El alcalde de jun ya es sólo josé antonio

El alcalde de Jun es desde ayer a las 19.30 'José Antonio Jun' –también conocido como José Antonio Rodríguez–. Este lunes a las 11.33 presentó su renuncia en el registro del Ayuntamiento y, por la tarde, se formalizó en un pleno extraordinario. Atrás quedan 5.024 días como concejal y primer teniente de alcalde –entre 1991 y 2005– y los últimos 13 años como regidor. Hasta ahora, sólo había entregado el bastón de mando en modo de réplica, como la que regaló a finales de julio a Jack Dorsey en una convención de Twitter en San Francisco. Ayer, cedió el verdadero a su número dos en la lista, Aurora Suárez Muñoz.

Hoy mismo, José Antonio Rodríguez –@JoseantonioJun en redes sociales– se incorporará al gabinete de la Presidencia del Gobierno en Moncloa, donde trabajará junto a Francisco Salazar –uno de los colaboradores más estrechos del presidente Pedro Sánchez– en la unidad de Análisis. Ambos también forman tándem en Ferraz dentro de la estructura de José Luis Ábalos, esa parcela que en los partidos definen como la fontanería.

José Antonio Rodríguez se mueve en el entorno de Pedro Sánchez desde las primarias de 2014, en las que el actual secretario general socialista se enfrentó al granadino José Antonio Pérez Tapias y a Eduardo Madina. El contacto se intensificó en vísperas del polémico comité federal del 1 de octubre de 2016, donde un grupo crítico mayoritario forzó la dimisión de Sánchez. Desde aquel momento, José Antonio Rodríguez y Francisco Salazar –exalcalde de Montellano (Sevilla) y hombre de confianza de Francisco Toscano, regidor de Dos Hermanas– comenzaron a labrar la 'reconquista' en Andalucía. También se ha significado en algunos momentos por su distancia con Susana Díaz, a quien intentó disputar las primarias en Andalucía en 2013.

El pueblo de Twitter

José Antonio Rodríguez ya colaboraba en tareas de análisis y estrategia externamente con el equipo de Moncloa desde la llegada de Pedro Sánchez, aunque ahora lo hará de manera estable. Es uno de los políticos españoles con más seguidores en Twitter –cerca de 440.000– y durante su etapa como alcalde ha marcado varios hitos, como el de retransmitir el primer pleno municipal del mundo por Internet. Su protagonismo en las redes sociales ha provocado que su municipio sea conocido en algunos círculos como el pueblo de Twitter, a quien ha dedicado un gran obelisco.

Ganó las últimas elecciones locales con mayoría absoluta (45,96%) y su lista obtuvo seis de los once concejales del pleno. En el escrito registrado ayer explica los motivos de su renuncia y hace un breve repaso a sus logros como alcalde, entre los que destaca «la lucha para que el agua de Granada entrara a Jun y que los garbanzos no se endurecieran, el pabellón de Deportes, las nuevas escuelas, la Plaza Mayor o las primeras elecciones electrónicas de España». Tampoco pasa por alto los momentos difíciles: «Y quizás de lo que más orgulloso me he sentido es de notar el calor de los vecinos y vecinas, no sólo en los momentos de felicidad, sino también en los grandes momentos de crisis, como en el famoso episodio de narco-okupación, donde todo el pueblo salió a la calle como una gran piña arropando a su alcalde», recuerda lo sucedido en el otoño de 2005.

«Hoy, el nombre de Jun es conocido en el mundo entero gracias a una imagen impecable que hemos pretendido cultivar desde el minuto uno y desde 'The New York Times' y hasta el 'Sydney Morning Herald', más de 200 telediarios y televisiones de todo el mundo han hablado y seguirán hablando de un pueblo que ha practicado la democracia horizontal como forma de visibilidad mutua entre todos», se despide.