El chef con estrella Michelin que pasó de la medicina por la cocina

Alberto Flores Granada Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:52 Comenta Compartir

El año 2025 no ha podido ser mejor para Periko Ortega: el chef de Jaén ha conseguido, tras muchos años persiguiéndola, la estrella Michelin para su restaurante de Córdoba ReComiendo y también ha abierto un nuevo establecimiento, Nervio, ubicado en el hotel Meliá Granada. Metas difícilmente alcanzables para la mayoría y que ni el propio Periko podía imaginarse en sus inicios, cuando se debatía entre el mundo de los fogones y estudiar Medicina.

«Siempre he estado muy vinculado al mundo de la cocina porque en casa de mi abuela se cocinaba mucho y yo era de los que me metía en la cocina a ver lo que hacía», cuenta Periko a IDEAL. Natural de Jabalquinto, un pequeño pueblo de Jaén, reconoce que durante su niñez no era algo típico que se enseñara a cocinar a los niños, pero era algo que a el le generaba curiosidad. Además, su padre era cocinero y desde pequeño ha estado familiarizado con la profesión.

Sin embargo, el plan no era convertirse en chef sino en médico: «Había terminado mi selectividad con buena nota e iba a ser el que iba a estudiar de la familia. Pero no sé ni por qué decidí no ir a la universidad y meterme a estudiar cocina». Y aunque fue una noticia que no sentó muy bien a sus padres, lo cierto es que bastaron dos semanas estudiando cocina para que se diera cuenta de que había hecho y de que eso era lo suyo.

Ya durante su etapa de estudiante siempre buscaba más. Estaba en primer y ya se iba a dar servicios con los de quinto. Y en sus primeras vacaciones puso rumbo al País Vasco para realizar unas prácticas. «Todo el rato el cuerpo me pedía más y es algo que todavía hoy me pasa. Siempre quiero aprender y mejorar. De hecho, algo que me encanta de esta profesión es que siempre vas a poder seguir aprendiendo».

Tras terminar sus estudios en Córdoba pasó por varios restaurantes de España. Y tras recorrer casi todo el país, en 2014 cumplió uno de sus sueños: abrir su propio restaurante, ReComiendo. Un restaurante en tierras cordobesas que recientemente ha sido galardonado con una estrella Michelin. «Estamos viviendo un momento de ensueño porque por fin han reconocido que lo que hacemos es algo especial y que merece esa estrella, así que estoy muy feliz».

Periko se define a él mismo como un cocinero «por pasión». «Mi principal objetivo es cuidar al comensal porque es el que me permite disfrutar de mi pasión. Además, ver a la gente satisfecha y sonriendo es algo que me hace feliz», explica. Y eso es algo que cada día consigue en su restaurante de Córdoba y desde hace unos meses también en Granada gracias a Nervio, el restaurante que ha abierto en el hotel Meliá Granada. «Estoy muy contento con la ciudad, flipando con ella y alucinando con la movida gastronómica que hay aquí».

Una «movida gastronómica» a la que ahora se suma Nervio: «Ofrecemos una cocina moderna y vibrante pero con un anclaje con la tradición y el territorio. Una cocina granuja para comer compartiendo, divirtiéndose y sin tapujos». Una «tradición andaluza actualizada» en la que hay toques de fusión que nos trasladan más allá de nuestras fronteras pero siempre con los productos de la tierra como protagonistas. «Han sido varios meses de trabajo a tope para hacer esto realidad. La acogida ha sido impresionante, parece que soy granadino. Estoy muy agradecido por ello a la ciudad y a los compañeros», reconoce. Y en cuanto al objetivo que se marca con Nervio, Periko reconoce que la misión principal es «llegar a la gente de Granada». «Queremos que nos conozcan y vean el buen trabajo que estamos haciendo. Que prueben nuestra comida y se vaya con una buena sonrisa y disfruten de un precio súper competitivo».

Aunque haya conseguido cumplir muchos sueños en este 2025 con la consecución de la estrella Michelin y la apertura de Nervio, entre otros, Periko tiene claro que todavía le queda mucho por hacer. «Mi psicólogo me dice que soy proyectista y la verdad es que sí porque disfruto desarrollando proyectos. Desde hacer un plato nuevo a crear un concepto de restaurante diferente, eso algo que me llena, me hace sentir cómodo y que voy a seguir haciendo», asegura. En este sentido, tiene claro qué será lo siguiente: «Lo próximo es subir el siguiente escalón, que siempre voy buscándolo. Ha sido un año inmejorable pero ya estoy pensando en qué hacer, en cómo ofrecer una experiencia mejor a los comensales y en lo que puedo plantear a partir de ahora». Y pese a que sea difícil de mejorar, avanza que 2026 llegará con «una gran cantidad de proyectos chulísimos».

Ampliar Platos «con mucho nervio» en Granada La propuesta gastronómica de Nervio es un reflejo perfecto de cómo es Periko Ortega y su cocina de «tradición andaluza actualizada». Y basta con probar cualquiera de sus platos para comprobarlo. Sin embargo, hay varios que el propio chef recomienda no perderse a quienes visiten el restaurante: «Empezaría con nuestra versión del remojón granaíno, que sorprende mucho; seguiría con las habitas japoandaluzas; el ajoblanco de pistacho con quisquilla de Motril y para rematar el tiradito de corvina de Granada a Lima y el cochinillo confitado y crujiente».

Reporta un error