La cocinera que trae los sabores de África a Granada

Aunque en Senegal estudió Economía y trabajaba como maestra de Primaria, en Granada Mbasse Cisse es cocinera, repostera y emprendedora. Después de más de una década en la ciudad, puede presumir de tener su propio negocio: M&M Espacio Gastronómico, un restaurante en La Zubia en el que cada día ofrece a sus clientes las recetas más deliciosas de África Occidental, con especialidades de Senegal, Costa de Marfil y otros países de la zona.

«En Senegal trabajaba de maestra y solo cocinaba para la familia en casa. La verdad es que nunca pensé que sería cocinera y dueña de un negocio», reconoce a IDEAL Mbasse. Sin embargo, todo cambio después de que su marido viniera a Granada en busca de una vida mejor para su familia: «Después de casarnos el vino aquí a trabajar en la hostelería y no podía venir a Senegal casi nunca, solo cuando tenía vacaciones y no por mucho tiempo». Y tras casi 10 años viviendo separados, por fin tuvieron la oportunidad de volver a juntarse. «Vine a España con mis hijos para poder estar todos juntos por fin después de tanto tiempo».

Llegó a España en 2012 y se dio cuenta de que sus estudios prácticamente no tenían valor aquí, así que no lo dudó y se puso a estudiar de nuevo. Primero la ESO y después un Grado Medio. «Hablé con una trabajadora social y me dijo que para trabajar necesitaba un título, así que primero hice la ESO y luego, como saqué buena nota, un Grado Medio de Cocina en el Hurtado de Mendoza», explica. Todo eso recién llegada a Granada, sin dominar del todo el idioma y con 40 años de edad. «Fue difícil por el idioma pero finalmente lo conseguí. Decidí estudiar cocina porque en Granada el sector de la hostelería es bastante fuerte y es algo que me encanta», explica.

«No sabía nada de la cocina española y tuve que adaptarme rápido. Fue una experiencia buena, mis profesores me ayudaron mucho». Poco a poco conoció la gastronomía granadina y se sorprendió por como con pocos productos «se hacen platos muy ricos y sanos», quedándose totalmente enamorada del salmorejo y el gazpacho, sus recetas españolas favoritas. Tras finalizar el Grado Medio empezó a trabajar y adquirir experiencia en diferentes bares y restaurantes de Granada. Y después de una década en el sector de la hostelería, llegó el momento de dar el paso y montar su propio negocio.

«Había aprendido mucho y me tocaba dar un paso adelante. No me veía más en las cocinas de otro, quería trabajar en mi propia cocina y dar a conocer la gastronomía africana que llevo dentro de mi. Tener un sitio en el que hacer lo que yo quisiera hacer y que fuera mío». Así nació M&M Espacio Gastronómico, un negocio que lleva junto a su hija Marie y que abrió sus puertas hace tan solo unos meses, en diciembre de 2024. «Tuve mucho miedo, pero con la ayuda de mi familia al final lo conseguí». Y desde que hizo realidad el sueño de tener su propio restaurante, no para de trabajar con un mismo objetivo: dar a conocer la cocina africana. «La gente ahora tiene un lugar en el que descubrir nuestras especialidades y disfrutar de nuestra comida».

La senegalesa define su restaurante como un lugar «muy acogedor» en el que sentirse «como en casa». «Ofrecemos una cocina de fusión africana-mediterránea, muchos platos de la carta cuentan con ingredientes africanos. Es un lugar perfecto para probar sabores diferentes y descubrir platos nuevos». Además de platos que ofrecen una mezcla de lo mejor de África y España, también cuenta con especialidades 100% africanas en la carta. Y para los amantes del dulce hay postres caseros como la tarta de queso con helado de mango y frutos rojos, el brownie sin gluten o el coulant de chocolate blanco y pistacho. «La repostería me apasiona, hago de todo», asegura.

Sobre cómo marcha el restaurante, reconoce que no se puede quejar y que la cosa marcha bien, porque quienes prueban sus platos repiten y eso «es lo más importante». «Aún así, necesitamos más apoyo y que más gente venga a descubrir la cocina africana». Y tiene claro cuál es su objetivo para el futuro: «Me gustaría tener otro restaurante en Granada capital, mi deseo es ampliar mi negocio».

Ampliar Especialidades africanas En M&M Espacio Gastronómico se puede disfrutar de platos que fusionan las gastronomías africana y mediterránea, pero también cuentan con especialidades de África Occidental. «Preparamos platos de Senegal, Costa de Marfil y otros países cercanos. En toda la zona se come prácticamente lo mismo», explica Mbasse a IDEAL. Y entre esas elaboraciones destaca el mafe, que es un guiso de ternera con crema de cacahuete y arroz blanco; el dibi moussal, que es cordero «hecho de otra manera»; y el pollo a la senegalesa, que preparan a la brasa y sirven acompañado de plátano macho frito. «Todos estos platos gustan mucho», asegura la cocinera.