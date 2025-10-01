El Rally de Granada se consolida en la provincia

Víctor M. Romero Granada Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:05 Comenta Compartir

El Rally de Granada está consolidado. La carrera más importante de motor, en este caso de automovilismo, de la provincia granadina, volverá del 9 al 11 de octubre, con su presentación el jueves 9 y ya la competición entre el viernes y el sábado. Se ha ganado a pulso por su buena organización entrar en el campeonato de España, como un clásico, y con la clara aspiración de conseguir alcanzar el calendario europeo. Motivos tiene, por la calidad de los pilotos que consigue traer a tierras granadinas, así como el apoyo económico de instituciones y empresas, logística y conocimientos técnicos de sus motores.

«El Rally de Granada creo que se supera año tras año. El año pasado innovamos con un tramo urbano. La verdad es que fue un auténtico éxito», explica Antonio Rodríguez, portavoz de la prueba y jefe del departamento de comunicación.

«Según las cifras que obtuvimos, de forma oficial, hubo más de 40.000 aficionados en las inmediaciones de la zona del Palacio de Congresos de Granada y la plaza del Humilladero, donde se celebró ese novedoso tramo urbano. Y es que fue espectacular. Y este año, después del éxito del año pasado, se repite la experiencia. Va a ser en la zona de Congresos otra vez, y la verdad es que, bueno, imagino que tendrá el mismo éxito que en 2024 y habrá muchos aficionados que seguro que se darán cita y abarrotarán esa área de la ciudad».

Tramos cronometrados

Asimismo, Rodríguez aclara que «no olvidemos los tramos cronometrados. Esto, aunque se hacen oficiales y se desvelan ya en la misma semana del Rally, en la presentación que tendremos el jueves, un día antes de la competición, garantizan un gran nivel y asistencia de público por la provincia. Y es que el espectáculo está en el rally en sí, en los tramos que se desarrollan en distintos pueblos del cinturón de Granada».

El portavoz de la carrera comenta que «de nuevo veremos a los grandes campeones como el finlandés Heikkila, que ha ganado en las dos últimas ediciones del rally granadino, su compatriota Roope Korhonen o el uruguayo Rodrigo 'Coco' Zeballos, así como la gran promesa de los rallys españoles como es Gil Membrado, joven piloto catalán de 17 años y que acaba de ser campeón nacional de los rallys de tierra, al que veremos muy pronto en el Mundial».

El organizador profundiza en que «Gil vino a Granada con 16 años recién cumplidos e hizo una gran carrera. El año siguiente ya finalizó sexto y este año, bueno, ha ganado y hasta arrasado en la Copa de España del Rally de Tierra, es una de las grandes figuras que tendremos la oportunidad de ver el sábado, compitiendo ahí en esos tramos del recorrido del cinturón de Granada».

Antonio Rodríguez agrega que «yo recordaría también que aquí han venido pilotos de talla internacional, es decir, hemos tenido a Sébastien Loeb, a Thierry Neuville, que el año pasado en realidad ganó, lo que pasa es que, por tiempo, se impuso pero no pudo celebrar la victoria, porque tuvo que marcharse y, por tanto, no pudo pasar el control final. Así que la victoria oficial correspondió a Heikkila».

Éxitos y apoyos

El éxito del Rally de Granada, el directivo lo achaca «al trabajo de un gran equipo que hay detrás de la prueba. Por supuesto, naturalmente, con el apoyo de los patrocinadores, de las instituciones, que hacen posible que tengamos una carrera de alto nivel en Granada. Y evidentemente destacaría la figuras de Juan de Dios Gómez y Arturo Pleguezuelos, que son los verdaderos artífices de que exista esta carrera, que ponen alma, corazón y vida en el empeño e, insisto, se superan año tras año».

Además, Rodríguez resalta la vertiente solidaria de la prueba granadina, dada la colaboración del rally existente durante todos los años con varias asociaciones benéficas. «Esto es muy importante y de hecho lo agradecen muchísimo. Ahí están tanto en la recepción oficial del Hotel Camino, como luego, por supuesto, en la salida oficiosa, en la entrega de premios..., siempre agradecen mucho a estas asociaciones esa faceta, que haya este apartado benéfico que posee el rally».

Continuidad

La consolidación del Rally de Granada es un hecho, por lo que «por primera vez estamos teniendo continuidad en su celebración, porque empezó, cuando hubo dos ediciones, en los ochenta, en 1986 y 1987, cuando ganó Juan Carlos Oñoro, el cuñado de Carlos Sainz. Con Oñoro en realidad empezó Sainz a aprender cosas, con él descubrió el mundo del automóvil, luego, evidentemente, la categoría y la clase, el talento innato, lo que llevaba dentro, lo mostró Sainz, pero su cuñado fue el que lo guió por ese camino en sus comienzos de piloto».

Rodríguez advierte que «luego estuvimos durante 17 años sin rally en Granada, hasta 2004. Después y tras otro paréntesis llegó la prueba en 2006 y, por suerte, ya tuvo continuidad. Afortunadamente se superaron todos los obstáculos, con apoyos para que fuera una realidad anual esta carrera, que se va superando en cada edición que pasa».

La etapa más reciente y moderna, hace referencia el jefe de prensa, «arrancó en 2019, únicamente hubo entonces el parón de 2020 por la pandemia, pero ya desde 2021 se prolongó hasta el 25, con lo que la edición que ahora afrontamos va a ser la quinta consecutiva, y la sexta en siete años. Por lo que no me extrañaría que, dentro de unos años, veamos que esta prueba no sólo será puntuable para la Copa de España de rallys de tierra, sino que, creo sinceramente, que en su momento puede conseguir optar a entrar en el calendario europeo de la modalidad automovilística que contempla».

