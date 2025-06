Sandra Muñoz, la primera boxeadora profesional de Granada: «Esperé ocho años por mi embarazo»

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 6 de junio 2025, 23:50 Comenta Compartir

La campana valió la pena de Sandra Muñoz (Armilla, Granada, 1994). Fue un sonido breve y no muy estridente, justo el que esta granadina llevaba esperando desde hace ocho años. Marcó su primer triunfo en el boxeo profesional, su aspiración desde que se subió a un ring y quedó maravillada del llamado noble arte. Siempre tuvo el debut entre ceja y ceja, pero el embarazo de su hijo Víctor le obligó a postergarlo en el tiempo. Este 2025 por fin pudo cumplir su sueño con un 'KO' histórico. A la celebración no faltó el pequeño, su aliento cada vez que le toca enfundarse los guantes.

Sandra no pelea por hambre como las leyendas del pasado, pero tampoco por ínfula alguna. La armillera descubrió el boxeo como una actividad deportiva más. Entrenó, mejoró y perfeccionó la técnica en pro de su progresión de la mano de Víctor Segura, mítico entrenador granadino. Buscó una oportunidad hasta que la encontró y la aprovechó. Concretamente, el pasado mes de abril.

El Pabellón Deportivo de Cájar acogió la primera velada de Sandra como profesional. Se midió a la británica Chloe Elizabeth Smith, quien no pasó del primer asalto frente a la 'Rodeos' de Armilla. «Me llaman así por una broma. Me lo puse en mi cuenta de Instagram junto a unas amigas, por hacer la gracia, y se me quedó. Ya no hay quien me quite el mote», ríe ante IDEAL mientras se prepara para dar lo mejor de sí en una nueva sesión de entrenamiento.

Sandra arrancó en el mundo del pugilismo en un gimnasio cualquiera del área metropolitana, uno más de tantos destinados a la práctica deportiva amateur y a la 'operación bikini'. Ahí comenzó a fraguar su amor por dar golpes... y por recibirlos. «Me aburrían las pesas y las máquinas, así que me apunté a clases de boxeo. La experiencia me encantó desde el primer día. Sentía una adrenalina tan grande que me enganché. Y eso que no había otras chicas. Tenía que entrenar con hombres, pero lo prefiero. Te pegan más fuerte», confiesa con cierto tono kamikaze.

A los dos meses de empezar a ponerse las vendas ya participó en sus primeras peleas, guiada por su pasión sobre el cuadrilátero. Su interés por crecer como boxeadora se incrementó y al año se puso a las órdenes de Víctor Segura, púgil ya retirado y figura clave de dicho deporte a nivel provincial. «Para mí es todo un referente, una persona con mucha capacidad de superación y que siente esto al máximo. Lo considero más que como un entrenador, como un hermano. Hace que me sienta segura en el ring cuando está en mi esquina, algo clave. Le puse su nombre a mi hijo, imagínate», revela.

Bajo su tutela, 'Rodeos' se proclamó campeona de Andalucía en varias ocasiones, además de alzarse con la plata nacional este 2024 en su camino hacia el profesionalismo, una meta a la que nunca renunció. Ni por fuerza mayor. «Llevo boxeando once años, pero tuve la oportunidad de estrenarme hace ocho. Poco antes del debut descubrí que estaba embarazada de tres semanas, así que no me arriesgué y lo paralicé todo. Había competido en algún combate en período de gestación, de manera totalmente desconocida, por supuesto. Por suerte no sufrí ningún problema», admite mientras observa desde el saco al pequeño Víctor.

Inspiración

El chico revolotea por la instalación, 'disparando' a diestro y siniestro con su arma de juguete. Al minuto se harta y menea el nunchaku, listo para dar guerra. «No para en todo el día. A ver si cuando empiece a boxear se cansa y cae rendido luego en la cama», suspira la progenitora, que arranca su uno dos contra el saco. Pese al nunchaku y sus incontables brincos, el chico no le pierde ojo a su madre. A sus ocho años, es el mayor fan de 'Rodeos' y su principal motivo para subirse al ring.

La púgil, durante uno de sus entrenamientos. Pepe Marín

«Víctor lleva viviendo el boxeo desde que nació. Me acompaña a los entrenamientos, a los combates... Siempre está conmigo. Hasta encima del ring, puesto que llevo su fotografía en las botas cuando peleo. Dice que quiere boxear cuando sea grande. El fútbol no le gusta nada, así que ya veremos», afirma con más convicción que preocupación. «Se trata de un deporte más. Arrastra muchos prejuicios vinculados a una violencia que no es tal. Puede haber lesiones, pero nada más», justifica.

Sandra no recibió la misma respuesta en sus inicios. La idea de dedicarse al boxeo no hizo mucha gracia a sus padres. «Les daba miedo. Decían que había muchos golpes, pero poco a poco se hicieron el cuerpo. Han venido a verme competir en varias ocasiones. Me gustaría tenerlos conmigo cuando me juegue algún título, que espero que sea pronto. Todavía tengo que sacar adelante algunas veladas», anuncia la púgil.

La boxeadora y su equipo ya trabajan de cara a la primera de ellas. Sandra estrenará su condición de profesional en la capital el próximo 12 de julio, una cita realmente difícil de organizar. «En general, en España no hay un buen circuito femenino. Cuesta organizar peleas, encontrar luchadoras... A veces salen a relucir estereotipos sobre el papel de la mujer en este deporte que no favorecen que crezca la industria, pero yo sigo a lo mío. Quiero ganar un campeonato de España o de Europa y festejarlo con mi niño y mi familia», sueña. En sus manos está. El listón, en lo más alto.

'Granada Boxea' este verano Sandra Muñoz peleará en el combate principal de 'Granada Boxea', la próxima velada a la vista en la capital. Tendrá lugar el sábado 12 de julio en el Polideportivo Municipal de Almanjáyar. Su rival será la venezolana y residente en Panamá Luisana Ascanio, con cinco triunfos, dos derrotas y dos empates en su cuenta particular. El evento organizado por VS Boxing, con el antiguo púgil y ahora entrenador Víctor Segura a la cabeza, también contará con Fernando Morillo y una larga lista de jóvenes promesas de la provincia. Las entradas saldrán a la venta próximamente a 20 y 30 euros, según la zona.

