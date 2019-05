Cuatro años para unir Motril con el mar (y para salvar la arena)

Motril tiene playa pero... a varios kilómetros de distancia de la ciudad. Después de muchos años de darle la espalda al mar, se ha empezado a querer vivir del turismo y a intentar facilitar el vínculo de la urbe con la arena. Han sido los nuevos partidos los que han retomado este debate histórico, la creación de un nexo directo que, hasta ahora, era impensable por la protección de la Vega que era intocable. El paseo hacía el puerto, antiguo y molesto por los constantes cruces o lareformada Rambla de las Brujas son las dos únicas vías de comunicación directas con la playa. Ahora los partidos quieren aprovechar la existencia de ese recurso turístico para que la ciudad pueda vivir de él y no se quede al margen de esos visitantes y de ese tirón.

Otra de las prioridades es la mejora de las playas ya que Motril asiste a una época de deterioro en la que se han renovado por completo todos los chiringuitos y esa inversión privada no ha llevado aparejada una pública.

El espigón de Playa Granada es un clamor de todos los partidos, del tejido social, de los vecinos y los foráneos porque el punto más álgido del desarrollo turístico (Playa Granada) se queda sin arena cada vez que hay un temporal.

La demanda de este espigón es histórica y por fin, el Gobierno ha dado el primer paso y ha sacado a concurso la redacción del proyecto de sistemas de protección para las playas motrileñas.

También demandan una mejora de la playa de Poniente que, está tan esquilmada por los continuos trasvases de arena que cada vez que llueve, se inunda y los chiringuitos se convierten en pequeñas islas en mitad del mar. El gobierno local y los vecinos ya se han plantado y no consentirán ni un solo movimiento más de arena de Poniente a Playa Granada.

El sector turístico demanda también servicios e infraestructuras para unas playas que llevan muchos años sin el antiguo impulso autonómico que se tenía para renovar el mobiliario. La playa de Motril, con sus pasarelas de madera, en su mayoría rotas, se ha quedado antigua y requiere de una inversión. También deben salir de la playa los coches, que aparcan en la arena por falta de espacio fuera, y que excluyen, por ejemplo, a la Playa de Poniente de poder aspirar al máximo distintivo de calidad: la bandera azul.

El Partido Popular, de Luisa García Chamorro quiere contar con todos. Por eso propone un 'gran pacto por la defensa de las playas' que aglutine a todos los sectores empresariales y con las instituciones para defender la costa motrileña.

El PSOE, con Flor Almón a la cabeza, recuerda que durante esta etapa en el gobierno han elaborado un proyecto muy ambicioso para transformar definitivamente del frente litoral. Dentro del marco legal, pretenden que se creen grandes bolsas de aparcamiento subterráneas que permitan recuperar el espacio de la playa para poder poner grandes zonas ajardinadas y equipamientos deportivos, parques infantiles, y una senda litoral.

Más Motril refuerza la idea que la ciudad se una al mar. El partido de Antonio Escámez considera que es un absurdo seguir creciendo hasta el monte y no hacia una fuente de riqueza tan grande como son las playas y el puerto. «En cuanto a nuestras playas te diría lo mismo que hemos repetido hasta la saciedad. No podemos seguir moviendo arena y teniendo un turismo estacionario. Los espigones van como el SOS Hospital, dependiendo de quién esté en el gobierno todo está bien o mal. El discurso político es tan infantil en este sentido que entiendo perfectamente que los ciudadanos no se identifiquen con ningún partido a estas alturas», dice Escámez.

Playas todo el año

IU-Equo quiere que se hagan mejoras integrales de las playas porque el mantenimiento está ahora demasiado ligado a la estacionalidad turística, según la formación de Inma Omiste, que resalta que esto conlleva que durante gran parte del año las playas estén en situación de semiabandono y presenten una imagen desoladora.

Ciudadanos recupera un revolucionario proyecto del que poco se ha hablado que se denomina 'parque caña'. El partido de Jose Lemos apuesta por un gran paseo-bulevar (de un millón de metros cuadrados), entre Motril y sus playas y barrios junto al mar, que será el principal vertebrador de esta unión.

El Vox de Miguel Ángel López entiende que Motril debe estar unida al mar porque la Vega ha perdido su esencia con la proliferación de cortijos y naves industriales, y porque si se quiere aspirar a ser una gran ciudad, «tenemos que unirnos a nuestro puerto, como en su momento lo hicieron Málaga o Barcelona, que también vivían de espaldas al mar». Para Vox Motril ha de crecer hacia el mar y ha de hacerlo de manera ordenada, con una planificación hacia el sur totalmente estructurada, con ensanches urbanísticos como se hicieron en Madrid y Barcelona. Así los partidos que aspiran al Ayuntamiento de Motril creen en las posibilidades de mejora de sus playas y cómo la ciudad puede unirse a este recurso turístico y vivir de él con más intensidad y cercanía.

Todas las formaciones pelearán porque los espigones lleguen a las playas y se puedan proteger de los temporales. Con arena, con servicios las playas se convertirán en un recurso imprescindible del que tirar para ganar visitantes y mejorar la economía y el empleo.

Una apuesta decidida por la defensa de las playas motrileñas

El Partido Popular de Luisa García Chamorro entiende imprescindible que Motril recupere su litoral y lo defienda para conservarlo y para que se convierta en un recurso atemporal. «Las playas de Motril y nuestro litoral marítimo son los verdaderos sufridores de nuestra Costa Tropical, hace falta una apuesta decidida y firme con las playas motrileñas, tenemos que poner en marcha un 'gran pacto por la defensa de nuestras playas', que aglutine a todos los sectores sociales, empresariales, administrativos e institucionales así como turísticos de la comarca», expone la candidata Luisa García Chamorro que indica que todo esto es necesario para apostar decididamente por una estrategia común que defienda y defina todo el litoral de Motril. «Nosotros vamos a apostar por ello y vamos a promoverlo y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para que tengamos unas playas dignas y de calidad», dicen desde el PP.

Los populares recuerdan que es cierto que se diseñó un plan estratégico por parte del Gobierno con 14 actuaciones de espigones y diques de contención y 21 millones de inversión para llevarlos a cabo, «y es cierto que ya se está redactando el primer proyecto para comenzar a trabajar en nuestros espigones de Motril», reconocen. «Pero también es cierto que no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir junto a las administraciones competentes luchando y peleando para que los espigones sean una realidad cuanto antes, vamos a seguir y a ponernos a disposición de la Administración Central competente en la materia para que no se dé un paso atrás en este sentido», expone la candidata popular. Desde el PP señalan que, además, hay que dotar a las playas motrileñas de servicios y que va ser uno de sus principales objetivos, «y para ello cuando seamos gobierno a partir del 26 de mayo también vamos a pedir a la Junta de Andalucía que se reactiven las ayudas y subvenciones para equipar nuestras playas. Tenemos que ser ambiciosos cuando hablamos de nuestras playas y de turismo», anota García Chamorro.

Un ambicioso proyecto con plazas de aparcamiento

Desde el PSOE de Motril recuerdan que, como gobierno durante estos cuatro años, han estado trabajando tanto en Playa Granada como en la playa de Poniente «para que estén en perfecto estado para el verano». «Somos conscientes de los problemas que tienen, derivados en gran parte por la falta de espigones, y venimos reclamando tanto por escrito como en numerosas reuniones, que se dé una solución definitiva», expone la candidata socialista Flor Almón.

Los socialistas han pedido la creación de una comisión permanente de todas las administraciones implicadas (Estado, Junta y Ayuntamiento) junto a empresarios y vecinos, para establecer un calendario con compromisos reales. «Desde el Ayuntamiento, hemos elaborado además un proyecto muy ambicioso para transformar definitivamente todo nuestro frente litoral. Dentro del marco legal, pretendemos que se creen grandes bolsas de aparcamiento subterráneas que nos permitan recuperar el espacio de la playa para poder poner grandes zonas ajardinadas y equipamientos deportivos, parques infantiles, y una senda litoral», apuntan desde el PSOE. El proyecto es viable técnicamente, tal y como defienden los socialistas, y todas las actuaciones están dentro de lo que establece la ley, pero necesitan el soporte financiero para llevarlo a cabo. «En otras zonas de España se han llevado a cabo inversiones millonarias. Siempre se nos ha achacado que no sabíamos lo que queríamos, pues bien, ya lo hemos plasmado en un documento», dicen los socialistas motrileños. El proyecto incluye conectar Playa de Poniente con Playa Granada mediante un paseo, que debería poder extenderse hasta Salobreña, «ya que es absurdo que nuestros municipios estén totalmente desconectados en la franja litoral», expone el PSOE de Motril que confía en poder ejecutar estos planes. Para unir la ciudad al mar, el PSOE considera que es importante y que mejorarán cuando gobiernen las vías que existen, e incluso crearán nuevos accesos y mejorar la red de transporte público.

El gran bulevar 'parque caña' como eje vertebrador

Para Ciudadanos Motril ha sufrido desde hace décadas un erróneo y desordenado desarrollo urbanístico. «Por eso no puede seguir viviendo de espaldas al mar, a sus barrios costeros, a sus playas y a su puerto», dice el candidato Jose Lemos. «Desde Cs trabajaremos incansablemente para revertir esta situación», asegura. Por eso plantean medidas como la modificación del PGOU y proyectos como el Parque Caña, un gran paseo bulevar de un millón de metros cuadrados, que será el principal eje vertebrados de esta unión. Lemos también ve necesaria la unión de Playa Granada con la costa de Salobreña, para consolidar Motril y el municipio salobreñero como un importante destino.

Más Motril La Ronda Sur como el comienzo de esa mirada al mar

El partido Más Motril de Antonio Escámez tiene claro que la ciudad debe unirse al mar. «Creo que estamos ante el principio de esa unión con la Ronda Sur, que al menos ya está mirando al mar y no dándole la espalda», dice el candidato. En cuanto a las playas indican que no se puede seguir moviendo arena y teniendo un turismo estacionario. «Los espigones dependen de quién esté en el gobierno. El discurso político es tan infantil que entiendo perfectamente que los ciudadanos no se identifiquen con ningún partido a estas alturas», critica Escámez que apunta que la postura de Más Motril les hace fuertes porque no dependen de nadie para mejorar las playas.

Izquierda Unida-Equo Revitalizar las playas y mantenerlas durante todo el año

La coalición considera que el mantenimiento de las playas está demasiado ligado a la temporada turística y que el resto del año, las playas están abandonadas. «Es necesario revitalizar esas zonas y asegurar unas labores de mantenimiento básicas durante todo el año para mantener el atractivo de nuestras playas», expone Inma Omiste.

También plantean recuperar la playa de las Azucenas, rescatarla de su olvido y abandono. A ello puede contribuir la construcción de un paseo blando entre esa playa y Torrenueva, que la ponga en valor y añada, además, atractivo turístico, plantea la coalición de izquierdas.

Una unión con paseos y para bicis

Vox cree que éste es el centro del debate de estas elecciones y que han conseguido de lo que la mayoría de los motrileños quiere: que Motril se una con su playa porque «es de sentido común», dice Miguel Ángel López. Desde Vox entienden que la Vega de Motril ha perdido su esencia con la proliferación de cortijos y naves industriales, que hay que unir la ciudad con el puerto. «Motril ha de crecer hacia el mar y ha de hacerlo de manera ordenada, con una planificación de ensanche sur totalmente estructurada, con ensanches como se hicieron en Madrid y Barcelona. Pero también creemos este ensanche no ha de ser a base de la proliferación de ladrillo sin más, sino con grandes espacios verdes y ocio, paseos amplios, carriles bici…».