«Hay que ser muy regulares todo el año porque si no la competición te penaliza»

Al frente del joven proyecto del GmasB se pone este año Roberto Girón, entrenador de 32 años ampliamente vinculado al club púrpura. «Llevo en el club desde que se fundó en 2014. Empecé con un benjamín, luego fue un alevín, un cadete, el provincial sénior...», recupera, agradecido por la confianza. «Mi evolución ha sido a la par de la del club, que nunca me ha puesto ninguna barrera», abunda el sustituto de Quique Gutiérrez.

En los planes del granadino para este curso entraba, a priori, repetir experiencia al frente del equipo masculino de la entidad, en la 1ª Nacional. «Pero cuando conseguimos la plaza en LF2, el club tuvo claro que no quería a nadie de fuera, sino alguien que luchara por el club igual que ellos, que lo sintiera tanto como ellos», matiza.

Para él, sin duda, es un gran salto. «No fue una decisión fácil», admite, «pues coger un equipo como este requiere hacer sacrificios, pero lo que me hizo decidirme fue el aprovechar la oportunidad que me daba el club para conseguir un escaparte a nivel personal en categorías ya mucho más importantes de cara a mi formación y mi evolución», explica.

Girón reconoce que «el 90% de mis equipos han sido siempre masculinos», por lo que «pensaba sinceramente que me iba a costar más, pero el grupo humano es realmente bueno», valora. Con todo, la gran reforma que ha sufrido la plantilla ha hecho que el inicio haya sido «complejo, porque salvo las tres granadinas renovadas, apenas ninguna del resto de jugadoras se conocía. Eso supone un cambio fuerte y en las primeras semanas lo que buscábamos sobre todo era solidificar la convivencia. Pero su gran calidad humana ha hecho que mi cambio al femenino no haya sido tan difícil», explica. Ahora, con el plantel del GmasB aún pendiente del refuerzo de una jugadora en la pintura, y pese a las vicisitudes de un verano nada sencillo, el nuevo técnico púrpura se muestra «contento» con el equipo construido. «Creo que tenemos un buen bloque exterior muy bueno», remarca. Destaca la juventud de un perímetro al que ve «capaz de adaptarse bien a la nueva filosofía del equipo, que queremos que sea más agresivo en defensa que la temporada pasada». Eso sí, no oculta que le gustaría que el anhelado fichaje interior llegara pronto.«Aunque no creo que esté ni para el primer partido… ni para el segundo», sonríe.

Con la lección del curso pasado aprendida –«hay que ser muy regulares todo el año, porque si no la competición te penaliza y, si al final estás en los puestos de descenso, ya es muy difícil salir de ahí», aclara– Roberto Girón afronta la puesta de largo de un GmasB que sigue portando la bandera del baloncesto femenino en Granada.

