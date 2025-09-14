Calor, café y sueños felices desde Granada para los niños de Kenia

José E. Cabrero Granada Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

Es un sitio en el que no hay nada de nada de nada», dice Ana Sánchez Montoro, presidenta de la Fundación Calor y Café de Granada. «Y, sin embargo, es una maravilla». Habla de West Pokot, una pequeña aldea de Kenia, cerca de Uganda y Etiopía. Un paraje semidesértico donde Calor y Café lleva 30 años trabajando para ayudar a su tribu. «La gente no conoce nada. Comen todos los días maíz con habichuelas, si hay suerte. Los niños no saben qué es un juguete... Pero son muy felices, dentro de tanta carencia». Ana sonríe y llora al mismo tiempo al hablar de ellos y ellas, con los que acaba de compartir nueve semanas junto a otros dos compañeros de la fundación. «Cuando vuelves, primero te cuesta aceptar lo que has visto y lo que ves aquí. Es difícil, emociones a flor de piel... Venir de nada a todo... Y, encima, aquí no sabemos valorar lo que tenemos».

Agua, sanidad y educación. Ese es el objetivo triple por el que Calor y Café lleva 30 años peleando. Y, pese al desafío titánico, van ganando. En este tiempo han levantado 27 guarderías donde dan de comer cada día a miles de niños. Han construido 28 pozos que surten de agua limpia a cientos y cientos de familias. Y han becado a 250 menores para puedan estudiar. «La mayoría son niñas. Allí, la mujer, no sé cómo explicarlo... es una pena. Muy duro. Por eso apostamos por las mujeres, para que puedan salir de lo que están viviendo».

Este último viaje, dice Sánchez, «ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido». Han visitado todas las guarderías, han charlado con padres y madres sobre proyectos futuros e, incluso, han sido recibidos por el gobernador de West Pokot. «Fue muy importante para nosotros. Resulta que no sabían que llevábamos tanto tiempo allí trabajando con su gente. Se ha comprometido a ayudarnos para que podamos trabajar unidos».

El proyecto en Kenia, al contrario que la labor que Calor y Café hace a diario en Granada, no cuenta con ninguna ayuda institucional. Lo que han conseguido es a base de apoyo y solidaridad. Así, organizan varios eventos al año con el objetivo de emplear el dinero recaudado en West Pokot. El próximo es el viernes 19 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Teatro CajaGranada. Se trata de una función organizada por el grupo Novoarte, dirigida por Antonio J. Caballero. Interpretarán fragmentos de teatro del Siglo de Oro y, les aseguramos, son puro talento.

La entrada vale un donativo de 5 euros, que irán directos a beneficio de la Fundación Calor y Café. Si no pueden disfrutar de la velada, también han abierto una butaca cero para que puedan colaborar. Tomen nota de los datos. Cuenta: ES15 2100 9544 8622 0055 3168. Bizum: 02891. Teléfono de contacto: 699970526. Si lo desean, también pueden adquirir las entradas en la propia sede de Calor y Café, en calle El Guerra, 16, en Beiro.

«Queremos construir dormitorios. Hay mil niñas durmiendo en sitios hechos con latas, hacinadas... A ver si lo conseguimos –resopla Ana, sonriente–. Estamos sembrando una semilla y seguro que da fruto».

