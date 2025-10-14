La Agencia de IA sigue sin despegar tres años después de la designación de La Coruña

Pablo Rodríguez Granada Martes, 14 de octubre 2025, 23:20 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) estaba llamada a guiar el camino de implantación de esta tecnología en España. Así fue planteada por los expertos que la reclamaron al Gobierno más de un lustro atrás, un ente que debía promover un desarrollo más ético, confiable y sostenible. Se esperaba que su creación sirviera de elemento tractor para el despegue del sector y por este motivo varias ciudades, entre ellas Granada, compitieron en 2022 por ser su sede. El resto de la historia es conocida en la provincia. La Coruña resultó vencedora en un proceso que muchos tildan aún de poco transparente y al que la capital nazarí acudía a priori con una candidatura más alineada con los objetivos de la convocatoria que el resto de rivales.

Tres años después, la herida sigue sin cerrarse, a lo que tampoco ayuda los problemas de implantación que está viviendo un ente cuyos resultados está lejos de los que se esperaban inicialmente. La Aesia sigue sin operar desde el edificio con el que La Coruña ganó el proceso y, lo que es peor, el número de empleados permanece por debajo de los objetivos marcados desde el principio. Estas son solo algunas de las claves de una agencia que tiene por delante retos importantes a resolver en el futuro inmediato y que IDEAL analiza en profundidad.

Primer motivo Falta de empleados

La cuestión de la plantilla es una de las más llamativas de la Aesia. Así lo dejaba entrever el propio director del ente, Ignasi Belda, en una entrevista reciente, donde aseguraba que uno de los principales focos estaba puesto precisamente en las contrataciones. En julio pasado, en una entrevista concedida al portal Administración Pública Digital, el responsable reconocía que «tenemos que ser 60 personas y de momento somos 20» y aseguraba que el refuerzo era el «desafío principal» del ente en 2025.

Las cifras, como dejaba entrever Belda, siguen lejos de las inicialmente previstas. La memoria de la Aesia, que incluía el plan inicial de actuación, determinaba que en el primer año de existencia se incorporarían 23 personas. Para 2024, sin embargo, debía acrecentarse la plantilla hasta los 41 profesionales. Era la cantidad necesaria, según el documento, «para asegurar la correcta ejecución de sus competencias». En junio del año pasado, durante la presentación del nuevo director, el entonces ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivà dio una cifra distinta y marcó el objetivo de contrataciones en unos 90 empleados.

Como contó IDEAL hace un año, los planes ya se incumplieron el ejercicio pasado y 2025 no ha ido mejor hasta el momento. De acuerdo al primer balance anual tras la designación de Belda, que se publicó el 1 de agosto pasado, los trabajadores no alcanzan la treintena, lo que supone un tercio de lo planteado meses atrás por Belda y poco más de un cuarto de lo expuesto por Escrivà.

Segundo motivo Sede pendiente

Otro de los debes de la Aesia es la cuestión de la sede. En la actualidad, la veintena de trabajadores del ente desempeñan sus funciones desde la Casa Veeduría, un centro cívico que el Ayuntamiento de La Coruña ha puesto a disposición del ente. El motivo es que la reforma de La Terraza, el flamante edificio con el que la ciudad resultó vencedora en el proceso, sigue sin estar concluida.

El asunto es relevante dado el peso que el inmueble tenía en la memoria de la candidatura coruñesa. En la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, se reivindicaba su carácter histórico y su ubicación estratégica en el conjunto de la ciudad. Los trabajadores desplegados allí iban a tener una excelente comunicación con hoteles y otros elementos de interés. Nada de eso ha podido ser disfrutado aún por la plantilla.

Las obras de La Terraza siguen sin estar concluidas y el plazo más reciente dado por el Ayuntamiento, según lo publicado por La Voz de Galicia, era de 2027. De cumplirse, habrá pasado un lustro entre la designación de La Coruña y el estreno de la sede.

Sí se ha resuelto, al menos, el aterrizaje de los trabajadores en la ciudad. En 2024, como contó este periódico, la plantilla inició sus funciones de forma remota, lo que provocó un fuerte encontronazo entre el gobierno y la oposición en La Coruña. La llegada de los trabajadores, sin embargo, se produjo finalmente en febrero pasado, cuando empezaron a trabajar presencialmente en la Casa Veeduría, donde permanecen.

Tercer motivo Complementos económicos

La candidatura de La Coruña también tenía otro de sus pilares en los complementos económicos destinados a los funcionarios de la agencia. La documentación recogía el compromiso municipal de hacerse cargo de la asistencia sanitaria o la educación de los hijos de los trabajadores mediante ayudas, además de facilitar bonos para la compra o el alquiler de viviendas.

En la actualidad existen dudas sobre su aplicación. En agosto pasado, el grupo municipal popular se interesó por la situación de esos compromisos ante la falta de información existente. Efectivamente, un repaso al portal coruñés permite confirmar que no hay datos sobre este elemento- Sí aparece, sin embargo, un aplicativo de 10.000 euros en el último presupuesto de la ciudad a nombre de la Aesia sin que se desgrane en qué consiste.

La posición oficial del Ayuntamiento la ofreció la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, en agosto pasado, cuando aseguró que sí se estaba ofreciendo ayuda a los trabajadores para su implantación en La Coruña.

Cuarta promesa La polémica de las TIC

La candidatura de La Coruña vinculaba la Aesia con el polo tecnológico denominado Ciudad de las TIC. Hablaba de un proyecto tecnológico para constituir un polo industrial basado en tecnologías disruptivas en el que estaba implicada la universidad.

En los últimos meses. la oposición ha criticado la falta de avance del proyecto. Denunció que los estatutos habían tenido que aprobarse en dos ocasiones, la última a finales de 2024, para poder constituir una sociedad gestora que a comienzos de este año aún no se había formalizado. El consejo de administración solo se formó en abril de 2025, dos años y medio después de la designación.

Quinta promesa Último balance

El primer balance anual de la agencia permite vislumbrar la labor que se ha desarrollado desde que Belda está al frente. La agencia destacaba la puesta en funcionamiento de un buzón ciudadano a través del cual personas y empresas pueden trasladar dudas y consultas y avanzaba los primeros pasos para la conformación de un plan específico para fomentar la alfabetización en IA.

La nota del ente se hacía eco también del inicio de las labores de supervisión de posibles sistemas de IA prohibidos puestos en servicio o utilizados en el mercado español y adelantaba la próxima designación de la Aesia como «autoridad de vigilancia de mercado de referencia y punto de contacto único con la Unión Europea».

El ente además registraba la participación en más de un centenar de actos desde el inicio de la actividad. La cifra de impactos, sin embargo, quedaba lejos de lo que se preveía cuando la convocatoria se lanzó. Según el balance, estos eventos generaron 12.000 impactos en la ciudadanía, menos de 120 por acto.

