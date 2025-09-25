Peligros elige su nueva bandera: ¿con cuál te quedas? El municipio lanza una propuesta de tres diseños para que los habitantes voten su favorita junto con los presupuestos participativos de cada año

Leticia M. Cano Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:44 Compartir

La nueva bandera que tendrá Peligros resucitará al gallipato, un anfibio autóctono, ahora extinto en la zona. Entre los tres diseños realizados por un equipo multidisciplinar de profesionales, los habitantes del municipio deben elegir solo uno: su favorito. Ya sea por el diseño, sus colores o su historia. Y tras el recuento de votos, que comienza el 14 de octubre, el equipo de Gobierno tendrá que realizar todos los trámites jurídicos y administrativos para que, el año que viene, la nueva bandera ondee en la puerta del Ayuntamiento.

No todos conocen la leyenda de su propio pueblo, pero José Cuesta parece recordarla a la perfección. Le encanta la historia y si se trata de su pueblo, más aún. «Vino la reina y a la salida del pueblo había un barranco. Como venían en caballos, casi se caen y dijeron que el pueblo era un peligro», comenta desempolvando los recuerdos de una historia que le contaron. Ahora, las nuevas propuestas de bandera resumen de forma gráfica los elementos y emblemas de la historia del lugar, para tenerla más presente.

«No tenemos bandera, solo tenemos escudo», explica Roberto García, alcalde del municipio. Esta propuesta ya se inició en años anteriores, cuando fueron los vecinos los que realizaron el diseño, pero el intento fue fallido. Por eso, este año lo ha vuelto a intentar, pero esta vez contando con un equipo de profesionales como Antonio Ceballos, doctor en Historia Moderna por la UGR. El 14 de septiembre comenzó la votación de los presupuestos participativos de 2026 de Peligros. Es decir, se han lanzado 24 propuestas para mejorar el pueblo y, las 12 más votadas, se llevarán a cabo.

Las propuestas de bandera para el municipio de Peligros El gallipato Se ha elegido este animal como representación en la bandera del pueblo. El Pleurodeles waltl (gallipato), aunque actualmente extinto en el municipio, era común aquí debido a las características geográficas de la zona Características Constitución amplia y robusta. No presenta cresta dorsal Coloración olivácea-grisácea o marrón con pequeñas manchas oscuras. La cola es larga y más alta que ancha Cabeza aplanada con ojos pequeños Protuberancias anaranjadas en los lados del cuerpo Comportamiento: actividad principalmente acuática, crepuscular y nocturna. Se mueve lentamente entre la vegetación acuática. Si se siente amenazado es capaz de proyectar las costillas a través de las protuberancias laterales Tamaño: entre 18 y 25 cm de longitud, pudiendo llegar a 31 cm Las figuras de animales y elementos representativos son muy comunes en banderas y blasones a lo largo de los siglos Ejemplo. Escudo de El Oso, municipio de la provincia de Ávila La representación gráfica Se representa de forma aplanada y en vista superior Simplicidad: para que el dibujo sea fácil de reproducir a cualquier escala y de identificar, tanto en espacios pequeños como en grandes La cola se ha aprovechado para generar una forma sinuosa que pueda ser usada para sustituir o adornar la S final del nombre de Peligros, o la P inicial Bicolor: la representación se puede hacer para que pueda ser negro y dorado, o blanco y negro Los colores Estos son los que se han elegido y lo que representan: Azul Representa el agua, muy presente en la historia de Peligros desde tiempos remotos, como la red de acequias establecida desde la romanización Verde Se asocia a dos cultivos que históricamente han sido los pilares de la economía local: la vid y el olivo Dorado En la piel del gallipato representa otro cultivo hoy desaparecido: los cereales Rojo Por el vino, que fue un producto muy apreciado en el municipio hasta la desaparición de las vides por la filoxera Las tres propuestas para la votación 1 Ondas suaves de azul en el margen lateral izquierdo sobre fondo burdeos, con gallipato dorado grande en el margen derecho 2 Fondo azul y burdeos partido en diagonal y barrado en verde con gallipato dorado en el margen inferior izquierdo sobre azul 3 Ondas suaves de azul en el margen lateral izquierdo sobre fondo verde oscuro con gallipato dorado grande en el margen derecho Fuente: Ayuntamiento de Peligros CARLOS J. Pero este año, tras la papeleta de votación que llevan hasta las urnas que ponen por el municipio, está la propuesta de las tres banderas. «A mí no me gusta ninguna, me parecen medievales», dice una de las vecinas que prefiere que siga luciendo el escudo como representación. Las opiniones son diversas y los gustos, también. O les espanta o les encanta. «Es bonito que nos tengan en cuenta para tantas cosas», añade una de las vecinas que pasea frente al Ayuntamiento.

Recabando en la historia del municipio descubrieron que el gallipato fue un anfibio muy presente en la zona debido a la cantidad de agua estancada que había allí. Fue por esto que se desarrolló la fauna y la flora y, el anfibio, estuvo muy presente en el lugar. Tras estudiar las banderas de los demás municipios, descubrieron que había pocos animales en ellas. Motivo, entre otros, por el que se decantaron por añadirlo en los tres diseños. «Se crearon cinco, pero desde el Ayuntamiento dejamos tres para la votación», añade el alcalde.

Además, los colores amarillo y dorado del gallipato no son casualidad. Representan a los cereales y el aceite, cosechados y producidos en la localidad. Los tres diseños también cuentan con el color azul en representación de las aguas sosegadas de las que manó la prosperidad del terreno. El rojo, que aparece en dos de ellas, muestran el vino, mientras que, el verde hace alusión a la vid y el olivo.

La favorita parece ser la segunda opción. «Porque es más fina y elegante», justifica María José. «Me alegro mucho de que vayamos a tener una bandera», añade José, otro habitante que confiesa que votará la segunda opción. «Yo he votado la verde. Parece más de Andalucía», incluye otra vecina en discordia. Mientras tanto, en la urna que hay en el Ayuntamiento hasta el 14 de octubre, se desvelan los diferentes gustos. Las cruces tachan todas las opciones, pero el resultado es impredecible. «La pondremos en el Ayuntamiento y en muchos sitios más. Será el diseño de muchas cosas», sentencia el alcalde con la ilusión que supone llevar la historia de su pueblo por bandera.

