La vuelta al cole alcanza su récord: más de 400 euros por alumno
Las familias españolas apuestan por las compras de segunda mano para amortiguar el golpe por los elevados precios
Domingo, 31 de agosto 2025, 00:04
Unos 400 euros por niño. Esta es la cantidad que tendrán que desembolsar los padres en España por cada uno de sus hijos en cuanto comience el mes de septiembre y la vuelta a las clases esté muy cerca. Sobre todo un gasto en libros, pero también en papelería, mochilas, ropa, calzado y un largo etcétera que a muchos hace que la cuesta de septiembre les cueste más subirla que la temida de enero. Este gasto es un 2% superior al de hace un año, según datos del comparador financiero Banqmi, y muchos intentan paliarlo con compras de segunda mano, que están más de moda que nunca.
Lo más buscado de segunda mano
Libros de texto
44%
Electrónica
15%
Ropa y uniformes
11%
Mochilas
10%
60€
Ahorro:
/alumno
Fuente: Wallapop
Las búsquedas de material escolar como libros o uniformes se ha doblado en verano, según los datos proporcionados por la plataforma Wallapop, que asegura que el 54% de las familias ya recurren a material de segunda mano. El estudio revela que los productos más buscados en la 'app' son los libros de texto (44%), material electrónico como tablets o calculadoras, uniformes y mochilas. Se calcula que cada familia podría ahorrar unos 60 euros por alumno.
Motivos para comprar de segunda mano
Económicos
71%
Segunda vida
64%
Sostenibilidad
43%
Fuente: Milanuncios
El 20% de los encuestados por Cetelem aseguran que van a aumentar su presupuesto destinado a la vuelta al cole por los elevados precios. Pero el gasto es distinto por comunidades. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra lideran el ranking de precios más altos, mientras que en Extremadura y Castilla-La Mancha tienen los precios de la vuelta al cole más contenidos.
Tipos de gastos
80%
Material escolar
70%
Libros
68%
Ropa
50%
Mochilas
41%
Matrícula/tasas
26%
Material para comida
Dispositivos informáticos
14%
Fuente: Cetelem
Además, hay diferencias en el gasto dependiendo de la etapa educativa: el mayor incremento se sufrirá en los padres con niños en Infantil, donde los precios del material sube de media un 4,6%, mientras que en Primaria será un 2,6% y en Secundaria, un 1,5%.
Algunos consejos para ahorrar es evitar que todos los materiales tengan que ser nuevos, adelantar las compras y tirar de productos de segunda mano
Respecto a los uniformes, el estudio indica que su precio medio en España es de 220 euros, aunque en Cataluña, Navarra y Madrid lo superan. Extremadura, Galicia y Asturias, por su lado, tienen los uniformes escolares más baratos.
«Nuevo curso no tiene porqué significar todo nuevo. Si la mochila o el estuche están en buen estado, no deberíamos comprar otro», recomiendan desde la organización de consumidores OCU. También aconsejan adelantar las compras y hacerlas sin los niños para evitar «caprichos». Es más, otro de los consejos que da la asociación es el «consumo colaborativo» o de segunda mano para intercambiar ropa, libros o material escolar.
Lo más demandado en Milanuncios son los libros de segunda mano. Las búsquedas de textos escolares se dispararon un 207% en junio y julio. Los más solicitados fueron los de la ESO, seguidos de los de Bachillerato y después los manuales de Primaria. Sobre todo las búsquedas fueron de familias residentes en Canarias, Andalucía, Madrid y Galicia, por este orden. Casi la mitad de las personas consultadas por Milanuncios en un estudio admitieron que este año gastarán más que el curso previo en la vuelta al colegio, y siete de cada 10 harán «algún ajuste en su economía» para enfrentar estos gastos.
