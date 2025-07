Javier F. Barrera Granada Miércoles, 2 de julio 2025, 13:48 Comenta Compartir

Para mí pyme era lo máximo, como pryca pero en bisnis. Hasta que el director de IDEAL me ha enviado a cubrir el sarao Alhambra Venture y me he dado cuenta que no eres nadie sino sabes un poco de inglés. O mucho.

Todo empieza por el programa, una sopa de siglas mayoritariamente en english, en plan CEO, VC y cosas así. Menos mal que el ChatGPT lo llevo en el browser del Mac y me apaño de maravilla.

Unos ejemplillos. Que en euskera se dice «adibidez», aunque eso es otra historia. Me planto a hablar con Iván, más majo que las pesetas, que me explica su proyecto vinculado a la Universidad de Granada. «Your own anatomic model». Como no sepas inglish, no sabes si te hacen un traje o estás cadáver.

Toma carrerilla y me explica el proyecto, que lo entiendo y me resulta maravilloso. Pero lo que destaco de su charleta es su forma de expresarse.

-¿Por qué el proyecto está titulado en inglés?

-Porque tiene más flow. Mola más así.

-¿Qué es flow?

-Pues que tiene más estilo

Roger, Roger. Seguimos.

Vamos ahora al puesto de Ceuta, con un diseño maravilloso y un enganche acertado, que se basa en el rap. Es una aplicación para el teléfono móvil y la cartelería dice así: «Beat the flow. Tu app de rap». Uanmoretain (One more time), si no sabes english estás perdido. Eso sí, el menda te lo reconoce sin ambages: «Estamos hasta arriba de flow». Pues eso, flow.

No es suficiente. Hay que buscar el flow por todas partes. En «Everlasting. Collecting Art», también lo tienen claro. Y te lo explican. «Lo ponemos en ingllés porque tiene más arte, tiene más gracia, tiene más flow».

Así que ya está todo en su sitio. Lo pones en inglés y automáticamente ya tiene flow. Es como el sistema buttercaster que no existe pero que vende a mogollón.

Un vocabulario irredento

El english este persiste por doquier. «Venture» que va en el nombre mismo del sarao es un verbo que invita a la acción y tomar riesgos. «The Next Big Thing», significa lo que estás pensando y está a punto de pasara para cambiarlo todo. «Startups« es una empresa que busca un modelo de negocio escalable que busca financiación. «Early Bird» es en principio el típico pesao que llega demasiado pronto a una cita y en lso negocios es una estrategia de marketing que ofrece descuentos.

Luego están los «pitches», que en cristiano no son más que presentaciones. Ahora te paseas por el «General Partner», que es el baranda de toda la vida o el «Energetic Events Presenter», que en este caso sería un Buenafuente cargadito de coffe que anima al personal en las charlas. Me gusta lo de experto. Y ahy al menos uno. Es el «Networking Expert», es decir, un tipo que se conoce todos los recodos de los pasillos.

No se vayan, que aún hay más. Por ejemplo «Roadshow», que es algo así como una pasarela donde la gente aproivecha para vender o exhibirse. Y «Fundraising», que suena a peli de terror de los terrores pero que es para lograr financiación. Los de mi generación habemos lo que quiere decir «Deep» por el «Smoke in the Water» de» Deep Purple». Auqí en Alhambra Venture se utiliza para «Deep Tech», que sería algo así como el no-va-más de la tecnología que viene.

Del Infierno del «Fundraising» a los' bisnisangels» (Business Angel), que son los que tienen la pasta y la pponen si les convence tu idea. O el «Mundo VC», que es el «Mundo Venture Capital», es decir, el capital riesgo.

Hay mil términos más, que dan parfa un diploma en Shakespeare o James Joyce, su sucesor. «Managing partner», «Co-founder», «Shareholder», «Tech Summit», «La línea cloud y la línea development».

The End ;-)