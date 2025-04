«El apagón puede causar mucha ansiedad a personas solas o vulnerables»

Inés Gallastegui Granada Miércoles, 30 de abril 2025, 00:09 Comenta Compartir

Una situación inédita, extraña, oscura y plagada de miedos e incertidumbre. Eso fue el apagón que afectó el lunes a la Península Ibérica. Cuando todavía nos estamos recuperando de las consecuencias prácticas –la conexión a internet que va y viene, la comida que se ha echado a perder en la nevera–, consultamos a los expertos sobre otros efectos menos tangibles de la interrupción del suministro eléctrico.

Sergio Moreno, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada, señala que ante un episodio como este «claramente hay personas más vulnerables» que pueden haberlo vivido con enorme intranquilidad. Sobre todo, apunta, las personas mayores, las que vivieron en completa soledad tantas horas de incertidumbre sin saber lo que estaba ocurriendo ni cuánto duraría, o aquellas especialmente sensibles que ya vivían en un estado de alta ansiedad.

Una vez recuperada la normalidad, apunta, casi todo el mundo lo recordará como una anécdota curiosa, pero a algunos individuos le puede ocasionar incluso estrés postraumático, una 'marca' permanente que regresa con síntomas físicos y psíquicos negativos. «Para una persona de 80 años que viva sola las vivencias han podido ser tremendas –admite–. Quienes lo han experimentado de manera muy intensa quizá necesiten una exploración o una valoración para ver cómo se encuentran».

Este experto en razonamiento explica que, cuando los seres humanos nos enfrentamos a una situación de peligro, tendemos a sobreestimar el riesgo y a desarrollar un temor irracional a que vuelva a repetirse, aunque las probabilidades de que ocurra sean mínimas. Pero también puede darse la situación contraria, que nos habituemos a fenómenos negativos –pensemos en la pandemia o la dana– y que incurramos en una infravaloración del riesgo real.

«El reto que tenemos como sociedad es disminuir los miedos y hacer que las personas comprendan bien este tipo de fenómenos y vean que se trata de eventos puntuales», señala Moreno.

Pero como casi todo en la vida, el apagón también ha podido tener un impacto positivo. Mucha gente, especialmente los jóvenes, se vieron en la calle sin nada que hacer, sin móvil y con un montón de horas para hablar, pasear, jugar o pensar en grupo sobre lo que estaba ocurriendo. «Podemos aprender de estas situaciones. Es una experiencia compartida, es algo nuevo, una experiencia extraordinaria que nos hace reflexionar sobre lo que tenemos y lo que podemos perder en cuestión de segundos», argumenta el profesor.

Atajos cognitivos y bulos

Capítulo aparte merece nuestra interpretación del suceso. Sergio Moreno recuerda que buscar explicación a lo que pasa es consustancial al ser humano. Y a menudo la explicación más inmediata nos satisface, porque nos permite dejar de buscar, aunque pueda no ser la más razonable. «A veces nos parece mejor una mala explicación que la falta de explicación», subraya el experto.

«Desde el punto de vista de la percepción cognitiva, cuando hay situaciones de peligro rompemos nuestra capacidad de hacer análisis objetivos de lo que ocurre y ponemos en marcha atajos que nos hacen peores a la hora de realizar pronósticos precisos», explica. Encima, incurrimos en el llamado sesgo de confirmación, el fenómeno por el que, una vez que nos aferramos a una causa, solo damos valor a los argumentos que validan esa hipótesis.

Las redes sociales son un campo abonado para ese sesgo: a los pocos minutos de fundir a negro, España ya era un hervidero de tuits y memes de wasap culpando a los rusos, a Israel, a la agenda verde, a un sabotaje en Francia o a Pedro Sánchez.

El atractivo de los bulos

«Con las redes nos hemos vuelto muy dependientes de la explicación inmediata –corrobora Fernando Blanco, profesor titular del Departamento de Psicología Social de la UGR–. En otras épocas éramos más pacientes. Ahora si no hay una explicación inmediata mucha gente cree que le están ocultando información». Ese «aire de clandestinidad» hace más atractivos los bulos, las explicaciones ajenas a la verdad oficial. El ya clásico «esto no lo verás en los medios».

«Las personas tenemos necesidad de entender el mundo y siempre que nos ocurren cosas buscamos una explicación y, si no la tenemos, nos la inventamos o nos autoengañamos», señala el profesor, que investiga en los aspectos psicológicos de las teorías de la conspiración y las fake news. Una situación nueva y aterradora como un apagón generalizado, añade, nos provoca ansiedad, y la vía rápida para calmarla es encontrar una causa que nos permita recuperar la tranquilidad. Además, nos gusta que esa explicación sea completa, que no tenga cabos sueltos y, sobre todo, no nos creemos que un suceso o un error humano aislado y accidental sea capaz de provocar una crisis global. «Lo vimos con el covid: 'Es imposible que un chino que se comiera un murciélago haya causado todo esto'. No nos cuadra», resalta.

Y volvemos al sesgo de confirmación: si además la explicación que se nos pone a tiro encaja con nuestras creencias previas y nuestra ideología, ¿para qué seguir buscando?

El problema es que no es tan sencillo encontrar la causa de sucesos complejos como la pandemia o el apagón: es necesario investigar, preguntar a los expertos, reunir información de diferentes fuentes… «Es el caldo de cultivo perfecto para no creerse la explicación oficial. Nos agarramos a las que nos dan confort: 'nos atacan los rusos' o 'las renovables son una porquería'. Depende de lo que piense cada uno».

De hecho, en todas esas horas sin luz mucha gente aludía a la sucesión de eventos infrecuentes que nos han tocado vivir en los últimos años: la pandemia, la erupción del volcán de La Palma, la dana, dos guerras y ahora un apagón. ¿Qué viene ahora, la invasión extraterrestre?, se preguntaba alguno con humor. Es otro truco de nuestro cerebro: la ilusión de agrupamiento, es decir, conectar acontecimientos que no tienen nada que ver unos con otros. «Estamos expuestos a mucha información todos los días y buscamos patrones porque el azar no nos gusta, no nos reconforta», concluye Blanco.

Buscar fuentes fiables, tan importante como las velas y el agua Para afrontar situaciones negativas extremas, el psicólogo Sergio Moreno recomienda, aparte de adoptar las precauciones básicas para sobrellevarlas de la mejor manera posible –agua, radio, velas, baterías externas–, recurrir a fuentes de información fiables, tanto personales como públicas, y no difundir bulos; tratar de cuidar las emociones; pensar antes de actuar y reconocer que tenemos un estado emocional alterado y, por tanto, si actuamos de forma irracional podemos causar más daños; y no confundir posibilidad con probabilidad: que algo sea posible no significa que sea probable. No debemos sobredimensionar la probabilidad del fenómeno.