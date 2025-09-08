La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos Nuevo showroom fue fundada hace 31 años por dos jóvenes que se lanzaron a un mercado desconocido

Andrea G. Parra Granada Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:07

Los clientes que confiaron en ellos en sus comienzos lo siguen haciendo tres décadas después, lo que es una muy buena carta de presentación para una empresa con negocios diferentes. Es el caso de Efgrupo, que en su historia ha contado también con diferentes nombres. Ahora prepara otro proyecto con un nuevo showroom en el centro comercial Neptuno. «Muy diferente donde cualquier sector puede alimentar de ideas sus proyectos, sea hostelería, servicios, construcción, automoción, fábricas o cualquier negocio», describe David Travé.

En el germen del proyecto, hace treinta y un año, estaban Sergio Padial y David Travé Cañadas. El nombre de la empresa en el inicio de la actividad fue Sport Design Granada, venía dado porque giraba en torno al mundo del motor, concesionarios de coches y motos ofreciendo adhesivos personalizados. «Años después y como nos conocen muchos clientes fue el nombre de Efvisual, donde ofrecíamos muchos más artículos y servicios en el mundo de la publicidad que ya diferenciaba otro negocio que es Euroflorina. Actualmente el nombre y la marca es Efgrupo, que engloba las diferentes líneas de negocio que ofrecemos hoy en día», detalla Travé.

Estos dos jóvenes iniciaron la actividad en el pasaje de Recogidas, frente Palacio de los Patos, de ahí se fueron a Jardín de la Reina a un local más grande hasta que «nos separamos en el año 2002, solo en lo laboral, abordando cada uno una línea de negocio diferente».

En la actualidad, Efgrupo tiene varios lugares de trabajo, estando instalados en un local en el centro comercial Neptuno, una nave en Churriana de la Vega y otra en el polígono industrial 2 de octubre (Santa Fe). A estos se suma un showroom en el centro comercial Neptuno, cuya inauguración tendrá lugar el próximo jueves 18 de septiembre, coincidiendo con la celebración de su fiesta de aniversario, un encuentro que reunirá a clientes y amigos de la empresa. Travé repasa como eligieron este sector para su negocio por casualidad. «Vimos por primera vez un plotter funcionando y cuando vimos las posibilidades se nos disparó el ingenio y a partir de ahí ha sido un no parar. Se convirtió en una pasión que a día de hoy permanece viva y por supuesto, en mi caso lleno de inquietudes y la ambición de aprender técnicas nuevas», explica Travé.

«Búscate la vida», me dijo

En principio solo ofrecían pegatinas, había mucho mercado y poca información en aquellos años lo que «nos permitía hacer clientes de forma rápida». «Sucedió algo a los dos años, por 1996 un cliente nos pidió una serie de trabajos y artículos que no ofrecíamos y le dije que eso no lo hacíamos, respuesta del cliente: Os lo estoy pidiendo a vosotros, búscate la vida; me dijo. A partir de ese momento y sin dudarlo nos pusimos manos a la obra para ampliar nuestros servicios».

Ahora, ofrecen un servicio integral para cualquier empresa siendo clave para ellos. Servicio de publicidad, comunicación, proyectos comerciales y finca para eventos. «Todo eso acompañado de seriedad, compromiso, responsabilidad, profesionalidad con un trato muy cercano a nuestros clientes, y ofrecemos toda la tranquilidad que se merecen», presume Travé. Ofrecen, desde impresión gran formato, imprenta, letras corpóreas, rotulación, soportes publicitarios, impresión textil, merchandising, pantallas de led, proyectos comerciales y ropa laboral, entre muchos más servicios y artículos.

Ampliar Profesionales de Efgrupo con la última tecnología de su sector P. Marín

Relata que tienen diferentes clientes, desde grandes cuentas a otras más pequeñas que necesitan de su saber. Enumera entre sus clientes a Puleva, Cuerva, GCF, Strada, Mercedes, Stellantis, Datacol, Joyerías Sánchez, Fadi, Audi, Correos, Wiber, Halcón Viajes, restaurantes Santa Mónica, Tendido1, Autoescuela Luna, Euromotos y un largo etcétera de cualquier sector.

Efgrupo cuenta con quince empleados. «Siempre innovando en maquinaria para ofrecer servicios nuevos con la mejor tecnología», ensalza Travé. «Somos más de lo que imaginas, ese es nuestra presentación en nuestro dossier, somos muy diferentes a cualquier empresa del sector, ya que nos encargamos absolutamente de todo, ofreciéndoles soluciones ante cualquier necesidad y siempre con la tranquilidad y garantía que nos caracteriza», destaca el fundador de este grupo. «Tenemos un equipo humano muy profesional y con dedicación plena a su trabajo lo que hace fácil cualquier proyecto. Ofrecemos ese servicio completo desde el proyecto, diseño, la fabricación y la instalación, junto al asesoramiento que necesite», subraya. Cada año incorporan nuevos artículos y servicios, recientemente han instalado una impresora uv para imprimir sobre cualquier superficie (azulejos, madera, botellas, bolas de golf, estuches, cajas de madera, etcétera) ofreciendo una calidad de impresión muy buena. También disponen de un packaging con troquel digital para dar vida a grandes proyectos con tiradas pequeñas que se adapta a cualquier negocio. Y, una página web con un nuevo servicio de entrega en 24 horas de banderas, carpas y varios artículos más que son un referente en la empresa.

Efgrupo también cuenta con un espacio para eventos llamada Finca Los Pensadores, la cual se encuentra ubicada en Las Gabias y ofrece un entorno ideal para eventos sociales y corporativos. Se han hecho en estas tres décadas un hueco importante en el mercado. En más de una ocasión han dicho: «Este trabajo no teníamos que haberlo cogido», eso cuando se ponía la cosa complicada, pero al final lo sacaban para delante y se ha convertido en motivo de risa en más de una ocasión. Y es que Travé admite que lo más complicado es decir no.

«En estos treinta y un año mantenemos clientes desde el inicio que hoy siguen recomendándonos y eso quiere decir que es una responsabilidad importante ¿A quién le decimos que no? Pues a nadie, y muchas veces son problemas, pero la llamada empieza con necesito un favor y ahí es donde se nos olvida todo y empieza la cuenta atrás», remata.

