tenían a tres personas trabajando en el negocio y ahora son diez entre camareros y cocineros.

Y su carta, además de contar con desayunos entre los que destacan los huevos revueltos y las tostadas de jamón asado, hay una gran variedad de platos: desde un flamenquín no rebozado cocinado al horno, hasta diferentes cortes de vaca rubia gallega perfectos para los amantes de la buena carne. La buena marcha de El Bar de ASC les ha llevado a abrir otro establecimiento en una estación de servicio que tienen camino de Málaga. Y si todo sigue así, no descartan abrir más restaurantes en sus gasolineras: «Si tenemos nuevas oportunidades las haremos. Siempre que sea dentro de una estación de servicio para ofrecer más cosas a nuestros clientes, lo haremos». «Estamos muy contentos. No hemos parado de probar cosas hasta dar con la tecla. Cuando ves que funciona bien, que ofreces un buen servicio, con calidad, rapidez y a buen precio te da mucha alegría», reconoce Sofía.

Gastronomía de autovía

Otro establecimiento de este tipo destacado en Granada es la cafetería-bar Hermanos Agudo Hita, ubicado en Peligros, en la Avenida Reina Sofía a pie de autovía y también junto a una gasolinera. Al frente del negocio ha estado siempre Miguel Agudo Hita, aunque tras cuatro décadas dedicado a la hostelería el granadino se jubiló a principios de año dejando el negocio en manos de su hijo.

Después de trabajar en multitud de restaurantes diferentes por toda Granada, hace 20 años decidió montar su establecimiento. Uno que, según reconoce, era bastante diferente debido a su ubicación. «Estos negocios son distintos, enfocados a la gente de paso porque estamos a pie de autovía y con mucha gente trabajadora de los polígonos cercanos», explica. Y precisamente por ello, desde que abrieron sus puertas adaptaron su oferta a ese público teniendo claro cuáles serían las claves del éxito: buena comida, un servicio rápido y precios económicos.

Sobre su propuesta gastronómica, Miguel destaca los platos combinados, sus famosas patatas a lo pobre, el jamón asado y otras delicias como las manitas de cerdo o el choto al ajillo. «Esto es algo que requiere de mucho trabajo y de intentar hacerlo mejor cada día, pero parece que acertamos». Y después de toda una vida trabajando en la hostelería, reconoce que ahora echa de menos estar en el bar. «Después de tanto tiempo apartarme de esto de la noche a la mañana me está costando bastante. Ahora está mi hijo al frente, la gente nos conoce y ojalá siga para arriba», comenta Miguel. Un negocio ubicado «en la misma entrada de Peligros» que ha sabido ofrecer un enfoque «propio» y que a base de «formalidad y constancia» acumula ya dos décadas de trayectoria a base de bocadillos, platos combinados y raciones. «Estos negocios tienen sus pros y sus contras, pero cada día aprendes algo y lo utilizas para mejorar», finaliza el granadino.

Ampliar Miguel Agudo junto a su hijo. Ideal Relevo generacional Con la reciente jubilación de Miguel Agudo Hita, su negocio ha pasado a manos de su hijo Miguel, que desde principios de año capitanea el establecimiento. Y durante los próximos meses se avecinan cambios en el café-bar. El primero de ellos tiene que ver con el nombre del negocio, que pasará a llamarse 'El buen corte', como referencia a que Miguel está especializado en el corte de jamón a cuchillo. Pero no será el único cambio. «Quiero potenciar los desayunos. Tenemos pan de Alfacar y un buen jamón que cortamos a diario, si lo complementamos con un buen café tenemos la mejor combinación para empezar el día», comenta Miguel. Eso sí, el resto de platos no cambiarán y su padre seguirá yendo al negocio para echarle una mano: «Seguiré su misma línea con su apoyo».

