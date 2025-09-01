La saga de fotógrafos de Granada que nació de una caja de chocolate y ha retratado a reyes

Andrea G. Parra Granada Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:15 Comenta Compartir

Unos chocolates tienen la 'culpa' de que esta familia lleve años fotografiando a miles de personas en la Costa granadina. En realidad, los chocolates no fueron el único impulso, pero sí fueron importantes como origen de una gran pasión. Eso fue hace décadas y desde hace años Maldonado fotografía es de esas empresas que conocen los vecinos y visitantes. Lo que no saben todos es que José Antonio Maldonado empezó en una habitación de no grandes dimensiones en la casa de sus padres, que tenían una pequeña tienda de alimentación.

Sus primeros pasos fueron en Motril, pero después ha sido y es conocida la familia en diversos puntos de Andalucía y España. Entre padre e hijo han sumado más de 40 cámaras fotográficas y de grabación de vídeo.

Recuerda José Antonio que un día, un proveedor que abastecía la tienda de sus padres con productos de alimentación, le comentó que comprando tres cajas de chocolates Valor le regalaban una cámara fotográfica. Oyó esa conversación y se le encendió la bombilla. Gracias a esa compra de sus padres, José Antonio empezó su pasión fotográfica que le llevó a convertirse en un reconocido profesional y toda una institución que ha retratado la historia reciente de la Costa.

Ampliar Imagen José Antonio Maldonado fotográfos antigua, José Antonio 1970

La primera tienda se llamó Foto Color Maldonado sobre el año 1968 regentada por José Antonio Maldonado y Adela Muelas, esposa y madre de José Carlos Maldonado Muelas, que es la segunda generación al frente del negocio. José Antonio Maldonado no tuvo familiares cercanos que se dedicasen a esa profesión. Eligió la fotografía por la capacidad de parar el tiempo y la complejidad técnica en aquellos años de inmortalizar momentos importantes en la vida de las personas. Se formó en el campo fotográfico con un curso de especialización, con sus primeros trabajos en un pequeño laboratorio manual. Poco a poco empezó realizando fotografías a los vecinos de la calle donde vivían sus padres, después en el barrio de la calle Ancha y más tarde con la ciudad de Motril, donde poco a poco empezaría ser conocido por los pueblos de alrededor y la comarca, la provincia y muchos lugares de Andalucía y España.

Ha conocido todos los procesos en aquellos años 1967, 1968, 1970 donde empezó con una cámara analógica llamada Nerasport, que usaba película de negativo 4,5x6. Más tarde, cuando montó su estudio en la calle Ancha de Motril, empezó a usar una cámara con placas 13x18, todo revelado manualmente con cubetas de químicos propios, revelador, baño de paro y fijador, ampliando poco a poco con placas más tarde para producir fotografías de gran tamaño.

José Antonio hizo sus trabajos también para prensa y presidió la Asociación de Periodistas de la Costa Tropical. IDEAL formó parte de su vida diaria retratando la actualidad de la Costa, también fue corresponsal en el diario Patria y el semanario El Faro. En los años setenta y ochenta puede presumir de haber sido el pionero en la creación de sesiones fotográficas fuera del estudio. «Fue el inicio de nuevos trabajos con nuevo aire fresco, fotografiando a más de tres generaciones de familias», recuerda orgulloso su hijo. Además como testigo de toda la actualidad motrileña ha fotografiado a nueve alcaldes de la ciudad, a presidentes del Gobierno, ministros y a los reyes de Bélgica y reyes de España. De su padre comenzó a aprender el oficio José Carlos Maldonado. Son una saga de fotógrafos que ha trabajado codo con codo.

Enriquecedor

«Es muy bonito y enriquecedor», asegura José Carlos, orgulloso de sus orígenes. «El trabajo diario en familia te dota de muchos valores que de otra manera sería más difícil adquirir, aunque todo sea dicho, siempre tuvimos puntos de vista diferentes y estilos propios, por lo que el flujo de trabajo fue más rico y diverso en todos los aspectos», esgrime. Para el padre, es un orgullo que su hijo haya seguido con el negocio familiar. «Hay un punto de inflexión cuando fuimos mi hijo y yo a Alemania, a una feria audiovisual llamada Photokina. Esa feria impulsó y despertó su pasión por la imagen, realizando su carrera más tarde en Madrid, trabajando en Antena 3 y Canal Sur, además de proyectos cinematográficos. Estamos muy orgullosos de que nuestro hijo haya cogido nuestro testigo cuando se cumplen 30 años de aquella decisión en Alemania», apostilla Maldonado padre.

Vocación plena

Valora, además, que una de las cosas más importantes de una empresa familiar es «descubrir que lo que estás haciendo es realmente lo que te apasiona. «Lo llevas dentro y por tanto, es tu vocación plena, por muchos años que pasen, la fotografía nunca te deja de latir, despertándote cada día con más ganas de seguir en este proyecto que nunca deja de crecer debido a la implantación de las nuevas tecnologías, es una auténtica bendición», apunta José Carlos.

Ahora, su hijo José Carlos Maldonado, está al frente del negocio familiar. Actualmente, José Carlos Maldonado y María José Rodríguez (su esposa) abanderan la segunda generación de esta saga familiar fotográfica con un nuevo establecimiento en el centro de Motril. El relevo fue «muy natural», según José Carlos Maldonado. «Tuve la suerte de compartir con mis padres más de 20 años de profesión en su estudio de la calle Ancha, por lo que la transición fue suave. Realicé la apertura de la segunda tienda en el centro de Motril en 2019, un año antes de cerrar la tienda de mis padres en la calle Ancha, de esa manera, los clientes no tuvieron ningún problema en conocer la nueva ubicación», rememora. Con José Carlos Maldonado la empresa ha dado un paso más en nuevas tecnologías, ya que siempre ha sido un profesional a la vanguardia en las últimas tendencias, avances y novedades de su sector. «Realizamos inversiones prácticamente semanales, ya que la fotografía va de la mano de la informática, y actualmente también de la inteligencia artificial, es algo a lo que estamos muy acostumbrados y nos encanta, ya que cada día surgen nuevas técnicas y oportunidades que proporcionan mayor valor a nuestro trabajo final para nuestros clientes», esgrime José Carlos Maldonado.

Ampliar Imagen 2010 José Antonio Maldonado junto a u mujer Adela Muelas y sus hijos David y José Carlos,.

Añade, además, que en los últimos años la empresa ha invertido mucho en nuevas cámaras que implementan tecnología de inteligencia artificial, junto con nuevas lentes más rápidas y con mayor definición, sistemas de captura de imagen rápida, segura y de doble sistema de guardado, dispositivos para la creación de contenido audiovisual en 4K. También desde el año 2014 es un referente en la operación de drones, un camino que abrió Maldonado en la Costa de Granada y la inversión económica continua no se ha quedado atrás con la renovación de su estudio fotográfico propio dotado de todo el equipamiento para sesiones de todo tipo y fotografía de producto.

Define su estilo de fotografía como «natural y sin artificios ni poses», buscando la teoría de la luz y la mejor técnica fotográfica, empatizando con el cliente y buscando el mejor resultado para el proyecto que solicita.

A los motrileños y vecinos de la comarca, se suman familias de otros países que pasan periodos de vacaciones y larga estancia en Motril «y visitan nuestras instalaciones para la actualización de documentos de identificación o sesiones de estudio en familia para recordar el momento en el que pasaron por nuestra ciudad».

Hasta el año 2019 Maldonado tuvo una única tienda ubicada en la calle Ancha de Motril, un barrio que significa mucho para esta familia. «Tienes un amigo en la calle Ancha», saludaba siempre José Antonio. Tras la jubilación de José Antonio y Adela, abrieron unas nuevas instalaciones en la calle Andrés Segovia número 4, muy cerca de la plaza de la Aurora. Ahora han realizado una reforma integral del estudio, «con una propuesta moderna y totalmente nueva». El presente y el futuro de Maldonado fotografía está preparado para capturar cualquier momento decisivo por tierra, mar y aire.

