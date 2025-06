El chef que dejó Estados Unidos para triunfar a Granada

Alberto Flores Granada Jueves, 19 de junio 2025, 22:33 Comenta Compartir

Alejandro Amaro es un chef valenciano de 29 años que siempre ha tenido una gran vinculación de Granada, algo que se debe a que parte de su familia es de Dúrcal y a que desde pequeño ha pasado prácticamente todos los veranos en la provincia. Y justo ahora hace un año que, después de cocinar en lugares como Ibiza, Viena o Washington D. C., regreso a la tierra de su familia para hacer realidad su proyecto: el Restaurante Casa Amaro.

Su interés por la cocina le viene de muy joven, ya que siempre ha sido un enamorado de los fogones y los restaurantes. «Desde pequeño tenía claro que quería dedicarme a la cocina. Es algo que me viene de mi abuela Isabel, que es la que me ha enseñado esa forma de cocinar con toques de Valencia y de Granada», explica a IDEAL el jefe de cocina y propietario de Casa Amaro. Y con la idea de ser chef clara en su cabeza, cuando tuvo la oportunidad empezó a formarse para lograrlo.

Su carrera comenzó en LaSort, donde su «amor por la cocina» fue a más: «Allí me generé una idea muy clara de dónde quiero llegar y lo que quiero hacer». Y desde entonces no ha parado de trabajar en diferentes restaurantes para seguir formándose como cocinero. Con poco más de 20 años vino a Granada para trabajar en el restaurante de un familiar en el municipio de Nigüelas. Tras alrededor de un año allí, volvió a hacer las maletas para trabajar en Ibiza, Valencia y Viena. Regresó a Granada para gestionar El Huerto de Juan Ranas y de ahí volvió a hacer las maletas, en esta ocasión para cruzar el charco y trabajar en el restaurante Casa Teresa de Washington D. C., en Estados Unidos.

«Cuando estaba en Estados Unidos recibí una llamada del Granada Club de Golf para regresar y gestionar su restaurante. Tras mucho pensarlo, decidí junto a mi equipo volver a Granada y empezar ese nuevo camino». Un cambio que comenzó justo hace un año, en junio de 2024, y que suponía hacerse cargo de un restaurante en el campo de golf de Las Gabias.

Casa Amaro es un restaurante en el que se refleja toda la trayectoria de Alejandro, con protagonismo para la cocina creativa y las paellas, que son la especialidad del chef. «Nuestro plato estrella son las paellas, pero también jugamos con ofrecer diferentes elaboraciones de Granada con técnicas para darles un toque especial», explica el cocinero. En cuanto a sus arroces, como no podía ser de otra forma, son «como los que se hacen en Valencia o Alicante». Paellas muy finas, con 'socarrat' y cargadas de sabor. «Las más destacadas son la del señorito, la de pato, setas y foie y la de alcachofas, que es mi favorita», sin olvidar a la fideuá, que también es muy demandada.

Pero su oferta gastronómica no se compone solo de arroces, también cuentan con muchas otras elaboraciones sorprendentes elaboradas con una materia prima de gran calidad. «Tenemos un tomate granadino, el Sulayr, que es un espectáculo. También destacan nuestros ceviches, aprovechando que tenemos cerca los productos de la Costa Tropical y la quisquilla de Motril», explica. Otra estrella de la carta de Casa Amaro es el flamenquín, que preparan con cecina y queso de cabra.

A parte de buena comida, otro de los puntos fuertes del restaurante tiene que ver con su terraza, que es «un oasis» a un paso de la ciudad. «La terraza ofrece tranquilidad y unas vistas espectaculares. Estamos en un sitio perfecto para disfrutar de un buen vino, un arroz y el paisaje. Es algo mágico», asegura. Y todo ello con facilidad para llegar hasta allí, ya que el restaurante cuenta con un aparcamiento realmente amplio que permite dejar el coche prácticamente en la puerta del establecimiento.

Estar ubicados en el Granada Club de Golf de Las Gabias les ofrece un marco incomparable y unas vistas mágicas de Sierra Nevada y prácticamente toda Granada. Sin embargo, no todo es positivo, ya que el hecho de estar en un campo de golf hace que muchos granadinos le pongan el estigma de ser un lugar elitista, dirigido solo a extranjeros o gente de poder adquisitivo alto. «Romper ese estigma es nuestro sueño. La mayoría de granadinos no saben que pueden entrar aquí sin problema y disfrutar de una comida o cena con un precio competitivo, como cualquier otro restaurante de la ciudad. La verdad es que necesitamos romper con eso y conseguir que la gente de Granada nos conozca más», reconoce.

Pese a que estar en un campo de golf puede ser difícil, lo cierto es que la marcha de Casa Amaro no puede ser más positiva. «Estamos muy contentos por cómo van las cosas y seguimos en plena progresión. Este año va a ser muy importante para nosotros, vamos a hacer muchas cosas para darnos a conocer todavía más y tenemos muchas ganas de seguir creciendo», finaliza Alejandro.

Ampliar La ambición por bandera Justo este mes el Restaurante Casa Amaro celebra su primer aniversario. Una fecha importante para el negocio que, pese a su corta trayectoria, ya acumula bastante éxito en la provincia de Granada. Sin embargo, Alejandro Amaro no se conforma y tiene claro que pueden conseguir mucho más: «Me gustaría consolidarnos en Granada como un restaurante de referencia y sin renunciar a nada». Un sitio al que tanto granadinos como turistas puedan acudir para «disfrutar de una buena comida, unas vistas increíbles y un ambiente relajado».