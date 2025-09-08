La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos Susana López García y Carlos Martínez-Única López empezaron en 1991 con cuatro trabajadores y ahora son más de 350 que se distribuyen entre sus tres academias en Granada, más de 80 centros escolares y el personal de exámenes de Cambridge

Treinta y cuatro años enseñando idiomas a niños, empresarios y granadinos de todas las edades y una compañía familiar que ha crecido para convertirse en líder en su sector. Academia CL, fundada en 1991 por Susana López García y Carlos Martínez-Única López, incorporó a sus hijos hace unos años para trabajar con ellos. Cada curso escolar pasan por CL unos 15.000 alumnos (suma de academia, colegios, inmersiones lingüísticas y campus de verano), así que desde 1991 calculan que han formado a unos 120.000.

Comenzaron su andadura en calle Alhóndiga, junto al antiguo cine Aliatar, pero en 1993 pasaron a su actual ubicación de calle Puentezuelas 32. En los inicios se dedicaban principalmente a la traducción técnica, trabajando con empresas españolas, irlandesas y en un proyecto de la Comisión de las Comunidades Europeas llamado Eurodicautom. Sin embargo, a los pocos meses dieron un giro y decidieron orientar la empresa hacia la formación en idiomas.

«Mi formación como traductor marcó la inercia natural, y además la enseñanza siempre me atrajo», recuerda Martínez-Única para argumentar aquellos pasos. Su familia tenía negocio, pero en otro sector. Desde los años 60 ha gestionado un negocio dedicado a la venta de mobiliario (Muebles Martínez Única), que sigue en activo hoy en día. «Sin embargo, no era lo mío, y con 23 años junto a mi mujer (entonces éramos novios) decidimos emprender en un sector totalmente distinto», comenta. Y acertaron.

El gen empresarial es herencia familiar. En todos estos años ha acumulado cientos de vivencias y anécdotas. Recuerda una con cariño. «Siempre recuerdo una anécdota simpática de cuando comenzamos muy jóvenes nuestros campamentos de verano en Sierra Nevada, y recibiendo a las familias el día que recogían a sus hijos en el hotel, algunas me daban propina pensando que era el aparcacoches», expone con simpatía.

Repasa como los primeros años fueron «ilusionantes, emocionantes pero también muy duros». Puntualiza que «no podemos olvidar que por esos años 90 había una importante crisis económica; de hecho nuestra primera compra de la oficina en la calle Puentezuelas se hizo con una hipoteca con un interés del 16,5%. Pero éramos jóvenes, con mucha fuerza e ilusión y la verdad es que en ningún momento dudamos de que nuestro proyecto saldría adelante».

Nuevos retos

En este inicio de año escolar y de nuevos retos para muchos granadinos, Academia CL cuenta con una atractiva gama de ofertas. Es la academia líder. «Desde nuestros inicios, el crecimiento fue sostenido, pero a partir de 2001, vivimos un impulso muy importante. Actualmente tenemos funcionando varias líneas de negocio: cursos de idiomas (inglés, francés, alemán...), clases one-to-one, clases a empresas, gestión de actividades extraescolares y servicios complementarios como aulas matinales y aulas de tarde en colegios e institutos, inmersiones lingüísticas en España y en el extranjero, summer camp en Sierra Nevada, escuelas de verano, oposiciones...», describe Martínez-Única. Un punto de inflexión fundamental en su evolución es 2016, cuando Cambridge les nombra centro examinador oficial de sus prestigiosos exámenes. Actualmente son centro examinador platinum (máxima categoría que esta institución otorga a nivel mundial), y realizan exámenes en más de 40 localidades de las provincias de Granada, Jaén, Almería y Sevilla. Este departamento de la empresa funciona bajo el nombre de ExamsGranada. Ha tenido muy buena evolución la oferta, número de alumnos y también la cifra de empleados. Hace tres décadas comenzaron Susana López García y Carlos Martínez-Única y dos empleados más. Actualmente, durante el curso escolar, son más de 350 que se distribuyen entre sus tres academias en Granada, los más de 80 centros escolares en los que imparten sus servicios y el personal de exámenes de Cambridge en sus oficinas de calle Recogidas 18 (ExamsGranada).

El relevo generacional está asegurado. «Aunque nuestros tres hijos desde hace ya bastantes años han ayudado al negocio familiar, ya sea como monitores en campamentos o apoyando en la oficina en los intensos meses de septiembre, realmente la segunda generación se incorporó en 2022, con nuestro hijo Alejandro, quien actualmente trabaja codo a codo conmigo. Durante este tiempo ha pasado por todos los departamentos, ya que nuestra intención era que conociera en detalle todos los procesos de trabajo, que son muy diversos. Nuestra hija Paula se ha incorporado el pasado mes de enero a ExamsGranada; allí, igualmente, está conociendo con detalle las diferentes partes de la gestión. Nuestro tercer hijo, Álvaro, ha acabado Psicología, y aunque ayuda puntualmente en la empresa, actualmente está acabando de formarse en dicha especialidad. No sabemos si acabará en el negocio familiar o decidirá tomar otro camino», describe el progenitor orgulloso.

Relevo generacional

Asegura que «realmente nunca hemos planificado el relevo generacional. Aunque nos lo aconsejaban, nunca quisimos meterle esa presión a nuestros hijos, y nuestra intención fue que se formaran en lo que quisieran y que posteriormente decidieran qué hacer. De hecho, antes de incorporarse de manera formal, siempre les animamos a trabajar fuera, en otras empresas y entornos, para que vivieran experiencias propias, conocieran diferentes formas de trabajar y desarrollaran su autonomía».

«Tanto mi mujer como yo seguimos en activo. ¿Hasta cuándo? Me imagino que poco a poco comenzaremos a desvincularnos, pero yo no me veo jubilado, ya que mi trabajo es mi pasión».

Lo que Susana y Carlos aconsejan a sus hijos en el frente empresarial es «sobre todo humildad y respeto: se han incorporado recientemente, son jóvenes bien formados y están trabajando con empleados que, algunos de ellos, llevan más de 25 años dándolo todo a la empresa y eso deben valorarlo siempre». Añaden: «Y por supuesto constancia, seriedad y buscar la excelencia en su trabajo». Sus hijos están contentos en el negocio familiar, están aprendiendo mucho en diferentes ámbitos y aportando lo que aprendieron en sus anteriores puestos de trabajo.

Crecer a la par

Sus hijos han visto como crecía la empresa a la par que ellos. Martínez-Única valora que «todo nuestro trabajo es complicado: son muchos alumnos, mucho personal, muchos detalles que cuidar, pero si soy sincero lo que más me quita el sueño es la enorme responsabilidad que tenemos en nuestros campamentos de verano e inmersiones lingüísticas, donde trabajamos por periodos de varios días con miles de alumnos; en estos trabajos nuestro margen de error tiene que ser cero. Me encanta ese trabajo, pero cada vez me pesa más la responsabilidad. Por ello, y en esto fuimos pioneros, desde el año 2000 en nuestros programas con pernoctación además de los profesores de inglés y los monitores de deportes siempre tenemos médico y nutricionista las 24 horas para que todo esté absolutamente controlado».

Presume también de respetar «mucho a la competencia y mantenemos muy buena relación con muchos centros, pero si tuviera que destacar algo que nos diferencia, es la amplitud de servicios dentro del ámbito educativo. En una misma familia, una madre puede estar haciendo un intensivo de inglés en nuestra academia, el hijo mayor en una inmersión lingüística y el pequeño en las actividades extraescolares del colegio. Todo ello con la garantía de más de 30 años de experiencia y el sello de calidad de Cambridge».

De cara al futuro tienen nuevos proyectos, que por ahora no desvelan. «Hemos hecho recientemente un rebranding de nuestra marca que ha venido acompañado de una nueva web más moderna y sobre todo más funcional, y el siguiente proyecto es una nueva aplicación de gestión», concluye.