El Grand Prix sale de la televisión

Hace dos años, un clásico de la televisión volvía para despertar recuerdos que parecían dormidos. Manteniendo la esencia que lo hizo inolvidable, el concurso televisivo del Grand Prix logró reunir a las familias granadinas frente al televisor con una ilusión compartida: ver ganar a Alfacar. El municipio no solo conquistó el trofeo, sino que trajo consigo una idea que comienza a consolidarse como costumbre en los municipios de la provincia. Durante las fiestas patronales, los ayuntamientos realizan este concurso como si hubiese traspasado las pantallas. Cientos de participantes luchan para alzar el trofeo frente a su pueblo.

La actividad que quisieron realizar en Alfacar durante el verano de 2024 para homenajear la victoria del pueblo, se ha convertido en el concurso estrella del verano en Granada.

Torrenueva, Las Gabias, Maracena, Albolote, Órgiva, Monachil, Íllora, Alomartes y, por supuesto, Alfacar, son algunos de los pueblos que han replicado –o replicarán– el programa en su propio municipio durante este verano. Ya sea en campos de fútbol o recintos municipales en plena naturaleza. Ahora, la mayoría encuentran un rincón para realizar su propia competición.

«El punto de inflexión con esta actividad es la victoria de Alfacar» Pedro García CEO de Sinergya

«El punto de inflexión con esta actividad es la victoria de Alfacar», remarca Pedro García, CEO de Sinergya, una de las empresas granadinas que realiza estos eventos. El 'boom' es más que evidente cuando, con tan solo leer la programación de las fiestas patronales, en más de 15 municipios se encuentran con el «concurso del verano». Hasta 293 participantes se han llegado a reunir en Las Gabias para este evento, a lo que hay que añadir al público, que se niega a perderse la actividad. Esto conlleva a que lleguen a unirse hasta 600 personas. «Es muy interesante a nivel social, político, para las fiestas y el Ayuntamiento», añade García.

Para Sinergya, la demanda ha aumentado, al igual que para Cíclica, otra empresa granadina que realiza estos concursos. «Nos lo han pedido hasta para despedidas de solteros», confiesa Javier Casado, CEO de la empresa. Llevan tres años realizándolos y él ha sido testigo del aumento de la demanda. «Ha sido como un consenso por parte de los municipios y este verano lo piden más», explica Casado.

Lleno absoluto

En Maracena, el lleno ha sido absoluto. 16 equipos de entre seis y ocho participantes han disputado el concurso en el campo de fútbol municipal. Todos ellos, organizados por Sinergya, han competido en cada juego para alcanzar la ansiada victoria. Hasta diez pruebas diferentes, como actividades de memoria, sumo, carrera de rulos o saltos, atravesar los rodillos locos, tetris o torres de objetos, envuelven el entorno de esta nueva iniciativa. La metodología es sencilla: las empresas muestran sus propuestas a los ayuntamientos y estos ponen las condiciones en sintonía con las características de su municipio.

Dependiendo del número de habitantes, horas de competición, espacio o presupuesto, las empresas adaptan sus servicios a cada uno de ellos

Dependiendo del número de habitantes, horas de competición, espacio o presupuesto, las empresas adaptan sus servicios a cada uno de ellos. Los organizadores confiesan que algunos quieren que participe el público, mientras que para otros es «impensable». En algunos pueblos deciden ejercitar más la memoria y, por el contrario, otros prefieren actividades con más riesgo. «Hay alguna pequeña lesión, la gente lo da todo», confiesa el CEO de Sinergya.

Albolote es uno de los municipios que lo ha repetido un año más y Verónica Férriz, técnica del área de Deportes, ha destacado que lo volverán a hacer el año que viene. «Disfrutan mucho e incluso tienen sus premios como trofeos o lotes de embutidos», añade. Alhendín, Alfacar y Loja también tendrán su concurso. Además, este tipo de propuestas viajarán por la provincia de Granada hasta el mes de octubre, ya que los usuarios tienen preferencia por realizar pruebas de agua en los meses más calurosos.

